VGP NV: Aanstaande Toetreding tot de FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index

PERSBERICHT

Gereguleerde Informatie

4 juni 2022, 07:00 CET, Antwerpen, België: VGP NV (‘VGP’ of ‘de Groep’), een Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed, kondigt aan dat haar aandeel is toegelaten tot de FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index in de FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Series (‘Developed Europe Index'). De opname zal effectief worden bij de start van de handel op maandag 20 juni 2022.

De toelating tot de Developed Europe Index volgt op de eerdere opname van VGP in de FTSE EPRA Nareit Global Emerging Index op 23 september 2019. De toetredingscriteria voor de Developed Europe Index zijn onder andere de marktkapitalisatie van de onderneming, de liquiditeit en vrije verhandelbaarheid van het aandeel, en de geografische locatie van de portefeuille. In maart van dit jaar werd VGP ook opgenomen in de BEL20 Index van Euronext Brussels.

Dominique Moerenhout, CEO EPRA, zei: "De opname van VGP betekent een nieuwe solide stap in de uitbreiding van de Developed Europe Index met een echte pan-Europese ontwikkelaar, eigenaar en beheerder van logistiek vastgoed. VGP is actief in 16 landen in een snel groeiende en innovatieve sector en na de toelating tot de BEL 20 eerder dit jaar en hun groeiende bedrijfsactiviteiten in West-Europa komt de opname in de FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index op het juiste moment. Ik wil het managementteam van VGP feliciteren met het bereiken van de volgende fase in hun bedrijfsontwikkeling door te worden toegelaten tot de toonaangevende benchmark naast hun succesvolle peers."

Jan Van Geet, CEO van VGP, zei: "Wij zijn zeer verheugd om opgenomen te worden in EPRA's Developed Europe Index. Wij zijn trots op onze Europese roots en dit is een erkenning van de groei en transformatie die VGP in de afgelopen jaren heeft gerealiseerd naar een pan-Europees platform dat vandaag de dag meer dan 400 klanten en meer dan 100 gemeenschappen over het hele continent bedient. De verhoogde zichtbaarheid op de kapitaalmarkten door de opname in de index zal onze ontwikkeling als bedrijf verder ondersteunen."

De European Public Real Estate Association, geregistreerd in België en opgericht in 1999, vertegenwoordigt de beursgenoteerde Europese vastgoedsector, met meer dan 280 leden. EPRA vertegenwoordigt meer dan € 690 miljard aan vastgoedactiva1 en 94% van de marktkapitalisatie van de FTSE EPRA Nareit Europe Index. Hun missie is het promoten, ontwikkelen en vertegenwoordigen van de Europese publieke vastgoedsector.





CONTACT GEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN UIT DE MEDIA

Investor Relations Tel: +32 (0)3 289 1433

investor.relations@vgpparks.eu Karen Huybrechts

(Hoofd Marketing) Tel: +32 (0)3 289 1432 Anette Nachbar

Brunswick Group Tel: +49 152 288 10363





OVER VGP

VGP N.V. is een pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 11,28 miljoen m². De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een Belgisch familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag circa 350 FTE’s in dienst en is actief in 16 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende 50:50 joint ventures. Per december 2021 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, € 5,75 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van € 2,33 miljard. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel (ISIN: BE0003878957). Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.vgpparks.eu/nl/

1 Alleen Europese bedrijven

