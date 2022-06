Samsung Canada lance le nouveau Galaxy Book2 : Performances puissantes pour l'informatique nomade

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 03 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Samsung Electronics Canada a annoncé le lancement du Galaxy Book2, le plus récent ajout de la gamme d’ordinateurs phares comprenant le Galaxy Book2 Pro 360 et le Galaxy Book2 Pro. À la fois élégant et puissant, le Galaxy Book2 combine la mobilité des téléphones intelligents Galaxy et les performances des ordinateurs Galaxy pour offrir un ordinateur portable prêt à affronter les journées occupées.



« Chez Samsung, nous cherchons toujours à améliorer l’expérience de nos consommateurs, et nous sommes ravis de lancer un nouvel ordinateur portable qui met l’accent sur la portabilité et la vitesse. Avec le passage au travail hybride, le Galaxy Book2 est conçu pour offrir des performances puissantes à tout le monde et contribuer à rendre les expériences quotidiennes plus simples, plus fluides et plus intuitives », a déclaré

Raj Doshi, chef des affaires mobiles chez Samsung Electronics Canada.

Des performances puissantes pour la liberté mobile

Le Galaxy Book2 est équipé du tout dernier processeur Intel® Evo de 12e génération, qui offre aux utilisateurs la vitesse et la puissance nécessaires pour travailler et jouer au quotidien. Du multitâche avec un temps de latence minimal à la diffusion en continu de spectacles, le Galaxy Book2 est un ordinateur portable et puissant, idéal pour accomplir les tâches quotidiennes.

Avec son design mince et élégant et jusqu’à 21 heures d’autonomie de batterie1, vivez votre journée sans vous soucier d’être branché. Lorsqu’il est temps de recharger, le chargeur universel2 inclus vous permet de recharger 40 % de la batterie en seulement 30 minutes. De plus, le chargeur universel fonctionne sur toute la gamme d’appareils Galaxy3; vous pouvez donc apporter un minimum de câbles. Conçu pour s’adapter au monde actuel, vous obtenez une puissance qui dure toute la journée, que vous travailliez ou jouiez.

Un divertissement immersif avec une portabilité légère

Bienvenue dans l’expérience Galaxy, un monde de possibilités innovantes conçu pour vous donner une longueur d’avance sur la concurrence. Doté de vos fonctionnalités Galaxy préférées, le Galaxy Book2 vous permet d’effectuer toutes vos tâches sans effort. Avec un écran de 15,6 po, le Galaxy Book2 offre beaucoup d’espace pour vivre toutes les expériences que vous aimez sur un écran haute définition intégrale – que vous regardiez en continu, clavardez ou naviguiez simplement.

Profitez d’une expérience immersive de type cinématographique grâce aux haut-parleurs à son ambiophonique et Dolby Atmos. Que vous écoutiez en boucle la dernière chanson à la mode ou que vous regardiez votre film préféré, les haut-parleurs offrent un son riche et complet.

Une sécurité conçue spécialement pour vous

La protection de vos données, de votre identité et de votre vie privée demeure une priorité absolue pour Samsung, en particulier avec le passage à des environnements de travail et d’apprentissage hybrides. De plus, avec un accès limité aux outils et aux infrastructures de sécurité, les travailleurs à distance sont confrontés à des menaces accrues en matière de cybersécurité. Aujourd’hui plus que jamais, les consommateurs ont besoin d’appareils conçus avec la sécurité en tête. Le système d’exploitation Windows 11 mis à jour sur la gamme Galaxy Book2 a été étendu au Galaxy Book2, qui préserve les données grâce à la sécurité Knox. Gardez le contrôle de vos fichiers grâce à un lecteur d’empreintes digitales qui vous permet de déverrouiller votre ordinateur portable d’une simple pression.

Profitez d’un contrôle encore plus grand sur vos fichiers grâce à Private Share4, une fonction de sécurité qui vous permet de fixer des limites de temps pour vos fichiers partagés; le destinataire ne peut pas capturer ou partager votre fichier, et vous gardez le contrôle grâce à la possibilité de révoquer l’accès aux fichiers à tout moment; la sécurité des fichiers simplifiée.

Continuité en douceur pour le monde connecté

Samsung s’efforce de faciliter la vie des consommateurs. Grâce à la continuité des appareils Galaxy, tous vos appareils Galaxy se connectent de manière transparente pour vous aider à en faire plus. Le Galaxy Book2 se synchronise facilement avec votre téléphone intelligent Samsung Galaxy5 grâce à Lien avec Windows6, qui vous permet de faire des appels et d’envoyer des SMS directement depuis votre ordinateur portable. La continuité des applications croisées vous permet d’ouvrir votre ordinateur portable et de reprendre là où vous en étiez sur votre téléphone intelligent en affichant les applications récemment utilisées. Samsung a également mis à jour sa fonction Quick Share7 et l’a fusionnée avec la fonction Link Sharing, ce qui vous permet de partager instantanément votre travail avec d’autres personnes, où que vous soyez. Vous pouvez même transférer un appel vidéo d’un appareil à un autre sans perdre un instant.

