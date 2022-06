SustainableIT.org gibt neue Führung im Rahmen des offiziellen Starts bekannt

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Italian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

REDWOOD CITY, Kalifornien, June 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- SustainableIT.org, die neue gemeinnützige Organisation, die sich der Förderung globaler Nachhaltigkeit durch Technologieführerschaft verschrieben hat, gab heute nach der erfolgreichen konstituierenden Vorstandssitzung am 24. Mai in New York ihre neue Geschäftsführerin und weitere Vorstandsmitglieder bekannt.



SustainableIT.org ist stolz darauf, Kath Marston in die Position des Executive Director und General Manager zu berufen. Marston bringt Erfahrung in der Entwicklung von Führungskräften mit, die sie als Group Vice President, Client Experience/Operations für den CIO Executive Council von IDC gesammelt hat, wo sie eine Gruppe von führenden Chief Information Officers (CIOs) und Spitzentechnologen in globalen Unternehmen betreute.

„Ich freue mich sehr darauf, diese starke Agenda zu leiten. Führungskräfte im Technologiebereich können einen entscheidenden Einfluss auf weltweite Nachhaltigkeitsbemühungen haben, und unser Einsatz dafür, diese Führungskräfte zum Handeln zu bewegen, ist entscheidend für das Wohlergehen der Unternehmen, der Menschheit und des gesamten Planeten“, so Marston.

Außerdem hat SustainableIT.org sieben weitere Mitglieder in ihren Vorstand gewählt, der sich aus einflussreichen CIOs, CTOs und anderen CXOs aus der ganzen Welt zusammensetzt.

Die neuesten Vorstandsmitglieder von SustainableIT.org sind:

Die bereits bestehenden Vorstandsmitglieder sind:

Am 8. Juni findet in Paris die Veranstaltung zum Start von SustainableIT.org in Europa statt. Ziel ist es, auf globaler Ebene das Bewusstsein zu schärfen und kritische Mandate voranzutreiben. Die nächste Vorstandssitzung und das Gipfeltreffen der Führungskräfte finden am 15. August im Terranea Resort in Rancho Palos Verdes in Kalifornien statt. Kurz darauf werden mehrere Vorstandsmitglieder von SustainableIT.org CIO 100 Awards in Empfang nehmen.

Laut Recherchen von IDC verpflichten sich Unternehmen zunehmend, die Nachhaltigkeit in ihren Betrieben zu maximieren, und die meisten Unternehmen haben einen Plan entwickelt und sich formell dazu verpflichtet, Nachhaltigkeit bis 2025 zu einem unternehmensweiten Ziel zu machen*. Sie werden diese Verpflichtungen erfüllen, indem sie die neuesten Tools und neueste Software zur Überwachung und Reduzierung des Energieverbrauchs einsetzen. Umso dringlicher ist es daher, eine Reihe von Nachhaltigkeitsstandards für den IT-Bereich festzulegen.

Indem sie IT-Führungskräfte und -Experten aus der ganzen Welt zusammenbringt, um Best Practices und Standardkennzahlen für die drei Säulen der Nachhaltigkeit der Vereinten Nationen zu definieren, setzt sich SustainableIT.org dafür ein, Transparenz und Fortschritt auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft zu fördern.

„Unser Ziel ist es, das globale Bewusstsein durch eine engagierte Gemeinschaft weltweiter Vordenker zu erweitern, Maßnahmen für Bildung und positive Bewusstseinsschaffung zu fördern, messbare Verbesserungen in Bezug auf das Nachhaltigkeitsmanagement zu erzielen und Verbesserungen bei Führungskräften im Technologiebereich zu erreichen“, sagte Marston. „Wir setzen uns leidenschaftlich dafür ein, Inspiration und eine bessere Welt für die nächste und alle folgenden Generationen zu schaffen.“

Über SustainableIT.org

SustainableIT.org ist eine gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, die globale Nachhaltigkeit durch Technologieführerschaft zu fördern. Unsere Mission ist es, Programme zur nachhaltigen Transformation von Branchen zu definieren, Best Practices und Rahmenwerke zu verfassen, Standards und Zertifizierungen festzulegen, Aus- und Weiterbildung anzubieten und das Bewusstsein für ökologische und gesellschaftliche Programme zu schärfen, die unsere Organisationen und die Welt für kommende Generationen nachhaltig machen. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Delphix gründete SustainableIT.org als nicht auf Aktien basierende gemeinnützige Organisation mit CIOs von führenden Unternehmen aus aller Welt. SustainableIT.org wird zunächst von Delphix (als Gründer und technischer Berater) sowie durch Einnahmen finanziert, die durch Konsortialbanken, Allianzen, Partnerschaften, Veranstaltungssponsoring und andere Programmsponsoren, z. B. Forschungspartner, generiert werden. Die Unterstützung durch Delphix wird durch einen Geschäftsführungsvertrag zwischen Delphix und SustainableIT.org geregelt.

Quelle: *IDC FutureScape: Worldwide Sustainability 2022 Predictions – Okt. 2021

Kontakt:

Kathryn Alissa Marston

Executive Director und General Manager, SustainableIT.org

Telefon: 1 (508) 808-3080

E-Mail: Kathryn.Marston@sustainableIT.org

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6a306512-5160-4a3f-bfdc-7fb0a7df32a4/de