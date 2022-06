Kalera S.A.: Veröffentlichung des Informationsdokuments

German Italian Spanish Dutch French

OSLO, Norwegen, June 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das beigefügte Informationsdokument wurde von Kalera S.A. (das „Unternehmen“) ausschließlich zur Verwendung im Zusammenhang mit der Zulassung der Aktien des Unternehmens zum Handel an der Euronext Growth Oslo erstellt. Der erste Handelstag für die Aktien des Unternehmens an der Euronext Growth Oslo ist heute, der 1. Juni 2022.



Arctic Securities AS, DNB Markets, ein Teil der DNB Bank ASA und Pareto Securities AS haben als Euronext Growth Advisors für das Unternehmen fungiert. Advokatfirmaet Thommessen AS und Arendt & Medernach SA haben als Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Zulassung zum Handel an der Euronext Growth Oslo fungiert.

Über Kalera

Kalera ist ein Unternehmen für vertikale Landwirtschaft mit Hauptsitz in Orlando, Florida. Kalera nutzt Technologie, um sicherzustellen, dass mehr Menschen auf der ganzen Welt Zugang zu den frischesten, nahrhaftesten und saubersten Produkten haben, die es gibt. Das Unternehmen hat mehrere Jahre damit verbracht, Pflanzennährstoffformeln zu optimieren und ein fortschrittliches Automatisierungs- und Datenerfassungssystem mit Funktionen für das Internet der Dinge, die Cloud, Big-Data-Analytik und künstliche Intelligenz zu entwickeln. Kalera betreibt derzeit Farmen in den USA (in Orlando, Florida; Atlanta, Georgia; Houston, Texas und Denver, Colorado) sowie in Kuwait. Weitere Farmen sind in der Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie unter www.kalera.com .