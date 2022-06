Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées : une étape importante pour aider les canadiens et canadiennes touchés par la SP à joindre les deux bouts

English French

TORONTO, 03 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société canadienne de la sclérose en plaques (Société de la SP) se réjouit du dépôt d’un projet de loi axé sur l’instauration de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, laquelle procurera un complément de revenu aux Canadiens et Canadiennes qui sont en situation de handicap.



En mars, la Société de la SP a lancé une pétition en ligne en faveur de la création de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées. En seulement 24 heures, cette pétition a été signée, d’un océan à l’autre, par près de 10 000 personnes, ce qui démontre le large soutien des gens de notre pays envers l’instauration rapide de cette prestation. En mai, dans le cadre du Mois de la sensibilisation à la SP, des représentants et des représentantes de la Société de la SP ont rencontré plus de 60 membres de la classe politique pour discuter des priorités de la collectivité de la SP et souligner l’importance de la mise en œuvre de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées dans les meilleurs délais. A également été abordée la nécessité d’assurer l’accès à cette nouvelle prestation aux gens qui vivent avec des incapacités épisodiques, dont la définition figure dans la Loi canadienne sur l’accessibilité.

« Les membres de la Chambre des communes et du Sénat que nous avons rencontrés à l’occasion de la Journée sur la Colline parlementaire ont manifesté un soutien remarquable envers notre démarche quant à la nécessité d’assurer un complément de revenu aux personnes atteintes de SP », précise Benjamin Davis, vice-président principal de la mission à la Société canadienne de la SP. « C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous envisageons la poursuite de notre collaboration avec le gouvernement fédéral tout au long du processus législatif qui mènera à l’adoption du projet de loi, et nous veillerons à ce que la notion d’incapacités épisodiques soit prise en compte. »

La Société de la SP s’est engagée à faire en sorte que les gens de notre pays touchés par la SP puissent participer pleinement à tous les aspects de la vie. Plus de 90 000 Canadiennes et Canadiens sont atteints de SP et, en moyenne, au Canada, 12 personnes reçoivent un diagnostic de SP chaque jour. Cette maladie a des répercussions sur tous les gens de notre pays : elle touche non seulement les personnes qui en sont atteintes, mais également leur famille, leurs amis et les membres de leur collectivité. Par ailleurs, la pandémie de COVID-19 a alourdi le fardeau avec lequel doivent composer les gens aux prises avec la SP, et les besoins en matière d’information, de ressources et de services de soutien sont plus considérables et pressants que jamais pour toutes ces personnes. Pour suivre le cheminement du projet de loi en question tout au long du processus législatif, veuillez cliquer ici et vous joindre au réseau de sympathisants de la Société de la SP.

À propos de la sclérose en plaques et de la Société canadienne de la SP

Le Canada affiche l’un des taux de sclérose en plaques (SP) les plus élevés du monde. En moyenne, douze Canadiens et Canadiennes reçoivent un diagnostic de SP chaque jour. La SP est une maladie auto-immune chronique ciblant le système nerveux central (cerveau et moelle épinière). La SP est considérée comme une maladie épisodique, c’est-à-dire qu’elle se caractérise par la survenue de troubles invalidants dont la gravité et la durée varient et qui sont souvent suivis par des phases de rémission. Cette affection peut aussi se présenter sous une forme progressive. Elle se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société de la SP procure du soutien et de l’information aux personnes touchées par la SP et elle défend les droits et les intérêts de ces dernières. Elle subventionne par ailleurs la recherche sur la cause et le remède de la SP en vue de nous rapprocher d’un monde sans SP. Pour obtenir plus d’information sur la sclérose en plaques ou sur la Société de la SP, pour vous impliquer auprès de notre organisme ou pour faire un don afin de soutenir les personnes de notre pays touchées par la SP, rendez-vous à scleroseenplaques.ca ou composez le 1 800 268-7582.



