Oceana Canada : L’incapacité de la ministre des Pêches Joyce Murray à protéger le capelan compromet la santé de l’océan et des pêches qui en dépendent

OTTAWA, 03 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La ministre des Pêches Joyce Murray a annoncé aujourd’hui le maintien de la surpêche du capelan, un poisson-fourrage dont les stocks sont gravement épuisés, dans le nord-est de Terre-Neuve (zone 2J3KL de l’OPANO). Cette décision contrevient aux propres politiques de Pêches et Océans Canada (MPO) et menace les pêches sauvages et les communautés qui en dépendent. Oceana Canada réclamait la fermeture de cette pêche afin de protéger le stock de capelan, qui est gravement appauvri et surpêché depuis plus de 30 ans.



La décision du MPO de laisser la pêche ouverte et de maintenir le quota de récolte de l’an dernier à 14 533 t ne tient pas compte des meilleures données scientifiques disponibles qui montrent que la population est gravement épuisée. La surpêche continue est une décision à courte vue qui affaiblit la valeur socio-économique à long terme de la pêche, et ne protège pas la santé et l’abondance de l’océan.

Par l’entremise des décisions prises cette année pour les pêches du hareng et du maquereau de l’Atlantique, la ministre Murray s’est engagée à rétablir les stocks de poisson-fourrage épuisés. La décision d’aujourd’hui à propos du capelan ne suit pas ce précédent et continue délibérément la surpêche d’une population gravement épuisée. Oceana Canada demande à la ministre Murray de renverser immédiatement cette décision et de rétablir le capelan, ce qui améliorerait les perspectives à long terme de cette pêche et d’autres pêches cruciales dans le nord-est de Terre-Neuve, y compris la morue.

« La décision de maintenir ouverte la pêche commerciale du capelan contredit la propre politique du MPO, qui consiste à maintenir les captures au plus bas niveau possible pour les stocks fortement appauvris, et met en péril les collectivités côtières de Terre-Neuve-et-Labrador qui dépendent de populations de poissons sauvages en santé », a déclaré le Dr Robert Rangeley, directeur scientifique d’Oceana Canada.

Oceana Canada a récemment dévoilé des recherches sur l’état de santé du capelan dans un nouveau rapport intitulé Capelin in Crisis : Urgent Action Needed to Rebuild Abundance , qui a révélé que le capelan est gravement épuisé et surpêché depuis plus de 30 ans.

Grâce au soutien de la Becht Family Charitable Foundation, Oceana Canada s’est associée à Only One dans ses communications numériques afin de sensibiliser le public et d’obtenir un soutien populaire en demandant la fin de la surpêche de ce poisson-fourrage. En quelques semaines à peine, près de 20 000 personnes ont ajouté leur voix pour réclamer la fin de la surpêche du capelan.

« La surpêche comporte des risques à long terme pour la stabilité des écosystèmes océaniques et des économies locales, et les Canadiens méritent de pouvoir s’exprimer sur cette question essentielle », déclare Ellie Langford, responsable des communications chez Only One. « Près de 20 000 personnes se sont mobilisées pour demander l’arrêt de la pêche commerciale du capelan à Terre-Neuve-et-Labrador ; ensemble, nous demandons que le MPO renverse sa décision et ferme la pêche au capelan. »

Il est urgent et nécessaire de poursuivre les efforts de reconstitution des stocks de poissons importants comme le capelan. Selon le dernier Audit des pêches réalisé par Oceana Canada, moins d’un tiers des pêches canadiennes sont en bonne santé ; et l’état de plus d’un tiers d’entre elles demeure incertain en raison de l’insuffisance des données.

Apprenez-en plus sur la campagne d’Oceana Canada visant à rétablir l’abondance des océans et consultez les dernières informations sur l’état de santé des pêcheries canadiennes sur FisheryAudit.ca/fr.

Établie en 2015, Oceana Canada est une organisation caritative indépendante faisant partie de la plus grande organisation internationale vouée exclusivement à la conservation des océans. Les campagnes d’Oceana Canada ont notamment contribué à mettre fin au commerce des nageoires de requins, faire du rétablissement des populations de poissons épuisées une obligation légale, améliorer la façon dont les pêches sont gérées, et protéger les habitats marins. Nous travaillons avec la société civile, les universitaires, les pêcheurs, les populations autochtones et le gouvernement fédéral afin d’aider les océans canadiens à retrouver leur santé et leur abondance d’autrefois. En rétablissant les océans canadiens, nous fortifierons nos communautés, profiterons de plus grands avantages sur les plans économique et alimentaire, et protégerons notre avenir.

Only One est une plateforme numérique de défense du mouvement pour la conservation des océans. Avec un réseau croissant de près d’un million de défenseurs des océans dans le monde entier, et 10 000 donateurs mensuels qui contribuent de leur mieux à soutenir des solutions climatiques de pointe fondées sur les océans, Only One s’efforce de renforcer l’impact du mouvement de conservation des océans en favorisant l’action immédiate et le changement à long terme. Pour en savoir plus, visitez only.one (en anglais seulement).

Le Becht Family Charitable Trust (BFCT) est un organisme de financement basé au Royaume-Uni, qui œuvre dans le domaine marin. L’objectif du BFCT est de protéger et restaurer la biodiversité de notre planète par la conservation marine. L’espace océanique subit un sous-financement chronique, mais en même temps, les écosystèmes océaniques ont la capacité de se rétablir beaucoup plus rapidement que les écosystèmes terrestres, ce qui fait des océans une source inexploitée de résilience contre la perte de biodiversité et les changements climatiques. Le BFCT se concentre sur trois grands secteurs : (i) les aires marines hautement ou entièrement protégées, (ii) la lutte contre la surpêche et la pêche destructive, et (iii) les écosystèmes côtiers et marins. Pour en savoir plus, visitez le blogue de bfct.org ou contactez-nous (en anglais seulement).