Le processus Galaxy Book Smart Switch8 vous aide à transférer vos données, photos, paramètres et autres de votre ancien ordinateur, quel que soit son fabricant, vers votre nouvel ordinateur. Une fois le transfert exécuté, l’expérience du nouveau Galaxy Book2 s’adapte parfaitement à l’interface intuitive One Book UI 4.0. Les utilisateurs avec d’autres appareils Galaxy se sentiront comme chez eux sur leur nouvel ordinateur avec la même interface utilisateur, les mêmes applications et les mêmes menus qu’ils connaissent et aiment déjà.

Vous pouvez également contrôler et surveiller tous les appareils Galaxy à l’aide de SmartThings. Allumez les lumières, réglez la température ou vérifiez vos caméras de sécurité depuis le panneau de contrôle SmartThings convivial. Grâce à la nouvelle fonctionnalité de commande vocale Bixby Voice9, vous pouvez contrôler vos appareils IdO grâce à la commodité des commandes vocales. De plus, si vous égarez votre Galaxy Book2, vous pouvez le localiser rapidement (même s’il est éteint) avec SmartThings Find10. De plus, avec la continuité des appareils Galaxy, vous découvrirez plus de façons amusantes de vous connecter à ce que vous aimez avec moins d’interruptions.

Galaxy pour la planète

Samsung comprend l’importance de concevoir des technologies selon des méthodes responsables et durables. La gamme Galaxy Book2 fait progresser notre engagement continu à minimiser son empreinte environnementale et à aider les utilisateurs de Galaxy à adopter des modes de vie plus durables. Samsung a récemment annoncé un nouveau matériau haute performance, respectueux de l’environnement qui réutilise les filets de pêche jetés pour réduire les déchets plastiques dans l’océan, et ce matériau compose maintenant le support du pavé tactile et le support intérieur des appareils de la gamme Galaxy Book2. Accroître la présence de plastiques des océans dans la technologie Galaxy constitue une réalisation remarquable dans le parcours de durabilité de l’entreprise. Grâce à Galaxy pour la planète, Samsung alimente son évolution, ses innovations et ses collaborations ouvertes pour livrer des actions écologiques concrètes dans toute la division Mobile expérience Business et de toute sa gamme de produits afin de protéger la planète pour les générations à venir.

Avec une batterie offrant un cycle de vie11 plus long qui réduit la nécessité de la remplacer fréquemment, des panneaux AMOLED respectueux de l’environnement, des boîtes en papier et des plateaux de moulage provenant de sources durables, le Galaxy Book2 est conçu dans une optique de durabilité.

Disponibilité au Canada

Le Galaxy Book2 Pro sera disponible pour l’achat à compter du 3 juin 2022 sur le site Samsung.ca, dans les boutiques expérience+ Samsung et chez les principaux détaillants partenaires partout au Canada.

Galaxy Book2 : Disponible en graphite pour 989,99 $ (notre prix courant) pour le modèle 256 Go en 15,6 pouces avec un processeur Intel Core i5. Le Galaxy Book2 est également disponible pour 1 119,99 $ (notre prix courant) pour le modèle 256 Go en 15,6 pouces avec un processeur Intel Core i7. Pour obtenir plus d’information, veuillez consulter : https://www.samsung.com/ca_fr/computers/galaxy-book/galaxy-book2-15inch-i5-8gb-256gb-np750xed-kb1ca/



À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. L’entreprise redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils électroménagers numériques. En 2022, Samsung a été classée parmi les « marques les plus fiables » au Canada, selon le sondage sur la réputation d’entreprises Léger. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l’intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l’éducation publique et à la santé dans des collectivités à l’échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.Samsung.ca .

Suivez Samsung Canada sur la page facebook.com/SamsungCanada, sur Instagram @samsungcanada ou sur Twitter @SamsungCanada.

Personne-ressource :

Robert Sauer

North Strategic

Tel: 416-554-0795

robert.sauer@northstrategic.com

Spécifications du Galaxy Book2 ​ Galaxy Book2 Dimensions 15,4 mm Poids​ 1,61 kg Système d’exploitation Windows 11 Édition familiale Affichage 15,6 po HD intégrale IPS Processeur Intel® Core™ i5 et i7 Graphiques​ Intel® Graphic

Intel ARC Connectivité Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2x2, Bluetooth v5.1 Couleur Graphite Mémoire LPDDR4x (inclus) Stockage 2 SSD WLAN 802.11 ax 2x2 Appareil photo/microphone HD 702p Son 2 W x 2, Dolby Atmos® Clavier Numérique à 3 rangées, clavier à touches isolées avec rétroéclairage, bilingue (français, anglais) Batterie​ 54 Wh Adaptateur​ Adaptateur de voyage de 45 W

Adaptateur de voyage de 65 W La sécurité Empreinte digitale Ports USB C(2), USB3.2(2), HDMI, micro SD, HP, Kensington Lock

*Toutes les fonctions, caractéristiques et fiches techniques, ainsi que tous les autres renseignements sur le produit fournis dans le présent document, y compris les avantages, le design, les prix, les composantes, le rendement, la disponibilité et les capacités du produit, sont susceptibles de changer sans préavis. Les spécifications varient selon les marchés et/ou les opérateurs.

