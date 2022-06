Investeringsforeningen Sparinvest ophæver suspension af handel med alle afdelinger

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at der igen kan foretages be­regning af indre værdier for de pågældende afdelinger. De indre værdier er indberettet til Nasdaq Copenhagen. Suspension af handel med de berørte afdelinger ophæves hermed.



Der er tale om følgende afdelinger:

ISIN Afdelingsnavn Orderbookcode DK0010014778 Sparinvest Mix Aktier KL A SPIMAKLA DK0061294048 Sparinvest Bæredygtige Aktier KL A SPIBDA DK0061293826 Sparinvest Globale Fokusaktier KL A SPIGFA DK0010068006 Sparinv Danske Aktier KL A SPIDKAKLA DK0060105203 Sparinv Korte Obligationer KL A SPIKOOKLA DK0060105393 Sparinv Lange Obligationer KL A SPILOLKLA DK0060105476 Sparinv Mellemlange Obligationer KL A SPIMLOKLA DK0010311125 Sparinv Momentum Aktier KL A SPIMAKKLA DK0060012896 Sparinv Momentum Aktier Akk. KL A SPIMAAKLA DK0016030786 Sparinv Nye Obligationsmarkeder KL A SPINOBKLA DK0010079631 Sparinv Value Aktier KL A SPIVAKLA DK0010304856 Sparinv Value Emerging Markets KL A SPIVEMKLA DK0060032571 Sparinv Value Europa KL A SPIVEUKLA DK0060444255 SparInvest Virksomhedsobligationer IG A SPIVIGKLA DK0060057487 Sparindex INDEX Stabile Obl. KL A SPISOKLA DK0010297464 Sparindex INDEX DJSI World KL SPIDJWKL DK0060819324 SparInvest Virksomhedsobligationer HY A SPIVHYKLA DK0060530764 Sparinv Virksomhedsobligationer HY KortA SPIVHYKORTKLA DK0060300762 Sparindex INDEX Emerging Markets KL SPIEMIKL DK0010297621 Sparindex INDEX Europa Small Cap KL SPIEUCKL DK0010297548 Sparindex INDEX Europa Growth KL SPIEUGKL DK0010297704 Sparindex INDEX Europa Value KL SPIEUVKL DK0010297977 Sparindex INDEX Japan Growth KL SPIJAGKL DK0010298009 Sparindex INDEX Japan Small Cap KL SPIJASKL DK0010298199 Sparindex INDEX Japan Value KL SPIJAVKL DK0010298272 Sparindex INDEX USA Growth KL SPIUSGKL DK0010298355 Sparindex INDEX USA Small Cap KL SPIUSSKL DK0010298439 Sparindex INDEX USA Value KL SPIUSVKL DK0060031847 Sparindex INDEX Globale Akt Min Risk KL SPIGLAMRIKL DK0060442556 Sparindex INDEX OMX C25 KL SPIC25KL DK0060914901 Sparinvest Mix Minimum Risiko KL A SPIMIXMINRISKKLA DK0060623189 Sparinv Mix Lav Risiko KL A SPIMLRKLA DK0060623262 Sparinv Mix Mellem Risiko KL A SPIMMRKLA DK0060623346 Sparinv Mix Høj Risiko KL A SPIMHRKLA DK0061551702 Sparinvest Mix Rente KL A SPIMRA DK0061551546 Sparinvest Bæredygtige Value Aktier KL A SPIBDVAA DK0061551892 Sparinvest Mix Maksimum Risiko KL A SPIMMRIA





Vi beklager forsinkelsen.

