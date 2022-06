Benevity révèle les cinq principales tendances qui façonneront l'avenir de l'objet social des entreprises en 2022

French German

CALGARY, Alberta, 03 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity, Inc. , l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels d'entreprise, a publié aujourd'hui sa deuxième édition de L'état de l'objet social des entreprises , un rapport de Benevity Impact Labs qui examine en détail les données et les recherches exclusives sur les principales tendances du secteur qui façonnent l'avenir de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), leur initiatives en matière d'environnement, social et de gouvernance (ESG), ainsi que l'avenir du travail. Publié à l'occasion de Goodness Matters , la conférence phare de la société et l'événement dédié aux objectifs de l'entreprise de l'année, le rapport détaille la manière dont les entreprises traitent des questions clés telles que la justice sociale et raciale, la diversité, l'équité, l'inclusion et l'appartenance (DEIB), l'ESG et l'évolution du paysage de la philanthropie d'entreprise. Le rapport souligne en outre l'impact que l'objet social a eu sur le sentiment des employés et des clients vis-à-vis des entreprises.



Les entreprises et leurs employés ont notamment manifesté le désir de changer la société de manière plus durable, et en 2021, des niveaux élevés de dons et d'heures de bénévolat ont été maintenus alors que les employés et les entreprises continuaient de donner et de faire du bénévolat. Au total, 2,3 milliards de dollars de dons et près de 8,9 millions d'heures de bénévolat (soit une augmentation de 28 % par rapport à 2020) ont été comptabilisés via la plateforme.

Le rapport de Benevity est la plus grande étude de son genre, tirant des informations et des tendances de 850 des entreprises clientes de Benevity, leurs 20 millions d'employés et des centaines de millions de leurs clients, qui ont soutenu plus de 218 000 organisations à but non lucratif en 2021.

Le rapport met en évidence les cinq principales tendances qui façonnent l'avenir de l'objet social en 2022 : la nécessité pour les entreprises de se développer en période difficile, la recherche d'un objectif à la base de la Grande Démission, de nouvelles approches autonomes en matière de DEIB, la transformation de la philanthropie d'entreprise en philanthropie des parties prenantes et l'augmentation rapide de l'importance de l'objet social et de l'ESG pour les investisseurs, les actionnaires et les conseils d'administration.

« La Grande Démission est due en partie au fait que les employés attendent davantage des entreprises pour lesquelles ils travaillent : ils recherchent plus de flexibilité, d'autonomie et des emplois de meilleure qualité. Mais implicitement, nous pensons que de plus en plus de personnes recherchent un but, du sens et de l'impact dans chaque aspect de leur vie, en particulier au travail », a commenté Sona Khosla, directrice de l'impact de Benevity et responsable de Benevity Impact Labs. « Les parties prenantes veulent et s'attendent à ce que les entreprises se soucient et agissent sur les questions sociales, environnementales et culturelles autant qu'elles le font. Les entreprises avant-gardistes ont pris note et mènent le changement devenant des personnalités centrales dans la création d'une communauté, catalysant une action positive et répondant au moment où cela importe. »

Principales conclusions :

Les entreprises ont changé la façon dont elles ont un impact significatif, passant de moments déterminants à des investissements locaux : en 2021, les entreprises ont changé leur manière d'effectuer des investissements sociaux - elles ont abandonné les subventions d'entreprise pendant les moments d'urgence pour répondre aux besoins opportuns liés aux inégalités sociales et raciales (par exemple, les manifestations Black Lives Matter), à l'octroi de subventions à des organisations communautaires travaillant au niveau local pour résoudre les problèmes systémiques à l'origine de l'inégalité et de l'injustice. Ceci est soutenu par des données de Benevity sur les principales catégories de causes de subventions : Catégorie : amélioration communautaire et renforcement des capacités — En 2020, cette catégorie était classée 9e. En 2021, elle a atteint la 6e place. Catégorie : droits civils, action sociale et plaidoyer — En 2020, cette catégorie était classée 11e. En 2021, elle est passée à la 16e place. En 2021, les entreprises ont fait don de 2,95 milliards de dollars par le biais de 109 500 subventions.

en 2021, les entreprises ont changé leur manière d'effectuer des investissements sociaux - elles ont abandonné les subventions d'entreprise pendant les moments d'urgence pour répondre aux besoins opportuns liés aux inégalités sociales et raciales (par exemple, les manifestations Black Lives Matter), à l'octroi de subventions à des organisations communautaires travaillant au niveau local pour résoudre les problèmes systémiques à l'origine de l'inégalité et de l'injustice. Ceci est soutenu par des données de Benevity sur les principales catégories de causes de subventions : La priorisation de l'objet social est au centre de la Grande Démission : l'accélération de la Grande Démission en 2021 a mis en avant les préoccupations de rétention et d'engagement des employés, et mis en lumière la nécessité pour les entreprises de prioriser ce qui est le plus important pour leurs employés, et les employés d'aujourd'hui préfèrent les marques qui leur permettent d'avoir un impact positif. De plus en plus de sociétés ont proposé des « actes de bienveillance bénévoles » comme moyen pour les gens de donner du temps et du soutien sans être liés à une organisation à but non lucratif spécifique, et en 2021, ce concept a vraiment décollé : 40 % des heures de bénévolat comptabilisées en 2021 étaient des actes de bienveillance bénévoles.

