Technologies D-BOX annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice financier 2022

Croissance des revenus de 92 % et BAIIA ajusté positif

T4 2022

Les revenus totaux ont augmenté de 137 % par rapport au même trimestre de l’exercice précédent pour atteindre 7,0 millions de dollars.

Les revenus provenant des ventes de systèmes ont augmenté de 105 % par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, pour atteindre 5,4 millions de dollars.

Les revenus tirés des droits d'utilisation, de la location et de la maintenance ont quadruplé, pour atteindre 1,6 million de dollars.

Le bénéfice net s'est élevé à 0,2 million de dollars, contre une perte nette de 2,5 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021.

Le BAIIA ajusté* s'est élevé à 1,0 million de dollars, contre un BAIIA ajusté* de (1,6) million de dollars pour la même période en 2021.



Exercice 2022

Les revenus totaux ont augmenté de 92 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 21,3 millions de dollars.

Les revenus provenant des ventes de systèmes ont augmenté de 54 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 15,7 millions de dollars.

Les revenus tirés des droits d'utilisation, de la location et de la maintenance ont augmenté de 530 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 5,6 millions de dollars.

La perte nette s'élève à 1,9 million de dollars, contre 6,2 millions de dollars en 2021.

Le BAIIA ajusté* s'est élevé à 0,9 million de dollars, contre un BAIIA ajusté* de (3,5) millions de dollars en 2021.

La trésorerie et la facilité de crédit non utilisée s'élevaient à 6,9 millions de dollars à la fin de l'année.

LONGUEUIL, Québec, 02 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-Box » ou la « Société ») (TSX : DBO), un chef de file mondial des expériences de divertissement haptiques et immersives, a annoncé aujourd’hui les résultats de son quatrième trimestre et de son exercice financier clos le 31 mars 2022. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

« Nous sommes satisfaits de la croissance de nos revenus et de la rentabilité générée au cours de l'exercice 2022, et nous continuons de renforcer notre position de chef de file dans le domaine de la technologie haptique », a déclaré Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-Technologies BOX. « Malgré un environnement difficile marqué par la pandémie de COVID-19, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la hausse des coûts des composants, nous avons enregistré une croissance des revenus de 92 % et un BAIIA ajusté positif en 2022. En projetant nos résultats du quatrième trimestre sur une période de 12 mois, notre performance financière dépasserait les niveaux d'avant la pandémie. Nous avons annoncé des partenariats stratégiques avec des entreprises de premier plan (LADB, eNascar, BMW), lancé de nouveaux produits et concepts (Cooler Master, Razer), augmenté notre présence en salle de plus de 40 écrans, renforcé notre équipe des ventes et positionné le leadership de D-BOX au sein de l'influent Haptic Industry Forum. En ce qui concerne l'exercice 2023, nous avons l'intention d'investir dans certains secteurs à forte croissance afin de soutenir notre stratégie de croissance rentable, tout en offrant la meilleure expérience haptique immersive aux consommateurs. »

« Nous sommes optimistes quant à notre solide performance financière et en ce qui concerne les tendances positives de l'industrie observées au cours de l'exercice 2022 », a affirmé David Montpetit, chef de la direction financière de D-BOX Technologies. « Le quatrième trimestre et l'année fiscale ont été marqués par des augmentations significatives des revenus liés aux ventes de systèmes, respectivement de 105 % et 54 %, et par les revenus des droits d'utilisation, qui ont bondi de 530 % au quatrième trimestre et ont été multipliés par quatre au cours de l'année. La performance du box-office, entraînée notamment par les films Batman et Spider-Man, a généré des ventes records de billets D-BOX, tandis que les prochains blockbusters comme Top Gun : Maverick et Doctor Strange sont de bon augure pour le premier trimestre de 2023. »

« La solide performance de notre secteur du divertissement commercial devrait se poursuivre au cours de l'année à venir, et nous prévoyons réaliser des revenus de nos nouvelles offres de divertissement à domicile au cours du deuxième trimestre. Avec une trésorerie et une facilité de crédit non utilisée totalisant 6,9 millions de dollars, D-BOX dispose de fonds adéquats pour financer ses activités courantes et exécuter sa stratégie de développement de produits. »

Exercice financier et quatrième trimestre clos le 31 mars

(en milliers de dollars sauf pour les données par action) Exercice Quatrième trimestre 2022 2021 2022 2021 Revenus 21 313 11 080 6 971 2 936 Bénéfice net (perte nette) (1 867) (6 192) 238 (2 491) BAIIA ajusté* 922 (3 549) 972 (1 592) Bénéfice net (perte nette) de base et diluée par action (0,009) (0,035) 0,001 (0,014) Données du bilan consolidé Au 31 mars 2022 Au 31 mars 2021 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 937 9 134

FAITS SAILLANTS OPÉRATIONNELS DU T4 DE L’EXERCICE 2022

D-BOX, BMW et Sim-Lab ont uni leurs forces pour créer la nouvelle plateforme de mouvement BMW.

