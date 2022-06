Benevity bringt neues Produkt auf den Markt, das Unternehmen bei der Verstärkung von Initiativen für Vielfalt, Gleichberechtigung, Inklusion und Zugehörigkeit unterstützt

French German

CALGARY, Alberta (Kanada), June 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity Inc., ein führender Anbieter von globaler Corporate-Purpose-Software, hat heute Benevity Affinity Groups vorgestellt, das Inklusionsprodukt von Benevity, das Unternehmen dabei hilft, ihre Mitarbeiter-Ressourcengruppen und andere Affinitätsgruppenprogramme zu skalieren, zu verwalten und zu verfolgen, um die Bemühungen um Diversität, Gleichberechtigung, Inklusion und Zugehörigkeit mehr denn je zu fördern. Das neue Produkt ist in Spark integriert – die preisgekrönte Unternehmenslösung für Mitarbeiterengagement, die Spenden, Freiwilligenarbeit und positive Aktionen ermöglicht – und erlaubt Beschäftigten, vertrauenswürdige Inhalte zu erstellen und fundierte Diskussionen über schwierige Themen wie Ethnie und Geschlecht zu führen, was die Bewusstseinsschaffung und Förderung positiver Veränderungen und kollektiver Auswirkungen auf Themen und Anliegen, die ihnen am Herzen liegen, unterstützt. Benevity Affinity Groups wurde auf Goodness Matters, der Jahreskonferenz des Unternehmens, eingeführt.



Über Benevity Affinity Groups

Für Inklusionsbeauftragte:

Bietet die einfache Verfolgung aller Mitarbeiter-Ressourcengruppen und Affinitätsgruppen, so dass Beauftragte die Mitgliedschaft und Beteiligung überwachen können

Dezentralisiert die Arbeit dank einer intuitiven Verwaltungsoberfläche, die Gruppen mehr Möglichkeiten zur Veröffentlichung und Verwaltung ihrer eigenen Inhalte bietet

Schafft eine digitale Homebase für Gruppen, die in die allgemeine Mitarbeiterkommunikation und in Toolsets eines Unternehmens integriert werden kann

Lässt sich in die Benevity-Plattform für Mitarbeiterengagement integrieren

Für Mitarbeiter:

Bietet einen digitalen Raum, in dem Mitarbeiter Ressourcen- und Affinitätsgruppen entdecken, ihnen beitreten, sie erstellen, sie verwalten und an ihnen teilnehmen können

Bietet Mitarbeitern einen zentralen Ort, an dem sie an Veranstaltungen, Diskussionen, Spenden und Freiwilligenarbeit teilnehmen können

Bietet einen einfachen und ansprechenden Zugang zu den neuesten Nachrichten von Gruppen aus dem gesamten Unternehmen und fördert so Diskussionen und Verbindungen



Einer Studie von McKinsey & Company zufolge sagen 51 % der Arbeitnehmer, dass das Fehlen eines Zugehörigkeitsgefühls am Arbeitsplatz ein entscheidender Grund für ihre Kündigung ist. Inmitten der „Great Resignation“ und angesichts der Beschleunigung der Telearbeit beschäftigen sich die Unternehmen mit der Frage, wie sie das Engagement und die Zugehörigkeit ihrer Mitarbeiter steigern können, und geben jedes Jahr fast 8 Milliarden Dollar für Diversitäts- und Inklusionsschulungen aus. Eine jüngste Studie zeigt, dass das Zugehörigkeitsgefühl einen erheblichen Einfluss auf die Mitarbeitergewinnung und -bindung hat, darunter eine Verringerung der Fluktuation um 50 %, eine Steigerung der Arbeitsleistung um 56 % und eine Verringerung der Krankheitstage um 75 %.

„Die Mitarbeiter von heute möchten in einem inklusiven Arbeitsumfeld arbeiten, das es ihnen ermöglicht, ihre Werte zu leben und sich sowohl persönlich als auch beruflich weiterzuentwickeln“, so Kelly Schmitt, Chief Executive Officer von Benevity. „Unternehmen konzentrieren sich immer mehr darauf, den Menschen dabei zu helfen, das Beste von sich zu geben, indem sie verstärkt in Möglichkeiten für gesellschaftliche Auswirkungen, Diversität, Inklusion und Zugehörigkeit investieren. Wir glauben, dass Mitarbeiter-Ressourcengruppen das Herzstück dieser Initiativen zur Unternehmenskultur und der Mitarbeitererfahrungen bilden, und unser neuestes Inklusionsprodukt, Benevity Affinity Groups, wird Unternehmen dabei helfen, ihre Bemühungen um eine wirklich inklusive und wirkungsorientierte Kultur zu verstärken.“

Mitarbeiter-Ressourcengruppen sind freiwillige, von Mitarbeitern geleitete Gruppen von Menschen, die sich aufgrund gleicher Charaktereigenschaften, Lebenserfahrungen oder Interessen zusammentun. Die Mehrheit der großen Arbeitgeber in den USA verfügt bereits über Mitarbeiter-Ressourcengruppen, und etwa 35 % der Unternehmen haben ihre Unterstützung von Mitarbeiter-Ressourcengruppen seit Anfang 2020 erweitert oder ausgebaut. Ihr Zweck kann unterschiedlich sein, aber im Allgemeinen bauen diese Gruppen eine Gemeinschaft auf, indem sie durch Unterstützung und Aufklärung zur Schaffung eines inklusiven Arbeitsplatzes beitragen, und da Unternehmen beginnen, Themen wie ethnische und soziale Gerechtigkeit direkt anzugehen, werden diese Gruppen zu Zentren für ehrliche, verletzliche - oft kritische - Gespräche. Benevitys neuestes Produkt ist ein spezielles Inklusionsprodukt, das es Unternehmen erleichtert, ihre Mitarbeiter-Ressourcengruppen und andere Affinitätsgruppenprogramme und -initiativen zu skalieren und Mitarbeitern mit gemeinsamen Zielen oder Erfahrungen zu helfen, sich zu organisieren, Kontakte zu knüpfen, sich weiterzubilden, innovativ zu sein und Veränderungen voranzutreiben.

Weitere Informationen über Benevity Affinity Groups finden Sie unter benevity.com.

Über Benevity

Benevity, eine zertifizierte B-Corporation, ist führend im Bereich globaler Corporate-Purpose-Software und bietet die einzige integrierte Suite von Lösungen für Investitionen in das Gemeinwesen sowie für das Engagement von Mitarbeitern, Kunden und gemeinnützigen Organisationen. Benevity steht auf der Impact-20-Liste von Fortune und bietet Cloud-Lösungen an, die vielen bekannten Marken helfen, ihre Ziele auf eine Weise zu erreichen, die die vielfältige Belegschaft von heute in stärkerem Maße anzieht, bindet und motiviert und die soziales Handeln besser in die Kundenerfahrungen einbindet und sich positiv auf ihre Communitys auswirkt. Mit einer in 22 Sprachen verfügbaren Software hat Benevity mehr als 8 Milliarden Dollar an Spenden und 43 Millionen Stunden an ehrenamtlicher Arbeit abgewickelt und damit 326.000 gemeinnützige Organisationen weltweit unterstützt. Mit den Lösungen des Unternehmens wurden außerdem 530.000 positive Aktionen ermöglicht und 1,2 Millionen Zuschüsse im Wert von 12 Milliarden Dollar vergeben. Weitere Informationen finden Sie auf benevity.com.

