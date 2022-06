Benevity zeigt die fünf wichtigsten Trends auf, die im Jahr 2022 die Zukunft des Unternehmenszwecks bestimmen

French German

CALGARY, Alberta, June 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity, Inc., ein führender Anbieter von globaler Corporate-Purpose-Software, veröffentlichte heute seine zweite Ausgabe von The State of Corporate Purpose, einem Bericht von Benevity Impact Labs, der einen umfassenden Blick auf firmeneigene Daten und Forschungsergebnisse zu den wichtigsten Branchentrends wirft, die die Zukunft der sozialen Verantwortung von Unternehmen, der Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) und die Zukunft der Arbeit bestimmen. Der Bericht wurde auf der Goodness Matters, der Vorzeige-Konferenz des Unternehmens und Corporate-Purpose-Veranstaltung des Jahres, vorgestellt und erläutert im Einzelnen, wie Unternehmen wichtige Themen wie soziale und ethnische Gerechtigkeit, Diversität, Gleichberechtigung, Inklusion und Zugehörigkeit, ESG und die sich verändernde Landschaft der Unternehmensphilanthropie angehen. Der Bericht hebt darüber hinaus die Auswirkungen hervor, die der Unternehmenszweck auf die Stimmung von Mitarbeitern und Kunden gegenüber Unternehmen hat.

Vor allem zeigten die Unternehmen und ihre Beschäftigten den Wunsch, die Gesellschaft auf nachhaltigere Weise positiv zu verändern, und auch im Jahr 2021 blieben das Spendenaufkommen und die Zahl ehrenamtlich geleisteter Arbeitsstunden auf hohem Niveau, da Beschäftigte und Unternehmen weiterhin spendeten und sich engagierten. Insgesamt wurden über die Plattform Spenden in Höhe von 2,3 Mrd. US-Dollar und fast 8,9 Mio. ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden (ein Anstieg von 28 % gegenüber 2020) erfasst.

Der Benevity-Bericht ist die größte Studie dieser Art und erläutert Erkenntnisse und Trends von 850 Benevity-Kundenunternehmen, ihren 20 Millionen Beschäftigten und Hunderten von Millionen ihrer Kunden, die 2021 über 218.000 gemeinnützige Organisationen unterstützten.

Der Bericht hebt die fünf wichtigsten Trends hervor, die im Jahr 2022 die Zukunft des Unternehmenszwecks bestimmen: die Notwendigkeit für Unternehmen, sich in schwierigen Zeiten zu transformieren, die Suche nach Sinn als Ursache für die Great Resignation, neue befähigende Ansätze für Diversität, Gleichberechtigung, Inklusion und Zugehörigkeit, die Verwandlung der Unternehmensphilanthropie in eine Stakeholder-Philanthropie und die schnell wachsende Bedeutung von Zweck und ESG für Investoren, Aktionäre und Vorstände.

„Die Great Resignation ist zum Teil das Ergebnis davon, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr von den Unternehmen erwarten, für die sie arbeiten - sie wünschen sich mehr Flexibilität, Autonomie und eine höhere Qualität der Arbeitsplätze. Wir glauben jedoch, dass immer mehr Menschen in jedem Bereich ihres Lebens nach Sinn, Bedeutung und Wirkung suchen, insbesondere bei der Arbeit“, so Sona Khosla, Chief Impact Officer von Benevity und Leiterin von Benevity Impact Labs. „Die Stakeholder möchten und erwarten, dass sich die Unternehmen genauso um soziale, ökologische und kulturelle Belange kümmern wie sie selbst und entsprechend handeln. Vorausschauende Unternehmen haben dies erkannt und gehen mit gutem Beispiel voran. Sie werden zu zentralen Figuren bei der Schaffung von Gemeinschaft, katalysieren positive Maßnahmen und treffen den Nerv der Zeit in Belangen, die wichtig sind.“

Wichtigste Ergebnisse:

Die Unternehmen haben die Art und Weise, wie sie bedeutenden Einfluss ausüben, verändert und sind von kurzfristigen Maßnahmen zu Basisinvestitionen übergegangen: 2021 änderten Unternehmen die Art und Weise, wie sie soziale Investitionen tätigten - von der Zahlung von Finanzhilfen in dringenden aktuellen Situationen, um aktuelle Bedürfnisse im Zusammenhang mit sozialen und ethnischen Ungleichheiten zu erfüllen (z. B. Black-Lives-Matter-Proteste), hin zur Zahlung von Finanzhilfen an lokale Gemeindeorganisationen, die an der Basis tätig sind, um die systemischen Probleme der Ungleichheit und Ungerechtigkeit an der Wurzel anzugehen. Dies wird durch Benevity-Daten zu den wichtigsten Ursachen für Finanzhilfen in folgenden Kategorien bestätigt: Kategorie: Verbesserung der Gemeinschaft und Aufbau von Kapazitäten – 2020 lag diese Kategorie auf Platz 9. 2021 rückte sie auf Platz 6 vor. Kategorie: Bürgerrechte, soziales Engagement und Interessenvertretung – 2020 lag diese Kategorie auf Platz 11. 2021 belegte sie Platz 16. Im Jahr 2021 spendeten die Unternehmen 2,95 Milliarden Dollar in Form von 109.500 Zuschüssen.

