Kalera S.A.: Pubblicazione di un documento informativo

OSLO, Norvegia, June 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il documento informativo allegato è stato redatto da Kalera S.A. (la "Società"), unicamente in relazione all'ammissione alla negoziazione delle azioni della Società sul listino Euronext Growth di Oslo. Il primo giorno di negoziazione delle azioni della Società all'Euronext Growth di Oslo è oggi, 1 giugno 2022.



Arctic Securities AS, DNB Markets, una parte di DNB Bank ASA e Pareto Securities AS hanno agito come consulenti della Società per la crescita su Euronext. Advokatfirmaet Thommessen AS e Arendt & Medernach SA hanno agito come consulenti legali della Società in relazione alla sua ammissione alle negoziazioni presso l'Euronext Growth di Oslo.

Informazioni su Kalera

Kalera è un'azienda di agricoltura verticale con sede a Orlando, in Florida. Utilizza la tecnologia per garantire che più persone in tutto il mondo abbiano accesso ai prodotti più freschi, nutrienti e puliti disponibili. L'azienda ha dedicato diversi anni all'ottimizzazione delle formule nutritive per le piante e allo sviluppo di un sistema avanzato di automazione e acquisizione dei dati con funzionalità di Internet of Things, cloud, analisi di big data e intelligenza artificiale. Kalera gestisce attualmente aziende agricole negli Stati Uniti (a Orlando, Florida; Atlanta, Georgia; Houston, Texas e Denver, Colorado) e in Kuwait. Altre aziende sono in fase di sviluppo. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.kalera.com .

Eric Birge

ir@kalera.com

313-309-9500