SustainableIT.org 在官方發佈期間宣佈新的領導層

加州紅木城, June 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 新成立致力透過技術領導力來促進全球可持續發展的非牟利組織 SustainableIT.org 於 5 月 24 日在紐約成功舉辦首次董事會會議後,今天宣佈任命新的執行董事和其他董事會成員。



SustainableIT.org 很自豪任命 Kath Marston 為執行董事兼總經理。Marston 曾為 IDC 的 CIO 執行委員會擔任集團副總裁、客戶體驗/營運,帶來豐富的領導發展經驗,並曾在全球不同組織中監督領先資訊總監 (CIO) 和頂級技術專家的社群。

Marston 表示:「我很高興能夠領導這個強大的議程。技術領導者可對全球可持續發展工作產生重大影響,而我們激勵這些領導者採取行動的承諾,對於企業、人文和整個地球的繁榮至關重要。」

此外,SustainableIT.org 亦投票請七位成員擔任董事會成員。當中包括來自世界各地具有影響力的資訊總監、科技總監和其他專業總監。

SustainableIT.org 的最新董事會成員如下:

他們將加入現有的董事會成員:

SustainableIT.org 將於 6 月 8 日在巴黎舉辦歐洲發佈活動,以提高知名度和推動全球的關鍵任務向前邁進。下一次董事會和行政峰會將於 8 月 15 日在美國加州 Rancho Palos Verdes 的 Terranea Resort 舉行,其中多名 SustainableIT.org 董事會成員將在不久之後接受 CIO 100 獎項。

根據 IDC 研究,公司越來越致力在其營運中盡力實現可持續性,而大多數公司將制定路線圖,並正式承諾在 2025 年前將可持續性作為整家公司的目標*。他們將透過使用最新的工具和軟件來監控和降低功耗以實現這些承諾,以致建立 IT 領域可持續性標準的工作更加迫切。

透過將聯合來自世界各地的資訊科技領導者和專家為聯合國可持續發展的三大支柱定義最佳實踐和標準指標,SustainableIT.org 致力推動透明度和朝著可持續發展的未來前進。

Marston 說:「我們的目標是透過一個專門的全球思想領袖社群來拓展全球意識,制定教育和積極的認識行動,並在可持續發展管理和技術管理人員的改善方面有所改善。我們的熱情是為下一代和未來幾代創造一個更美好的世界。」

關於 SustainableIT.org

SustainableIT.org 是一家非牟利組織,專注透過技術領先來推動全球可持續發展。我們的使命是按行業定義可持續轉型計劃,編寫最佳實踐和框架,制定標準和認證,提供教育和培訓,並提高對環境和社會計劃的認識,這些計劃使我們的組織和世界對子孫後代可持續發展。在 LinkedIn 上關注我們。

Delphix 成立 SustainableIT.org 作為一個非股票和非牟利組織,與世界各地領先組織的資訊總監並肩合作。SustainableIT.org 最初由 Delphix(作為創始人和技術顧問)提供資金,並透過承銷商、聯盟合作夥伴、活動贊助和其他計劃贊助商(如研究合作夥伴)產生收入。Delphix 的支援將由 Delphix 與 SustainableIT.org 之間的業務管理協議監管。

資料來源:*IDC FutureScape: Worldwide Sustainability 2022 Predictions – 2021 年 10 月

聯絡人:

Kathryn Alissa Marston

SustainableIT.org 執行董事兼總經理

電話:1 (508) 808-3080

電郵:Kathryn.Marston@sustainableIT.org

