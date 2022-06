Assystem : Assemblée Générale Mixte du 3 juin 2022 - Résultat des votes et dividende au titre de l'exercice 2021

French English

Assemblée Générale Mixte du 3 juin 2022

Résultat des votes et dividende au titre de l’exercice 2021

Paris-La Défense, le 3 juin 2022, 17h35 – L’Assemblée Générale Mixte d’Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 – ASY) s’est réunie ce jour au centre de conférences Etoile Saint Honoré situé au 21-25 rue Balzac, 75008 Paris, sous la présidence de Monsieur Dominique Louis, Président-directeur général.

Le quorum s’est établi à 86.47% et l’Assemblée Générale a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises à l’exception de la cinquième (Approbation des conventions réglementées).

L’Assemblée Générale a notamment :

approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021,

et décidé la distribution d’un dividende de 1,00 euro par action au titre de l’exercice 2021, selon le calendrier suivant : 6 juillet 2022 : date de détachement du dividende (ex-date), 7 juillet 2022 (après bourse) : date d’enregistrement (record date), 8 juillet 2022 : date de versement en numéraire (payment date).







Le résultat des votes détaillé est disponible sur le site internet de la Société (www.assystem.com).

A propos d’Assystem

Assystem, un des leaders mondiaux de l’ingénierie nucléaire indépendante, s’est fixé pour mission de contribuer à l’accélération de la transition énergétique. Dans les 13 pays où le Groupe est présent, ses plus de 6 000 experts sont au service du développement de la production et des usages de l’électricité décarbonée de source nucléaire ou renouvelable et de l’hydrogène vert.

Le Groupe, fort de ses plus de 50 ans d’expérience dans des secteurs hautement régulés sous fortes contraintes de sûreté et de sécurité, propose à ses clients des services et solutions d’ingénierie et digitaux leur permettant d’optimiser le coût et la performance des infrastructures complexes ainsi mises en œuvre, durant tout leur cycle de vie.

Plus d'informations sur www.assystem.com

CONTACTS

Philippe Chevallier

Directeur général délégué Finances

Tél. : 01 41 25 28 07









