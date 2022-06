Siili Solutions Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 3.6.2022 kello 12.00

Siili Solutions Oyj tiedotti 11.5.2022 harkitsevansa suunnattua osakeantia pääomarakenteen vahvistamiseksi sekä kasvun rahoittamiseksi ja kutsui tämän myötä koolle ylimääräisen yhtiökokouksen riittävän valtuutuksen myöntämiseksi hallitukselle mahdollisesta osakeannista päättämiseksi.

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään 3.6.2022 Helsingissä poikkeuksellisella kokousmenettelyllä 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Osakkeenomistajat osallistuivat yhtiökokoukseen ja käyttivät oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon, minkä lisäksi heillä oli mahdollisuus esittää vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon.

Hallituksen valtuutus

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä maksua vastaan. Annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 200 000 osaketta, mikä vastaa noin 17,09 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Annettavat osakkeet ovat uusia osakkeita. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen sekä mahdollisten tulevien yritysostojen kauppahinnan maksun rahoittamiseen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on kuitenkin oltava painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus ei kumoa aikaisempia hallitukselle myönnettyjä valtuuksia osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://sijoittajille.siili.com/ylimaarainenyhtiokokous2022 viimeistään 17.6.2022 alkaen.