_____________________________________

1 L’autonomie réelle de la batterie peut varier selon l’environnement, les habitudes d’utilisation et d’autres facteurs. Rendement moyen prévu calculé selon une utilisation normale. L’autonomie réelle de la batterie dépend de plusieurs facteurs, ainsi que des habitudes d’utilisation des autres applications. Les résultats peuvent varier.

2 L'autonomie de la batterie et la vitesse de chargement peuvent varier en fonction de l'environnement, des habitudes d'utilisation et d'autres facteurs. Performances moyennes attendues basées sur une utilisation typique. L'autonomie réelle de la batterie et la vitesse de chargement dépendent de plusieurs facteurs et d'autres habitudes d'utilisation des applications. Les résultats peuvent varier.

3 Le chargeur peut alimenter les appareils Galaxy qui utilisent un port USB de type C.

4 Les fonctions de partage privé pour l’expéditeur et le récepteur nécessitent des appareils Galaxy dotés de Windows 10, Android OS 10.0 (Q), One UI 2.1 ou version ultérieure et l’application Quick Share. Nécessite une connexion Wi-Fi et Bluetooth.

5 Appareils Galaxy vendu séparément.

6 Les utilisateurs doivent relier leur appareil Galaxy à leur ordinateur Windows au moyen de la fonction « Lien avec Windows » sur le téléphone et de l’application votre téléphone sur l’ordinateur. Suivez les instructions de configuration, notamment se connecter au même compte Microsoft. La fonction Lien avec Windows est préinstallée sur certains appareils Galaxy. Nécessite la plus récente mise à jour Windows 10 sur l’ordinateur. Le téléphone nécessite que l’appareil Galaxy soit allumé et connecté au même réseau Wi-Fi que le PC. Afin d’interagir avec elles, certaines applications mobiles peuvent restreindre le contenu à partager sur d’autres écrans ou nécessiter un écran tactile. Jusqu’à 5 applications Android peuvent être lancées simultanément.

7 Quick Share permet de partager des photos, des vidéos et des fichiers entre appareils Samsung Galaxy. Quick Share est disponible sur les téléphones intelligents Galaxy, les tablettes Galaxy et les Galaxy Books (à partir de mai 2021), sous Android 10 et One UI2.1 et versions ultérieures. Les appareils et les caractéristiques disponibles peuvent faire l’objet de modifications. Une connexion BLE (Bluetooth Low Energy) et Wi-Fi directe est nécessaire pour activer Quick Share. Le Wi-Fi direct doit être activé avant d’être utilisé.

8 Le transfert de données au moyen du Galaxy Book Smart Switch nécessite que tous les appareils soient installés avec le Galaxy Book Smart Switch. L’ordinateur à partir duquel sont transférés les fichiers peut être n’importe quel ordinateur doté du dernier système d’exploitation Windows OS. Les paramètres, les applications MS Store et les fichiers peuvent être transférés. Les deux ordinateurs doivent être connectés au même réseau.

9 Bixby ne reconnaît et ne prend en charge que certains accents et dialectes de l’anglais (É.-U.), du coréen (Corée du Sud). L’utilisation de Bixby peut être limitée dans certaines situations, y compris, sans s’y limiter, pendant l’enregistrement des médias (vidéo/jeux/voix), pendant les appels (y compris les appels sortants), etc. La disponibilité du service peut varier selon l’emplacement/l’opérateur de télécommunications/la langue/le modèle de l’appareil/la version du système d’exploitation. * Bixby contrôle certaines applications, d’autres seront prises en charge ultérieurement. Connexion au compte Samsung et au réseau de données (Wi-Fi ou réseau de données) est requise. Pour contrôler d’autres appareils avec Bixby, ils doivent tous être enregistrés avec SmartThings.

10 Nécessite une connexion au compte Samsung, une connexion au Wi-Fi ou au réseau de données, et la configuration des paramètres dans l’application SmartThings Find. L’emplacement de l’appareil perdu retrouvé avec SmartThings Find est l’emplacement approximatif où le signal de l’appareil perdu a été détecté. L’application SmartThings Find n’est disponible que sur les appareils Galaxy dotés d’Android 8.0 ou d’une version ultérieure. SmartThings Find peut suivre les appareils de la gamme Galaxy Book2 Pro pendant un maximum de 10 jours lorsque les appareils sont éteints et pleinement chargés. La durée peut varier selon l’emplacement, le réseau, les habitudes d’utilisation, les paramètres de l’appareil, l’état de la batterie et d’autres facteurs.

11 Valeur typique selon des essais effectués en laboratoire par un tiers. La valeur typique correspond à la valeur moyenne estimée qui tient compte de la variation de la capacité de la batterie selon des échantillons de batteries testés conformément à la norme IEC 61960. L’autonomie réelle de la batterie peut varier selon l’environnement réseau, les habitudes d’utilisation et d’autres facteurs.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/06735964-a883-4d44-809e-454f09a81282/fr