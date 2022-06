SustainableIT.org annonce une nouvelle direction dans le cadre du lancement officiel

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Italian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

REDWOOD CITY, Californie, 03 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- SustainableIT.org, la nouvelle organisation à but non lucratif dédiée à la promotion de la durabilité mondiale grâce au leadership technologique, a annoncé aujourd'hui son nouveau directeur exécutif et les membres supplémentaires de son conseil d'administration, à la suite de la réunion inaugurale réussie de son conseil d'administration le 24 mai à New York.



SustainableIT.org est fière de nommer Kath Marston au poste de directrice exécutive et directrice générale. Kath Marston apporte son expérience du développement du leadership acquise en tant que vice-présidente du groupe, son expérience client/opérations pour le conseil exécutif des directeurs informatiques d'IDC, ayant supervisé une communauté de directeurs informatiques (CIO) de premier plan et de technologues de haut niveau dans des organisations mondiales.

« Je suis extrêmement enthousiaste de diriger ce programme percutant. Les leaders technologiques peuvent avoir un impact critique sur les efforts mondiaux de développement durable, et notre engagement à galvaniser ces leaders pour qu'ils agissent est vital pour la prospérité des entreprises, de l'humanité et de la planète entière », a commenté Mme Marston.

SustainableIT.org a en outre élu sept membres au sein de son conseil d'administration. Composé de directeurs des systèmes d'information, de directeurs technologique et d'autres responsables de l'expérience client du monde entier.

Les nouveaux membres du conseil d'administration de SustainableIT.org sont :

Jo Abernathy, directrice des systèmes d'information, Blue Cross Blue Shield of NC

Julia Anderson, directrice technologique et directrice des systèmes d'information, Campbell Soup Company

Rich Gilbert, responsable des données et directeur des systèmes d'information, Aflac

Ivneet Kaur, directrice technologique, Silicon Valley Bank

Srini Koushik, directeur des systèmes d'information, Rackspace

Mallikarjun Rao, directeur technologique/directeur des systèmes d'information, Telefónica Allemagne

Marij Ziler, directrice des systèmes d'information, The Bountiful Company



Ils rejoignent les membres du conseil d'administration existants :

Le 8 juin, SustainableIT.org accueillera son lancement européen à Paris pour sensibiliser et faire progresser les mandats critiques à l'échelle mondiale. Sa prochaine réunion du conseil d'administration et son sommet exécutif se tiendront au Terranea Resort à Rancho Palos Verdes, en Californie, le 15 août, où plusieurs membres du conseil d'administration de SustainableIT.org accepteront les CIO 100 Awards peu de temps après.

Les entreprises s'engagent de plus en plus à maximiser la durabilité au sein de leurs opérations, et la plupart d'entre elles auront élaboré une feuille de route et se sont officiellement engagées à faire de la durabilité un objectif à l'échelle de l'entreprise d'ici 2025*, selon une étude menée par IDC. Elles honoreront ces promesses en utilisant les derniers outils et logiciels pour surveiller et réduire la consommation d'énergie, ce qui rend d'autant plus urgent l'établissement d'un ensemble de normes de durabilité pour le domaine informatique.

En réunissant des leaders et des experts informatiques du monde entier pour définir les meilleures pratiques et les mesures standard pour les trois piliers de la durabilité des Nations Unies, SustainableIT.org s'engage à favoriser la transparence et le progrès vers un avenir durable.

« Notre objectif est d'accroître la sensibilisation mondiale grâce à une communauté dédiée de leaders d'opinion mondiaux, de créer des actions d'éducation et de sensibilisation positives, des améliorations mesurables en termes de gestion et d'amélioration de la durabilité parmi les cadres technologiques », a révélé Mme Marston. « Notre passion est d'inspirer et de créer un monde meilleur pour la prochaine génération et les générations à venir. »

À propos de SustainableIT.org

SustainableIT.org est une organisation à but non lucratif axée sur la promotion de la durabilité mondiale grâce au leadership technologique. Notre mission est de définir des programmes de transformation durable par industrie, de créer de meilleures pratiques et des cadres, d'établir des normes et des certifications, de fournir une éducation et une formation, et de sensibiliser à des programmes environnementaux et sociétaux qui rendront nos organisations et le monde durables pour les générations à venir. Suivez-nous sur LinkedIn.

Delphix a formé SustainableIT.org en tant qu'organisation sans actions et à but non lucratif aux côtés de directeurs informatiques d'organisations de premier plan dans le monde entier. SustainableIT.org est initialement financée par Delphix (en tant que fondateur et conseiller technique) et par les revenus générés par les souscripteurs, les partenariats d'alliances, les parrainages d'événements et d'autres sponsors de programmes, tels que les partenaires de recherche. Le soutien de Delphix sera régi par un accord de gestion commerciale entre Delphix et SustainableIT.org.

Source : *IDC FutureScape : prévisions de durabilité mondiale pour 2022 – octobre 2021

Contact :

Kathryn Alissa Marston

Directrice exécutive et directrice générale, SustainableIT.org

Tél. : 1 (508)808-3080

E-mail :Kathryn.Marston@sustainableIT.org

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6c65853c-aec8-4324-a1f2-7298e3940412/fr