: l'accélération de la Grande Démission en 2021 a mis en avant les préoccupations de rétention et d'engagement des employés, et mis en lumière la nécessité pour les entreprises de prioriser ce qui est le plus important pour leurs employés, et les employés d'aujourd'hui préfèrent les marques qui leur permettent d'avoir un impact positif. Les entreprises ont redéfini la manière dont elles engagent leurs employés dans l'action sociale : avec le passage au travail à distance et au travail hybride en 2020, les entreprises ont rapidement adapté leurs programmes d'objet social pour inclure le bénévolat virtuel et d'autres opportunités d'apprentissage et d'action positive. En 2019, le bénévolat virtuel a représenté 23 % des heures de bénévolat, et a augmenté pour atteindre 78 % des heures en 2020. En 2021, le bénévolat virtuel a représenté 73 % des heures de bénévolat, ce qui révèle que le bénévolat virtuel est voué à durer. Des actions positives, ainsi que des opportunités d'apprentissage, sont également utilisées par les entreprises pour permettre à leurs employés de faire du bien. En 2021, il y a eu une augmentation de 66 % des entreprises promouvant l'apprentissage et l'action positive, ainsi qu'une croissance de 98 % du nombre d'opportunités d'action positive.

: avec le passage au travail à distance et au travail hybride en 2020, les entreprises ont rapidement adapté leurs programmes d'objet social pour inclure le bénévolat virtuel et d'autres opportunités d'apprentissage et d'action positive. Les causes axées sur la diversité et la justice sociale ont reçu une plus grande part de dons : 2021 nous a montré que les entreprises et leurs employés continuent de soutenir les causes raciales et de justice à des niveaux plus élevés que jamais. De janvier 2019 à avril 2020, les causes de justice sociale et raciale ont représenté en moyenne 3,3 % du total des dons. Après un pic au plus fort du mouvement Black Lives Matter, le total moyen des dons à ces causes est passé à 5,2 % de septembre 2020 à décembre 2021, ce qui a entraîné une augmentation de 58 % des dons à ces types de causes. Bien que plusieurs de ces causes qui ont gagné un certain soutien en 2020 soient restées dans le top 10 en 2021, elles ont également été rejoints en 2021 par des causes d'affirmation asiatiques et LGBTQ+. Les associations « Chinese for Affirmative Action » (classée 335e en 2020 et 4e en 2021) et « Asian Americans Advancing Justice » (classée 196e contre 5e en 2021) ont connu une croissance significative de leur soutien en 2021, tout comme « The Trevor Project », une organisation LGBTQ+ de premier plan (classée 29e en 2020 contre 9e en 2021).

: 2021 nous a montré que les entreprises et leurs employés continuent de soutenir les causes raciales et de justice à des niveaux plus élevés que jamais. L'ESG est la manière dont les investisseurs comprennent l'objet social : les politiques et stratégies environnementales, sociales et de gouvernance ont pris une importance croissante pour les actionnaires et les conseils d'administration et se sont désormais avérées être à elles seules des valeurs et des moteurs de valeurs majeurs. Cela ne restera le cas que si les entreprises restent résolument attachées à la volonté de bien faire.

L'objet social n'est plus facultatif : il est essentiel pour les entreprises, permettant à ces dernières d'apporter des changements significatifs sur des questions clés telles que la justice sociale et raciale et la DEIB, influençant l'attraction et la rétention des employés, créant une préférence et une fidélité des clients, et générant des résultats commerciaux tangibles pour les investisseurs, les clients et les employés.

Pour rester pertinentes dans ce nouveau monde axé sur les objectifs, les entreprises investissent davantage dans leurs programmes d'objet social. Benevity fournit la vision, la plateforme et la communauté pour propulser la prochaine génération d'entreprises orientées sur les objectifs.

L'état de l'objet social des entreprises 2022 est disponible ici .

À propos de Benevity

Benevity , une société certifiée « B Corp », est un leader mondial des logiciels d'entreprise, fournissant la seule suite intégrée de solutions d'investissement communautaire et d'engagement des employés, des clients et des organismes à but non lucratif.Figurant dans le classement Impact 20 du magazine Fortune, Benevity propose des solutions cloud qui optimisent l'objet social de nombreuses marques emblématiques de manière à mieux attirer, fidéliser et engager la main-d'œuvre diversifiée d'aujourd'hui, intégrer l'action sociale dans leur expérience client et avoir un impact positif sur leurs communautés.Avec un logiciel disponible dans 22 langues, Benevity a traité plus de 8 milliards de dollars de dons et 43 millions d'heures de bénévolat pour soutenir 326 000 organisations à but non lucratif dans le monde entier. Les solutions de la société ont également facilité 530 000 actions positives et accordé 1,2 million de subventions d'une valeur de 12 milliards de dollars. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site benevity.com .

À propos de Benevity Impact Labs

Benevity Impact Labs est un incubateur et une plateforme de ressources apportant de nouvelles données, recherches et informations pour aider les entreprises, les organismes à but non lucratif et les individus à maximiser leur impact et à vivre leur objectif de manière authentique. Grâce à un accès inégalé aux marques les plus emblématiques au monde, Benevity Impact Labs combine les données et les informations solides de Benevity avec des recherches tierces afin de rendre compte des principales tendances qui façonnent l'objet social des entreprises et de mesurer l'ampleur de l'impact de leurs stratégies et investissements.

Contact auprès des médias :

Lauren Stewart

Directrice principale des relations publiques

403.560.6968

press@benevity.com