Benevity lance un nouveau produit destiné à aider les entreprises à élargir leurs initiatives en matière de diversité, d'équité, d'inclusion et d'appartenance

CALGARY, Alberta, 03 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity Inc., l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels d'entreprise, a dévoilé aujourd'hui Benevity Affinity Groups, le produit d'inclusion de Benevity qui aide les entreprises à développer, gérer et suivre leurs groupes de ressources d'employés (GRE) et d'autres programmes de groupes d'affinité afin de stimuler les efforts de diversité, d'équité, d'inclusion et d'appartenance comme jamais auparavant. Intégrée à Spark (la solution d'engagement des employés primée de la société qui encourage les actions désintéressées, bénévoles et positives), cette nouvelle offre permet aux employés de créer un contenu de confiance et d'avoir des discussions éclairées sur des sujets difficiles tels que la race et le sexe, aidant à sensibiliser et à favoriser un changement positif et un impact collectif sur les enjeux et les causes qui les intéressent. Benevity Affinity Groups a été lancée lors de la conférence annuelle de la société, Goodness Matters.



À propos de Benevity Affinity Groups

Pour les responsables de l'inclusion :

Suit facilement tous les groupes GRE et d'affinité, permettant aux responsables de contrôler l'adhésion et la participation

Décentralise le travail grâce à une interface administrative intuitive qui donne aux groupes plus de pouvoir pour publier et gérer leur propre contenu

Crée une base principale numérique pour les groupes qui peuvent se connecter aux ensembles d'outils et communications plus larges des employés d'une entreprise

S'intègre à la plateforme d'engagement des employés de Benevity

Pour les employés :

Fournit un espace numérique où les employés peuvent découvrir, rejoindre, créer, gérer et participer aux groupes de ressource et d'affinité des employés

Offre aux employés un lieu unique où ils peuvent participer à des événements, des discussions, des dons et du bénévolat

Fournit un accès facile et engageant aux actualités des groupes de l'ensemble de l'entreprise, favorisant les discussions et les interactions



Selon McKinsey & Company, 51 % des employés citent l'absence de sentiment d'appartenance au travail comme un facteur critique expliquant pourquoi ils quittent leur emploi. Dans le contexte de la Grande démission, et avec l'essor du travail à distance, les entreprises cherchent des solutions pour accroître l'engagement et l'appartenance des employés et consacrent près de 8 milliards de dollars chaque année à la formation à la diversité et à l'inclusion. Une étude récente montre également que l'appartenance a un impact puissant sur les efforts de recrutement et de rétention, y compris une réduction de 50 % de la rotation, une augmentation de 56 % de la performance professionnelle et une diminution de 75 % des arrêts maladie.

« Les employés d'aujourd'hui souhaitent travailler dans des lieux de travail inclusifs qui leur permettent de vivre leurs valeurs et de s'épanouir à la fois personnellement et professionnellement », a déclaré Kelly Schmitt, présidente-directrice générale de Benevity. « Les entreprises s'attachent plus que jamais à aider les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes grâce à de plus en plus d'investissements dans des opportunités d'impact social, de diversité, d'inclusion et d'appartenance. Nous sommes convaincus que les GRE sont au cœur de ces initiatives de culture d'entreprise et d'expérience des employés, et notre tout nouveau produit d'inclusion, Benevity Affinity Groups, aidera les entreprises à développer leurs efforts pour créer des cultures véritablement inclusives et axées sur l'impact. »

Les groupes de ressources des employés sont des groupes de personnes volontaires, dirigés par des employés, qui se réunissent sur la base de caractéristiques, d'expériences ou d'intérêts communs. La majorité des grands employeurs américains ont déjà des GRE, et environ 35 % des entreprises ont ajouté ou élargi leur soutien aux GRE depuis le début de l'année 2020. Leur objectif peut varier, mais en général ces groupes bâtissent une communauté en aidant à créer un lieu de travail inclusif grâce au soutien et à l'éducation et, à mesure que les entreprises commencent à s'attaquer de front à des sujets tels que la race et la justice sociale, ils deviennent des lieux pour des discussions honnêtes et vulnérables, souvent essentielles. Le tout dernier produit de Benevity est un produit d'inclusion dédié qui permet aux entreprises de développer plus facilement leurs programmes et initiatives de groupes d'affinité et d'aider les employés ayant des objectifs ou des expériences communs à organiser, socialiser, éduquer, innover et favoriser le changement.

Pour tout complément d'information sur Benevity Affinity Groups, veuillez consulter le site benevity.com.

À propos de Benevity

Benevity, une société certifiée « B Corp », est un leader mondial des logiciels d'entreprise, fournissant la seule suite intégrée de solutions d'investissement communautaire et d'engagement des employés, des clients et des organismes à but non lucratif.Figurant dans le classement Impact 20 du magazine Fortune, Benevity propose des solutions cloud qui optimisent l'objectif de nombreuses marques emblématiques de manière à mieux attirer, fidéliser et engager la main-d'œuvre diversifiée d'aujourd'hui, intégrer l'action sociale dans leur expérience client et avoir un impact positif sur leurs communautés.Avec un logiciel disponible dans 22 langues, Benevity a traité plus de 8 milliards de dollars de dons et 43 millions d'heures de bénévolat pour soutenir 326 000 organisations à but non lucratif dans le monde entier. Les solutions de la société ont également facilité 530 000 actions positives et accordé 1,2 million de subventions d'une valeur de 12 milliards de dollars. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site benevity.com.

Contact auprès des médias :

Lauren Stewart

Directrice principale des relations publiques

403.560.6968

press@benevity.com