2021 änderten Unternehmen die Art und Weise, wie sie soziale Investitionen tätigten - von der Zahlung von Finanzhilfen in dringenden aktuellen Situationen, um aktuelle Bedürfnisse im Zusammenhang mit sozialen und ethnischen Ungleichheiten zu erfüllen (z. B. Black-Lives-Matter-Proteste), hin zur Zahlung von Finanzhilfen an lokale Gemeindeorganisationen, die an der Basis tätig sind, um die systemischen Probleme der Ungleichheit und Ungerechtigkeit an der Wurzel anzugehen. Dies wird durch Benevity-Daten zu den wichtigsten Ursachen für Finanzhilfen in folgenden Kategorien bestätigt:

Die Priorisierung von Sinn bildet den Kern der Great Resignation: Die Beschleunigung der Great Resignation im Jahr 2021 hat die Problematik der Mitarbeiterbindung und des Mitarbeiterengagements in den Vordergrund gerückt und die Notwendigkeit für Unternehmen aufgezeigt, dem, was für ihre Mitarbeiter am wichtigsten ist, Priorität einzuräumen – die Mitarbeiter von heute bevorzugen Marken, die es ihnen ermöglichen, einen positiven Einfluss auszuüben. Immer mehr Unternehmen boten „freiwillige Wohltaten“ an, damit die Menschen Zeit und Unterstützung leisten konnten, ohne an eine bestimmte gemeinnützige Organisation gebunden zu sein, und im Jahr 2021 nahm dieses Konzept richtig Fahrt auf: 40 % der 2021 erfassten Freiwilligenstunden waren freiwillige Wohltaten.

Die Beschleunigung der Great Resignation im Jahr 2021 hat die Problematik der Mitarbeiterbindung und des Mitarbeiterengagements in den Vordergrund gerückt und die Notwendigkeit für Unternehmen aufgezeigt, dem, was für ihre Mitarbeiter am wichtigsten ist, Priorität einzuräumen – die Mitarbeiter von heute bevorzugen Marken, die es ihnen ermöglichen, einen positiven Einfluss auszuüben.

Unternehmen haben neu definiert, wie sie ihre Mitarbeiter in soziales Handeln einbinden: Mit der Umstellung auf Tele- und Hybridarbeit im Jahr 2020 haben die Unternehmen ihre entsprechenden Programme schnell angepasst, um virtuelle Freiwilligenarbeit und andere Möglichkeiten zum Lernen und positiven Handeln einzubinden. 2019 machte die virtuelle Freiwilligenarbeit 23 % der Freiwilligenstunden aus. 2020 stieg sie auf 78 % der Stunden. 2021 machte die virtuelle Freiwilligenarbeit 73 % der Freiwilligenstunden aus - ein Beweis dafür, dass die virtuelle Freiwilligenarbeit keine vorübergehende Erscheinung war. Neben Lernmöglichkeiten nutzen Unternehmen auch positive Maßnahmen, um ihre Mitarbeiter zu befähigen, Gutes zu tun. 2021 stieg die Zahl der Unternehmen, die Lernen und positives Handeln fördern, um 66 %, und die Zahl der Möglichkeiten für positives Handeln stieg um 98 %.

