联拓生物将出席于六月举行的两场投资者会议

中国上海和美国普林斯顿, June 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 联拓生物（纳斯达克股票代码：LIAN），一家专注于为中国和亚洲主要市场的患者带来创新性药物的生物科技公司，今日宣布公司管理层将出席以下投资者大会的炉边谈话环节：



杰弗里斯医疗健康大会（Jefferies Healthcare Conference）- 2022年6月10日11:00 a.m. （北京时间6月10日11:00 p.m.）

高盛医疗健康大会（Goldman Sachs Healthcare Conference）- 2022年6月15日2:40 p.m. （北京时间6月16日 2:40 a.m.）

两场炉边谈话的实况音频可在演讲结束后通过联拓生物官方网站的“投资者关系”版块下进行收听和回放，网址是https://investors.lianbio.com/

关于联拓生物

联拓生物（LianBio）是一家跨国生物技术公司，其使命是为中国和亚洲患者带来颠覆性药物。通过与全球高度创新的生物制药公司合作，联拓生物正在推进其多样化的临床候选药物产品管线，有可能推动心血管、肿瘤、眼科、炎症疾病和呼吸系统不同适应症的新治疗标准。联拓生物正在建立国际化的基础设施，从而将公司定位为首选的合作对象，并为合作伙伴提供进入中国和其他亚洲市场的平台。如需了解详细信息，请访问 www.lianbio.com

投资方联系人：

Elizabeth Anderson, VP Communications and Investor Relations

E: elizabeth.anderson@lianbio.com

T: +1 646 655 8390

媒体联系人：

Katherine Smith, CanaleComm

E: katherine.smith@canalecomm.com

T: +1 619 849 5378