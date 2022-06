McPhy Energy : Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d’actions au 31 Mai 2022

Grenoble, le 3 juin 2022 – 17h45 CEST – McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329) spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone, annonce aujourd’hui la déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d’actions au 31 Mai 2022.

Société déclarante

Dénomination sociale : McPhy Energy

Siège social : 75 rue du Général Mangin, 38 000 Grenoble

Immatriculée sous le n° 502 205 917 R.C.S. Romans (en cours de transfert vers Grenoble)

Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN : FR0011742329 - MCPHY)

Nombre d’actions formant le capital de la Société

Nombre d’actions au premier jour du mois considéré 27 953 095 Nombre d’actions nouvelles créées au cours du mois 6 000 Nombre d’actions existantes annulées au cours du mois - Nombre d’actions au dernier jour du mois considéré 27 959 095

Nombre de droits de vote

Premier jour du mois Variation Dernier jour du mois Total net des droits de vote 27 917 814 -7 591 27 910 223 Actions autodétenues 70 498 13 695 84 193 Autres actions privées de droits de vote - - - Total brut des droits de vote 27 981 672 6 104 27 994 416

Pièce jointe