Mit der Umstellung auf Tele- und Hybridarbeit im Jahr 2020 haben die Unternehmen ihre entsprechenden Programme schnell angepasst, um virtuelle Freiwilligenarbeit und andere Möglichkeiten zum Lernen und positiven Handeln einzubinden. Ein größerer Anteil der Spenden fiel auf Anliegen mit Schwerpunkt auf Vielfalt und sozialer Gerechtigkeit: Das Jahr 2021 hat uns gezeigt, dass Unternehmen und ihre Mitarbeiter mehr denn je Anliegen in Bezug auf ethnische Gerechtigkeit unterstützen. Von Januar 2019 bis April 2020 betrug der Anteil der Spenden für soziale und ethnische Gerechtigkeit im Durchschnitt 3,3 %. Nach einer Spitze während des Höhepunkts der Black-Lives-Matter-Bewegung stiegen die durchschnittlichen Gesamtspenden in diesen Bereichen zwischen September 2020 und Dezember 2021 auf 5,2 %, was einem Anstieg der Spenden für diese Art von Anliegen um 58 % entspricht. Während einige der Themen, die 2020 einen großen Zuspruch erhielten, auch 2021 in den Top 10 blieben, kamen 2021 asienfreundliche und LGBTQ+-Anliegen hinzu. Die Organisationen Chinese for Affirmative Action (im Jahr 2020 auf Platz 335 und im Jahr 2021 auf Platz 4) und Asian Americans Advancing Justice (Platz 196 ggü. Platz 5 im Jahr 2021) verzeichneten im Jahr 2021 einen erheblichen Anstieg der Unterstützung. Gleiches gilt für das The Trevor Project, eine führende LGBTQ+-Organisation (Platz 29 im Jahr 2020 ggü. Platz 9 im Jahr 2021).

Das Jahr 2021 hat uns gezeigt, dass Unternehmen und ihre Mitarbeiter mehr denn je Anliegen in Bezug auf ethnische Gerechtigkeit unterstützen. ESG ist die Art und Weise, wie Anleger „Zweck“ verstehen: Richtlinien und Strategien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung haben für Aktionäre und Vorstände zunehmend an Bedeutung gewonnen und haben sich inzwischen als eigenständige wichtige Treiber von Wert und Werten erwiesen – dies wird nur dann so bleiben, wenn sich die Unternehmen weiterhin der Devise verpflichten, Gutes zu tun, um Gutes zu bewirken.

Der Unternehmenszweck ist nicht mehr nur eine Option — er ist unternehmenskritisch, denn er ermöglicht es den Unternehmen, bedeutende Verändungen bei wichtigen Themen wie sozialer und ethnischer Gerechtigkeit, Diversität, Gleichberechtigung, Inklusion und Zugehörigkeit voranzutreiben und damit Einfluss auf die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern zu nehmen, Bevorzugung und Loyalität seitens Kunden zu erzeugen und konkrete Geschäftsergebnisse für Investoren, Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen zu erzielen.

Um in dieser neuen, zweckorientierten Welt relevant zu bleiben, investieren Unternehmen verstärkt in ihre Corporate-Purpose-Programme. Benevity bietet die Vision, die Plattform und die Gemeinschaft, um die nächste Generation von zweckorientierten Unternehmen zu fördern.

Der Bericht „The State of Corporate Purpose 2022“ ist hier verfügbar.

Über Benevity

Benevity, eine zertifizierte B-Corporation, ist führend im Bereich globaler Corporate-Purpose-Software und bietet die einzige integrierte Suite von Lösungen für Investitionen in das Gemeinwesen sowie für das Engagement von Mitarbeitern, Kunden und gemeinnützigen Organisationen. Benevity steht auf der Impact-20-Liste von Fortune und bietet Cloud-Lösungen an, die vielen bekannten Marken helfen, ihre Ziele auf eine Weise zu erreichen, die die vielfältige Belegschaft von heute in stärkerem Maße anzieht, bindet und motiviert und die soziales Handeln besser in die Kundenerfahrungen einbindet und sich positiv auf ihre Communitys auswirkt. Mit einer in 22 Sprachen verfügbaren Software hat Benevity mehr als 8 Milliarden Dollar an Spenden und 43 Millionen Stunden an ehrenamtlicher Arbeit abgewickelt und damit 326.000 gemeinnützige Organisationen weltweit unterstützt. Mit den Lösungen des Unternehmens wurden außerdem 530.000 positive Aktionen ermöglicht und 1,2 Millionen Zuschüsse im Wert von 12 Milliarden Dollar vergeben. Weitere Informationen finden Sie auf benevity.com.

Über Benevity Impact Labs

Benevity Impact Labs ist ein Inkubator und ein Ressourcenzentrum, das neue Daten, Forschungsergebnisse und Erkenntnisse bereitstellt, um Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen und Einzelpersonen dabei zu helfen, ihre Wirkung zu maximieren und authentisch gemäß ihren Zielen zu handeln und zu leben. Benevity Impact Labs verfügt über einen einzigartigen Zugang zu den bekanntesten Marken der Welt und kombiniert die zuverlässigen Daten und Erkenntnisse von Benevity mit Forschungsergebnissen Dritter, um über die wichtigsten Trends zu berichten, die den Unternehmenszweck prägen, und um die gesamte Bandbreite der Auswirkungen ihrer Strategien und Investitionen zu messen.

Pressekontakt:

Lauren Stewart

Senior Manager, Public Relations

+1 403.560.6968

press@benevity.com