Exploration Brunswick annonce le lancement du plus grand programme d’exploration préliminaire pour le lithium dans l’Est du Canada

MONTRÉAL, 06 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Brunswick inc. (« BRW » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer le lancement de sa campagne 2022 d’exploration du lithium dans l’Est du Canada. Des équipes de prospection ont été déployées dans la région de l’Abitibi (projet Pontiac) et sur le projet Côte-Nord (près de Baie Johan-Beetz) au Québec, sur les projets Catamaran au Nouveau-Brunswick et sur le projet SMB en Nouvelle-Écosse. Pour l’instant, les travaux planifiés seront axés sur la prospection et la recherche de pegmatites à spodumène, la géochimie de ruisseaux et l’excavation de tranchées sur des cibles sélectionnées. Les efforts d’exploration de la Société continueront de s’accentuer au fil de la saison de terrain 2022.



Le portefeuille de propriétés de la Société au Québec et dans les provinces de l’Atlantique couvre environ 60 dykes de pegmatite dont les longueurs varient entre 900 et 18 000 mètres. De plus, dans les quatre provinces, on dénombre également des douzaines d’autres pegmatites plus petites qui ont été identifiées. Par ailleurs, la Société a récemment jalonné des terrains dans la région de la Baie-James au Québec, dont les détails seront annoncés sous peu. Tous les dykes de pegmatite qui ont été jalonnés sont de Type S qui pourraient inclure des pegmatites évoluées (de Type LCT) qui contiennent typiquement les minéralisations économiques en lithium (spodumène).

M. Killian Charles, président de BRW, a déclaré : « Nous sommes très heureux de lancer une grosse saison d’exploration pour le lithium. Au cours des six derniers mois, la Société a identifié plusieurs secteurs inexplorés dans les quatre provinces de l’Est du Canada qui offrent un excellent potentiel pour les pegmatites riches en lithium. Il s’agit du plus grand portefeuille « grassroots » parmi nos pairs et ce programme initial permettra de trier rapidement des douzaines de pegmatites identifiées, en préparation pour des programmes d’excavation de tranchées et/ou de forage au diamant qui se dérouleront plus tard dans l’année. »

Personne qualifiée

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué ont été révisés et approuvés par M. Charles Kodors, directeur Région de l’Atlantique d’Exploration Brunswick, et géologue professionnel agréé au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Québec et à Terre-Neuve.

À propos d’Exploration Brunswick

La Société est une société d’exploration minière basée à Montréal, inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. La Société se consacre à l’exploration préliminaire pour les métaux requis pour la décarbonation et la transition énergétique, avec un accent particulier sur le lithium, l’étain et le cuivre. La Société vise à faire avancer rapidement le plus grand portefeuille de propriétés d’exploration préliminaire pour le lithium dans l’Est du Canada.

Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements réels, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives comprennent notamment, sans s’y limiter, les délais ou l’incapacité d’obtenir les autorisations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour les projets; les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir; les changements sur les marchés des capitaux propres; l’inflation; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement des projets; les autres risques inhérents au secteur de l’exploration et du développement minier; ainsi que les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR à l’adresse : www.sedar.com. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas accorder d’importance indue à ces informations, lesquelles s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée à l’effet que ces évènements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.