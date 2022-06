SustainableIT.org annuncia una nuova leadership in vista del lancio ufficiale

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Italian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

REDWOOD CITY, Calif., June 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- SustainableIT.orgla nuova organizzazione no-profit dedicata alla promozione della sostenibilità globale attraverso la leadership tecnologica, ha annunciato oggi il suo nuovo executive director e altri membri del consiglio di amministrazione, dopo il successo della riunione inaugurale del 24 maggio a New York.



SustainableIT.org è lieta di nominare Kath Marston come suo Executive Director e General Manager. Marston porta con sé l'esperienza nello sviluppo della leadership acquisita in qualità di Group Vice President, Client Experience/Operations per il CIO Executive Council di IDC, avendo supervisionato una comunità di Chief Information Officer (CIO) di primo piano e di tecnologi di spicco in organizzazioni a livello globale.

"Sono estremamente entusiasta di guidare questo importante programma. I leader del settore tecnologico possono avere un impatto cruciale sugli sforzi globali in materia di sostenibilità e il nostro impegno nel galvanizzare questi leader ad agire è fondamentale per la prosperità delle aziende, dell'umanità e dell'intero pianeta", ha dichiarato Marston.

Inoltre, SustainableIT.org ha votato sette membri del suo consiglio di amministrazione. Composto da influenti CIO, CTO e altri CXO di tutto il mondo,

i nuovi membri del consiglio di amministrazione di SustainableIT.org sono:

Si aggiungono ai membri del Consiglio di amministrazione già in carica:

L'8 giugno, SustainableIT.org terrà il suo lancio europeo a Parigi per sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere iniziative di importanza fondamentale su scala globale. La prossima riunione del consiglio di amministrazione e il vertice esecutivo si terranno al Terranea Resort di Rancho Palos Verdes, California, il 15 agosto, dove subito dopo diversi membri del consiglio di amministrazione di SustainableIT.org riceveranno i CIO 100 Awards.

Secondo una ricerca di IDC, le aziende si stanno impegnando sempre di più a massimizzare la sostenibilità all'interno delle loro attività e la maggior parte di esse entro il 2025*. Per rispettare questi impegni utilizzeranno gli strumenti e i software di ultima generazione per monitorare e ridurre il consumo di energia, il che rende ancora più urgente la definizione di una serie di standard per la sostenibilità nel campo dell'IT.

Riunendo leader ed esperti nel campo dell’IT di tutto il mondo per definire le migliori prassi e le metriche standard per i tre pilastri della sostenibilità delle Nazioni Unite, SustainableIT.org si impegna a promuovere la trasparenza e il progresso verso un futuro sostenibile.

"Il nostro obiettivo è quello di diffondere la consapevolezza a livello globale attraverso una comunità dedicata di leader in tutto il mondo, creare informazione e sensibilizzazione positiva, migliorare in modo misurabile la gestione della sostenibilità e migliorare i dirigenti del settore tecnologico", ha dichiarato Marston. "La nostra passione è ispirare e rendere migliore il mondo per la prossima generazione e per quelle a venire".

Informazioni su SustainableIT.org

SustainableIT.org è un'organizzazione no-profit che si occupa di promuovere la sostenibilità globale avvalendosi della leadership tecnologica. La nostra missione è quella di definire programmi di trasformazione sostenibile per settore, elaborare migliori prassi e quadri di riferimento, stabilire standard e certificazioni, fornire istruzione e formazione e sensibilizzare l'opinione pubblica su programmi ambientali e sociali che rendano le nostre organizzazioni e il mondo più sostenibili per le generazioni a venire. Seguici su LinkedIn.

Delphix ha costituito SustainableIT.org come organizzazione non-societaria e senza scopo di lucro insieme ai CIO delle principali organizzazioni di tutto il mondo. SustainableIT.org viene inizialmente finanziata da Delphix (in qualità di fondatore e consulente tecnico) e dalle entrate generate dai sottoscrittori, dalle partnership di alleanze, dalle sponsorizzazioni di eventi e da altri sponsor del progetto, come i partner per la ricerca. Il sostegno di Delphix sarà regolamentato da un contratto di gestione aziendale tra Delphix e SustainableIT.org.

Fonte: *IDC FutureScape: Previsioni sulla sostenibilità mondiale 2022 - Ottobre 2021

Contatti:

Kathryn Alissa Marston

Executive Director e General Manager, SustainableIT.org

Telefono: 1 (508) 808-3080

Email: Kathryn.Marston@sustainableIT.org

La foto che accompagna questo annuncio è disponibile all'indirizzo https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6a306512-5160-4a3f-bfdc-7fb0a7df32a4/it