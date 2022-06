SustainableIT.org Anuncia Nova Liderança em Lançamento Oficial

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Italian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

REDWOOD CITY, Calif., June 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A SustainableIT.org, nova organização sem fins lucrativos dedicada a promover a sustentabilidade global por meio da liderança tecnológica, divulgou hoje os nomes do seu novo diretor executivo e dos membros adicionais do conselho, após sua reunião inaugural realizada no dia 24 de maio em Nova York.



A SustainableIT.org tem o orgulho de nomear Kath Marston como sua Diretora Executiva e Gerente Geral. Marston tem experiência com desenvolvimento de liderança adquirida ao atuar como Vice-Presidente do Grupo, Experiência/Operações do Cliente para o Conselho Executivo de CIOs da IDC, tendo supervisionado uma comunidade de Diretores de Informações (CIOs) e tecnólogos de ponta em organizações globais.

“Estou extremamente empolgada em poder liderar essa agenda tão importante. Os líderes de tecnologia podem ter uma influência essencial nos esforços globais de sustentabilidade, e nosso compromisso de galvanizar esses líderes para agir é vital para a prosperidade das empresas, da humanidade e de todo o planeta”, disse Marston.

Além disso, a SustainableIT.org votou em sete membros para seu conselho de administração.

Os mais influentes CIOs, CTOs e outros CXOs de todo o mundo, são os mais novos membros do conselho de administração da SustainableIT.org:

Eles se unem aos atuais membros do conselho de administração:

No dia 8 de junho, a SustainableIT.org fará o seu lançamento europeu em Paris para aumentar a conscientização e impulsionar mandatos críticos em escala global. Sua próxima reunião de diretoria e reunião de cúpula executiva será realizada no Terranea Resort em Rancho Palos Verdes, CA, no dia 15 de agosto, onde vários membros do conselho da SustainableIT.org receberão o CIO 100 Awards após a reunião.

As empresas estão cada vez mais se comprometendo a maximizar a sustentabilidade das suas operações, e a maioria das empresas irá criar um roteiro e se comprometeu formalmente a tornar a sustentabilidade uma meta corporativa até 2025*, de acordo com uma pesquisa da IDC. Elas cumprirão essas promessas usando as mais recentes ferramentas e software para monitorar e reduzir o consumo de energia, o que torna a criação de um conjunto de padrões de sustentabilidade para o campo de TI ainda mais urgente.

A SustainableIT.org unirá líderes e especialistas de TI de todo o mundo para definir as melhores práticas e métricas padrão para os três pilares da sustentabilidade. A SustainableIT.org está empenhada em impulsionar a transparência e o progresso em direção a um futuro sustentável.

“Nosso objetivo é expandir a conscientização global por meio de uma comunidade dedicada de líderes de pensamento em todo o mundo, criar ações de educação e conscientização positiva, aprimorar mensuravelmente a gestão da sustentabilidade e a melhoria entre os executivos de tecnologia”, disse Marston. “Nossa paixão é inspirar e tornar o mundo melhor para as próximas gerações.”

Sobre a SustainableIT.org

A SustainableIT.org é uma organização sem fins lucrativos focada no avanço da sustentabilidade global por meio da liderança tecnológica. Nossa missão é definir programas de transformação sustentável por indústria, criar melhores práticas e estruturas, definir padrões e certificações, fornecer educação e treinamento, e aumentar a conscientização quanto aos programas ambientais e sociais que tornam nossas organizações e o mundo sustentável para as gerações futuras. Siga-nos no LinkedIn.

A Delphix fundou a SustainableIT.org como uma organização sem fins lucrativos, com CIOs de organizações líderes em todo o mundo. A SustainableIT.org foi financiada inicialmente pela Delphix (como fundadora e consultora técnica) e pelas receitas geradas de subscritores, parcerias de alianças, patrocínios de eventos e outros patrocinadores do programa, como parceiros de pesquisa. O suporte da Delphix será regido por um Contrato de Gestão de Negócios entre a Delphix e a SustainableIT.org.

Fonte: *IDC FutureScape: Worldwide Sustainability 2022 Predictions – Oct. 2021

Contato:

Kathryn Alissa Marston

Diretora Executiva e Gerente Geral, SustainableIT.org

Telefone: 1 (508) 808-3080

Email: Kathryn.Marston@sustainableIT.org

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6a306512-5160-4a3f-bfdc-7fb0a7df32a4/pt