Advanced Sim Racing, un fabricant nord-américain de châssis de simulation de course et détaillant d'équipements numériques de sport automobile en pleine croissance, est devenu un distributeur officiel des solutions de simulation de course D-BOX.

Metropolitan Theatres a installé son premier écran D-BOX avec 23 sièges inclinables haptiques haute-fidélité au cinéma haut de gamme MetroLux Theatres de Metropolitan Theatres dans le sud du comté d'Orange en Californie.

John Deere a introduit un nouveau simulateur de formation pour la foresterie conçu et pris en charge par CM-Labs, partenaire de longue date de D-BOX.

En mars 2022, la Société a conclu un amendement avec la BDC qui prévoit le remboursement du solde du capital impayé de 1,2 million de dollars au 31 mai 2023 en 36 versements mensuels de 33 000 $, jusqu’au 1er juin 2026.



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AU QUATRIÈME TRIMESTRE CLOS LE 31 MARS 2022

L’information financière inhérente au quatrième trimestre et à l’exercice clos le 31 mars 2022 devrait être lue conjointement avec les états financiers consolidés vérifiés de la Société et le Rapport de gestion de l’entreprise en date du 2 juin 2022. Ces documents peuvent être consultés au www.sedar.com.

RAPPROCHEMENT DU BAIIA AJUSTÉ* AU BÉNÉFICE NET (OU LA PERTE NETTE)

Le BAIIA ajusté* fournit de l’information utile et complémentaire qui permet notamment d’évaluer la rentabilité de l’entreprise et la capacité des activités d’exploitation à générer des flux de trésorerie. Il inclut le bénéfice net (la perte nette) et exclut l’amortissement, les charges financières nettes de revenus d’intérêts, les impôts sur le résultat, la radiation d’immobilisations corporelles et incorporelles, les paiements fondés sur les actions, la perte (le gain) de change et les frais non récurrents liés aux coûts de restructuration.

Le tableau suivant présente un rapprochement entre le BAIIA ajusté et la perte nette (les montants sont en milliers de dollars canadiens) :

Quatrième trimestre

clos le 31 mars Exercice financier

clos le 31 mars 2022

2021 2022 2021 Perte nette 238 (2 491 ) (1 867 ) (6 192 ) Amortissement des immobilisations corporelles 277 267 1 124 1 530 Amortissement des immobilisations incorporels 211 211 848 819 Radiations d'immobilisations corporelles — 24 — 24 Dépréciation d'immobilisations corporelles — 235 — 235 Dépréciation des immobilisation incorporels — — 179 — Dépréciation (reprise) de la créance au titre de contrats de location-financement — (26 ) — (26 ) Charges financières 99 150 396 488 Impôts sur le résultat (recouvrement) — (32 ) — (34 ) Charge au titre des paiements fondés sur les actions 48 58 192 154 Perte (gain) de change 99 12 50 (133 ) Frais de restructuration — — — (414 ) BAIIA ajusté 972 (1 592 ) 922 (3 549 )

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement réalistes, immersives et haptiques en fournissant une rétroaction à l’ensemble du corps et en stimulant l’imagination par les effets de mouvements, de vibration et de texture. L’haptique permet essentiellement de ressentir des sensations qui seraient perçues si le corps interagissait directement avec des objets physiques. Cette expertise explique pourquoi D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, la mission de D-BOX est de faire vivre et vibrer le monde comme jamais. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal, au Canada, et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et à Beijing, en Chine. www.D-Box.com

MISE EN GARDE QUANT AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés du présent communiqué de presse, y compris ceux exprimant les attentes ou les prévisions de la direction quant au rendement futur de la Société, constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre de prévisions et d’hypothèses qui, bien que la direction les considère comme appropriés en date de ce communiqué de presse, sont par nature assujetties à des incertitudes et contingences d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Les investisseurs sont donc avisés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. D-BOX décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou de quelque autre motif que ce soit.

