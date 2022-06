Ageas: Transparantiekennisgevin

English French Dutch



Ageas: Transparantiekennisgeving

Ageas informeerde op 3 juni 2022, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat zijn belang op 1 juni 2022 de statutaire drempel van 3% van de door Ageas uitgegeven aandelen oversteeg en nu 3,01% bedraagt.

Reden van de kennisgeving

Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

Kennisgeving door

Een moederonderneming of een controlerende persoon

Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en)

Zie bijlage 1a.

Datum van drempeloverschrijding

1 juni 2022

Overschreden drempel (in %)

3%

Noemer

189.731.187

Details van de kennisgeving

Zie bijlage 1b.

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (in voorkomend geval)

De volledige keten van gecontroleerde ondernemingen is beschikbaar op https://www.ageas.com/nl/investors/aandeelhouders.

Bijkomende informatie

De aandelen verbonden aan de FRESH hebben geen recht op dividend noch stemrecht zolang ze toegewezen zijn aan Ageasfinlux S.A.

Dit persbericht en de door Ageas ontvangen kennisgevingen zijn beschikbaar op de website.

* artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met bijna 200 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt zo’n 40.000 werknemers en in 2021 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 40 miljard (alle cijfers tegen 100%).



