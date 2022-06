Ninepoint conclut un partenariat exclusif avec RBC Marchés des Capitaux pour le lancement d’une nouvelle stratégie de revenu défini

English French

TORONTO, 06 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Ninepoint »), l’un des principaux gestionnaires de placements spéculatifs au Canada, a annoncé aujourd’hui son intention de lancer le Fonds de revenu cible Ninepoint (« le Fonds »), un fonds commun de placement axé sur la fourniture d’un rendement cible aux investisseurs. Une série de FNB devrait être inscrite à la Bourse NEO (NEO:TIF) après le lancement du Fonds.



« Nous sommes très heureux de conclure ce partenariat unique avec RBC Marchés des Capitaux », a déclaré John Wilson, codirecteur général et associé directeur chez Ninepoint. « Ensemble, nous fournirons une solution transparente et très liquide qui offre une distribution cible de 6 %* avec une protection contre les baisses pour les conseillers en placement et leurs clients. »

« Les conseillers disposeront d’un nouveau moyen de générer les niveaux de revenus généralement visés par les produits d’obligations structurées sans le casse-tête associé à la gestion de multiples postes et de diverses échéances », a ajouté Étienne Bordeleau-Labrecque, vice-président, gestionnaire de portefeuille chez Ninepoint. « Le contexte actuel de volatilité des marchés offre une occasion opportune d’allouer des stratégies défensives fondées sur le revenu des actions, comme le Fonds de revenu cible. »

Ninepoint utilisera des solutions axées sur le revenu spécialement conçues pour le Fonds, grâce à un partenariat avec RBC Marchés des Capitaux. « Ce Fonds novateur à capital variable lancé par Ninepoint offrira à un plus grand nombre de conseillers l’accès à un portefeuille diversifié de stratégies génératrices de revenus conçues par l’équipe chargée des solutions de placements quantitatifs de RBC », a déclaré Angus Rigby, directeur général et chef des ventes du marché mondial au Canada, RBC Marchés des Capitaux.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Ninepoint, notre partenaire de longue date, pour permettre à nos clients d’accéder au meilleur de nos solutions de placements quantitatifs », a déclaré Fabian de Prey, Managing Director, Global Head of Multi Asset Structuring, RBC Marchés des Capitaux.

Objectif de placement du Fonds de revenu cible Ninepoint

L’objectif de placement du Fonds de revenu cible Ninepoint est de chercher à offrir aux porteurs de parts des distributions mensuelles stables et une volatilité inférieure à celle d’un placement direct sur les grands marchés boursiers en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de placements fondés sur des indices boursiers qui génèrent des revenus et ayant recours à des stratégies de produits dérivés pour modérer la volatilité du marché de ces placements.

Le Fonds cherche à générer des revenus en vendant principalement des options de vente sur des indices boursiers généraux, y compris des fonds négociés en bourse (FNB). En outre, le gestionnaire de portefeuille s’engage dans, ou obtient une exposition à, des stratégies de vente systématique d’options de vente par l’utilisation d’instruments, tels que des swaps. Le Fonds vise une exposition d’au moins 70 % aux actions nord-américaines.

Ce fonds commun de placement aura une option de série de FNB pour faciliter le rééquilibrage dans un portefeuille sans période de retenue.

Le Fonds devrait être disponible à l’achat le ou vers le 28 juin 2022 et sera admissible aux régimes enregistrés. Les parts de la série de fonds communs de placement devraient être accessibles par l’entremise de Fundserv. Sous réserve de satisfaire aux exigences d’inscription initiale de la Bourse NEO, les parts de la série du FNB devraient être disponibles à la négociation le 30 juin 2022 à la Bourse NEO (symbole : TIF) ou sur une autre bourse ou un autre marché où les parts de la série du FNB sont négociées par l’intermédiaire de courtiers inscrits dans la province ou le territoire où réside l’investisseur.

À propos de Partenaires Ninepoint



Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise 8 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions nord-américaines, des actions mondiales, des actifs réels et des revenus alternatifs.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Ninepoint, veuillez visiter le site Web www.ninepoint.com/fr/, ou pour toute question concernant le placement, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

Demandes de renseignements des médias :

Morgan Murphy

Smithcom Limited

416 629-2143

Morgan.murphy@smithcom.ca

Questions relatives aux ventes :

Neil Ross

Partenaires Ninepoint

416 945-6227

nross@ninepoint.com

* La distribution cible est susceptible d’être modifiée par le gestionnaire.

Le Fonds de revenu cible Ninepoint est habituellement exposé aux risques suivants. Consultez le prospectus simplifié du Fonds pour une description des risques suivants : Risque lié à l’absence d’un marché actif pour les séries de FNB; risque lié aux emprunts; risque lié aux garanties; risque lié aux produits de base; risque lié à la concentration; risque lié aux devises; risque lié à la cybersécurité; risque lié aux produits dérivés; risque lié aux investissements étrangers; risque lié à l’interruption de la négociation des séries de FNB; risque lié à l’inflation; risque lié aux taux d’intérêt; risque d’illiquidité; risque lié au marché; risque lié aux opérations de prêt, de rachat et de rachat à rebours de titres; risque lié à la série; risque de vente à découvert; risque lié aux porteurs importants; risque fiscal; risque lié au cours des séries de FNB.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des fonds Ninepoint (collectivement, les « Fonds »). Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi qu’à d’autres dépenses. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir.

Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. L’information contenue dans la présente communication ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.