Kalera S.A. : publication d'un document d'information

OSLO, Norvège, 03 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le document d'information ci-joint a été préparé par Kalera S.A. (la « Société »), uniquement pour une utilisation dans le cadre de l'admission à la négociation des actions de la Société sur Euronext Growth Oslo. Le premier jour de négociation des actions de la Société sur Euronext Growth Oslo est aujourd'hui, le 1er juin 2022.



Arctic Securities AS, DNB Markets, qui fait partie de DNB Bank ASA, et Pareto Securities AS ont agi en tant que conseillers Euronext Growth pour la Société. Advokatfirmaet Thommessen AS et Arendt & Medernach SA ont agi en tant que conseillers juridiques de la Société dans le cadre de l'admission à la négociation sur Euronext Growth Oslo.

À propos de Kalera

Kalera est une société d'agriculture verticale basée à Orlando, en Floride. Kalera utilise la technologie pour s'assurer que davantage de personnes dans le monde entier aient accès aux produits les plus frais, les plus nutritifs et les plus propres disponibles. Elle a passé plusieurs années à optimiser les formules nutritives des plantes et à développer un système avancé d'automatisation et d'acquisition de données avec l'Internet des objets, le cloud, l'analyse des mégadonnées et les capacités de l'intelligence artificielle. Kalera exploite actuellement des fermes aux États-Unis (à Orlando en Floride, à Atlanta en Géorgie, à Houston au Texas et à Denver au Colorado), ainsi qu'au Koweït. D'autres exploitations sont en cours de développement. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.kalera.com .

Eric Birge

ir@kalera.com

313-309-9500