TrueCommerce 獲得 2022 年 Gartner® Magic Quadrant™ for Multienterprise Supply Chain Business Networks 認可

新澤西州弗洛厄姆帕爾克, June 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 貿易合作夥伴連接、整合和統一商業解決方案全球供應商 TrueCommerce 今天宣佈,公司獲得 Gartner Inc. 認可為 Challenger in the May 2022 Magic Quadrant for Multienterprise Supply Chain Business Networks (MESCBN) 。1 此評估基於特定標準,分析公司的願景全面性和執行能力 (Completeness of Vision and Ability to Execute)。



Gartner 將「多企業供應鏈業務網絡」(MESCBN) 定義為全面和內聚式平台,支援需要協調和執行跨企業業務流程,並以托運人為中心的貿易合作夥伴社群。Gartner 認為 MESCBNs 是更成熟組織的基礎技術,旨在協調、策劃、自動化和改變組織在其經營的整體商業生態系統中的擴展供應鏈,以推動協作和加強競爭力。

MESCBN 市場的核心功能包括:

廣泛的網絡連接,支持多層和多型合作夥伴生態系統和技術平台

集中資訊/資料樞紐和視像化

通用跨領域應用程式

核心供應鏈執行應用程式(以一個或多個企業為中心)

補充供應鏈應用程式(規劃或財務)

嵌入式智能功能

TrueCommerce 產品副總裁 Mike Gross 表示:「對我們來說,在這項基礎研究中獲得挑戰者地位是令人興奮的事,現已連續四年了。去年,我們對技術和人員進行了重大投資,因此將客戶群擴大了 40%。我們還在進行令人興奮的新產品創新,包括使用 API 並利用我們的通用適配器來擴大內部和外部整合,以及透過人工智能/機器學習提高數據利用率。」

TrueCommerce 提供一系列廣泛的統一商務解決方案和應用程式,以便連接客戶、供應商、渠道和系統。透過業務 P2P 連接、訂單管理、協作補貨、智能實現、跨職能分析和產品資訊管理以協助組織充分利用其全渠道計劃,這些解決方案徹底改變供應鏈的可見性和協作。

這些解決方案利用 TrueCommerce 的全球商務網絡,當中包括超過 16 萬家互聯企業。除了平台本身外,TrueCommerce 提供的供應鏈即服務模式還包括個人化支援、交易合作夥伴影射和持續的合規監控。

TrueCommerce 的技術創新和商業策略從業界中贏得廣泛肯定。除獲 Gartner 評為挑戰者外,公司也在以下著名的分析師報告中獲得認可:

2021 年全球多企業供應鏈商務網絡 IDC 市場的領導者 (IDC MarketScape for Worldwide Multi-Enterprise Supply Chain Commerce Network)

2021 年全球產品資訊管理應用程式 IDC 市場競爭者 (IDC MarketScape for Worldwide Product Information Management Applications)

2020 年全球 B2B 數碼商務平台供應商評估 IDC 市場競爭者 (IDC MarketScape for Worldwide B2B Digital Commerce Platforms Vendor Assessment)

2020 年全球 B2C 數碼商務平台供應商評估 IDC 市場競爭者 (IDC MarketScape for Worldwide B2C Digital Commerce Platforms Vendor Assessment)

請 按此 下載 Gartner Magic Quadrant 報告免費副本。

免責聲明

Gartner 並不認可於其研究出版物中描述的任何供應商、產品或服務,亦不建議技術使用者只根據最高評分或其他最高項目選擇供應商。Gartner 研究出版物包括 Gartner 研究機構的意見,並不應構成事實陳述。Gartner 對此研究不作任何明示或暗示的保證,包括對適銷性或對特定目的適用性的任何保證。

GARTNER 和 Magic Quadrant 是 Gartner, Inc. 和/或其附屬公司在美國和國際的註冊商標和服務標記,並在此獲許可使用。保留所有權利。

關於 TrueCommerce

TrueCommerce 將您的業務連接到整個供應鏈的最完整方式,整合從 EDI 到庫存管理、實現、數碼店面和市場中的所有內容。我們透過業務 P2P 連接、訂單管理、協作補貨、智能實現、跨職能分析和產品資訊管理以協助組織充分利用其全渠道計劃,徹底改變供應鏈的可見性和協作。

TrueCommerce 全球商務網絡可將企業連接至超過 160,000 家零售商、分銷商和物流服務供應商。作為全面管理的服務供應商,我們亦管理新的交易合作夥伴入職流程,以及持續管理針對合作夥伴的映射、標籤更改和通訊監控。因此有數千家公司(從初創公司到財富全球 100 強)依賴我們。

TrueCommerce:全方位展開業務

如欲了解更多資訊,請瀏覽 https://truecommerce.com/

TrueCommerce® 是 True Commerce, Inc. 的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

媒體聯絡

Yegor Kuznetsov

市場傳訊總監

1-703-209-0167

yegor.kuznetsov@truecommerce.com

1 資料來源:Gartner, “Magic Quadrant for Multienterprise Supply Chain Business Networks”, Christian Titze, Brock Johns,2022 年 5 月 23 日