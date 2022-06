Kalera S.A.: Publicatie van een informatiedocument

German Italian Spanish Dutch French

OSLO, Noorwegen, June 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Het bijgevoegde informatiedocument is opgesteld door Kalera S.A. (het 'bedrijf’), uitsluitend voor gebruik in verband met de toelating tot de handel van de aandelen van het bedrijf op Euronext Growth Oslo. De aandelen van het bedrijf worden vandaag, 1 juni 2022, voor het eerst verhandeld op op Euronext Growth Oslo.



Arctic Securities AS, DNB Markets, een onderdeel van DNB Bank ASA en Pareto Securities AS zijn opgetreden als Euronext Growth Advisors van het bedrijf. Advokatfirmaet Thommessen AS en Arendt & Medernach SA traden op als juridisch adviseurs van het bedrijf in verband met de toelating tot het verhandelen op Euronext Growth Oslo.

Over Kalera

Kalera is een verticaal landbouwbedrijf met hoofdkantoor in Orlando, Florida. Kalera gebruikt technologie om ervoor te zorgen dat meer mensen over de hele wereld toegang hebben tot de meest verse, voedzame en schone producten die beschikbaar zijn. Het bedrijf heeft meerdere jaren besteed aan het optimaliseren van formules voor plantenvoeding en het ontwikkelen van een geavanceerd automatiserings- en data-acquisitiesysteem met de capaciteiten van Internet of Things, cloud, big data analytics en kunstmatige intelligentie. Kalera exploiteert momenteel boerderijen in de VS (in Orlando, Florida; Atlanta, Georgia; Houston, Texas en Denver, Colorado), alsook in Koeweit. Bijkomende boederijen zijn in ontwikkeling. Meer informatie is beschikbaar op www.kalera.com .

Eric Birge

ir@kalera.com

313-309-9500