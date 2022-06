ELECSTER OYJ PÖRSSITIEDOTE 03.06.2022 klo 13.15

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS

Elecster Oyj on vastaanottanut 03.06.2022 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen Elecster Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen Irma Halosen kuolinpesältä.

Ilmoituksen mukaan Irma Halosen kuolinpesän osakkeet ovat siirtyneet perinnönjaon yhteydessä kuolinpesän osakkaille. Kuolinpesältä kuolinpesän osakkaille siirtyneet osakkeet: 3700 A-osaketta, joka on 0,10 prosenttia kaikista osakkeista ja 0,02 prosenttia kaikista äänistä ja 388760 K-osaketta, joka on 10,37 prosenttia kaikista osakkeista ja 18,42 prosenttia kaikista äänistä. Osuus A- ja K-osakkeet yhteensä: 10,47 prosenttia kaikista osakkeista ja 18,44 prosenttia kaikista äänistä.

Perinnönjaon myötä kasvaa Alexandra Rosenqvistin kokonaisosuus äänistä 5,45 prosenttiin. Alexandra Rosenqvistilla on 2720 A-sarjan osaketta ja 114709 K-sarjan osaketta yhteensä 117429 osaketta (3,13 % Elecster Oyj:n osakkeista).

Veronika Halosen kokonaisosuus äänistä kasvaa samaiseen 5,45 prosenttiin. Veronika Halosella on 1852 A-sarjan osaketta ja 114709 K-sarjan osaketta yhteensä 116561 osaketta (3,11 % Elecster Oyj:n osakkeista).

Elecster Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 3 748 116 osakkeesta, ääniä osakkeilla on yhteensä 21 100 116 kappaletta. A-sarjan osakkeita on 1 820 116 kpl ja K-sarjan osakkeita 1 928 000 kpl. A-osakkeilla on yhteensä 1 ääni/osake ja K-osakkeilla 10 ääntä/osake.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980





JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet