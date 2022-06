Kalera S.A.: Publicación de documento informativo

German Italian Spanish Dutch French

OSLO, Noruega, June 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- El documento informativo adjunto ha sido elaborado por Kalera S.A. (la «Sociedad»), para su uso exclusivo en relación con la admisión a cotización de las acciones de la Sociedad en Euronext Growth Oslo. El primer día de negociación de las acciones de la Sociedad en Euronext Growth Oslo es el día de hoy, 1 de junio de 2022.



Arctic Securities AS, DNB Markets, que forma parte de DNB Bank ASA y Pareto Securities AS han actuado como asesores de Euronext Growth para la Sociedad. Advokatfirmaet Thommessen AS y Arendt & Medernach SA han actuado como asesores legales de la Sociedad en lo que respecta a la admisión a cotización en Euronext Growth Oslo.

Información sobre Kalera

Kalera es una empresa de agricultura vertical con sede en Orlando, Florida. A través de la tecnología, Kalera hace posible que más personas de todo el mundo tengan acceso a los productos más frescos, nutritivos y limpios disponibles. Ha dedicado varios años a optimizar las fórmulas de nutrientes para plantas y a desarrollar un sistema avanzado de automatización y adquisición de datos con capacidades de Internet de las cosas (IoT), nube, análisis de macrodatos (big data) e inteligencia artificial. Kalera opera actualmente granjas en EE. UU. (en Orlando, Florida; Atlanta, Georgia; Houston, Texas y Dénver, Colorado), y Kuwait, a la vez que desarrolla otras granjas de cara al futuro. Para obtener más información, visite www.kalera.com .

