SustainableIT.org在正式启动之际宣布新的领导层

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加利福尼亚州雷德伍德城, June 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于通过技术领导力推进全球可持续发展的新非营利性组织SustainableIT.org继5月24日在纽约成功举行首届董事会会议之后，于今日宣布了其新任执行董事及其他董事会成员。



SustainableIT.org很自豪能够任命Kath Marston担任其执行董事兼总经理。Marston带来了她在担任IDC首席信息官执行委员会（CIO Executive Council）客户体验/运营集团副总裁，以及监督全球各组织的领先首席信息官（CIO）和顶级技术专家社区期间所积累的领导力拓展经验。

Marston表示：“我非常高兴能够领导这项强大的议程。技术领导者可以对全球可持续发展工作产生决定性影响，我们致力于激励这些领导人采取行动，这对于企业、人类和整个地球的繁荣至关重要。”

此外，SustainableIT.org还投票产生了7名董事会成员， 他们是来自世界各地具有影响力的首席信息官、首席技术官和其他首席体验官。

SustainableIT.org的最新董事会成员如下：

他们将加入以下现有董事会成员：

6月8日，SustainableIT.org将在巴黎举办其欧洲启动活动，以提高认识并推动在全球范围内推进关键任务。下一次董事会会议和高管峰会将于8月15日在加利福尼亚州兰乔帕洛斯弗迪斯的泰瑞尼（Terranea）度假村举行，多位SustainableIT.org董事会成员将在此后不久接受CIO 100奖表彰。

根据IDC的研究报告，各公司越来越多地致力于最大限度提高其运营中的可持续性，并且大多数公司将制定一项路线图，正式承诺到2025年*将可持续性作为一项全公司目标。他们将通过使用最新的工具和软件来监控和降低功耗，从而履行这些承诺，这使得针对信息技术领域建立一套可持续发展标准变得更加迫切。

通过联合来自世界各地的众多IT领袖和专家，为联合国的可持续发展三大支柱定义最佳实践和标准指标，SustainableIT.org致力于推动透明度及迈向可持续发展的未来。

Marston表示：“我们的目标是通过一个由全球众多思想领袖组成的专门社区来扩大全球意识，创建教育和积极的意识行动，在技术高管的可持续性管理和改进方面实现可衡量的进步。我们的激情来自于要为下一代和未来几代人激励和打造一个更美好的世界。”

关于SustainableIT.org

SustainableIT.org是一家非营利组织，专注于通过技术领导力推进全球可持续发展。我们的使命是按行业定义可持续发展转型计划，编撰最佳实践和框架，设定标准和认证，提供教育和培训，并增强对环境和社会项目的认识，从而使我们的组织和世界可持续发展，造福子孙后代。通过LinkedIn关注我们。

Delphix与来自世界各地众多领先组织的首席信息官一起成立了非股份和非营利性组织SustainableIT.org。SustainableIT.org最初由Delphix（作为创始人和技术顾问）以及承销商、联盟合作伙伴、活动赞助机构和其他计划赞助方（如研究合作伙伴）录得的收益提供资金。Delphix支持将受Delphix和SustainableIT.org之间达成的《业务管理协议》的约束。

资料来源：*IDC FutureScape：2022年全球可持续发展预测 – 2021年10月

联系人：

Kathryn Alissa Marston

SustainableIT.org执行董事兼总经理

电话：1 (508) 808-3080

电子邮箱：Kathryn.Marston@sustainableIT.org

本公告随附图片可通过以下网址获取 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6a306512-5160-4a3f-bfdc-7fb0a7df32a4/zh-Hans