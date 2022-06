Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) valitsi Innofactorin jatkamaan avustus- ja asianhallintajärjestelmän ylläpitoa ja jatkokehitystä

Finnish English

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 3.6.2022 klo 15.50

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on valinnut julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin jatkamaan avustus- ja asianhallintajärjestelmän ylläpitoa ja jatkokehitystä. Työ toteutetaan ketterän kehityksen menetelmin.

Innofactorin arvio hankinnan arvosta kolmen vuoden sopimuskaudelle on noin 1,8 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva valtionapuviranomainen. STEA vastaa sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveysalan järjestöille myönnettävien avustusten hakemuskäsittelystä, avustusehdotuksen valmistelusta ja avustusten maksamisesta. STEA myös valvoo avustusten käyttöä ja arvioi avustuksilla rahoitetun toiminnan tuloksia.



Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

