Les syndicats du Canada saluent le projet de loi sur la Prestation pour les personnes handicapées

Bruske : Adoptons ce projet de loi rapidement – et aidons à éliminer la pauvreté chez les personnes ayant un handicap

OTTAWA, 02 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada accueillent favorablement que la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, dépose à nouveau aujourd’hui un projet de loi pour créer la Prestation canadienne pour les personnes handicapées.

« La Prestation canadienne pour les personnes handicapées fournira un soutien essentiel aux personnes ayant un handicap. Conçue correctement, cette prestation pourrait réduire la pauvreté de centaines de milliers de personnes handicapées en âge de travailler », déclare Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Nous remercions les nombreux militants et défenseurs qui ont travaillé si dur depuis si longtemps pour que la Prestation canadienne pour les personnes handicapées devienne réalité. »

Madame Bruske a expliqué que de nombreuses personnes ayant un handicap vivent sans sécurité économique et font face à d’importants obstacles en matière d’inclusion. Les femmes, les membres de la communauté 2SLGBTQI, les personnes racialisées et les Autochtones en situation de handicap, ainsi que les personnes vivant avec des handicaps lourds, sont encore plus susceptibles de vivre dans la précarité.

« Que ce soient les obstacles à l’emploi, au logement abordable ou à l’accès aux soins, de nombreuses personnes ayant un handicap doivent faire face à des obstacles inacceptables à la sécurité économique », poursuit Madame Bruske. « En raison de la hausse des prix qui rend la vie encore plus difficile, nous devons nous assurer que le projet de loi soit bien conçu et qu’il constitue un ajout significatif aux soutiens fédéraux, provinciaux et territoriaux existants, afin que l’aide se rende à ceux qui en ont besoin. »

Madame Bruske a ajouté que les syndicats du Canada continueront de travailler avec la communauté des personnes ayant un handicap pour s’assurer que le Parlement accorde la priorité absolue à ce projet de loi en l’adoptant rapidement et que, une fois mis en œuvre dans chaque province et territoire, personne ne soit laissé pour compte.

« Les personnes en situation de handicap méritent de vivre dans la dignité. Les syndicats du Canada continueront de faire pression auprès des députés pour que ce projet de loi soit adopté le plus rapidement possible », conclut Madame Bruske. « Nous exhortons les députés à accélérer l’adoption de ce projet de loi et à collaborer pour mettre fin une fois pour toutes à la pauvreté des personnes ayant un handicap ».

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec :

Relations avec les médias, CTC

media@clcctc.ca

613-526-7426