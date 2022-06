Mohawk Industries annonce l'acquisition de l'activité de carreaux de céramique Vitromex de Grupo Industrial Saltillo

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch French German Italian Spanish

CALHOUN, Géorgie, 06 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord pour l'achat de l'activité de carreaux de céramique Vitromex de Grupo Industrial Saltillo (GIS) pour environ 293 millions de dollars en numéraire. La transaction devrait être conclue au cours du second semestre 2022 et est soumise à l'approbation des actionnaires de GIS, ainsi qu'aux approbations et conditions de clôture habituelles du gouvernement. Les activités de Vitromex devraient avoir pour effet d'accroître nos bénéfices.



Vitromex a été fondée en 1967 et comprend quatre sites de fabrication stratégiquement situés à travers le Mexique. Associée aux opérations mexicaines actuelles de Mohawk, cette présence élargie améliorera la clientèle, l'efficacité de la fabrication et les capacités logistiques de la Société. Vitromex s'est bâtie une position de leader sur le marché mexicain des carreaux en céramique de 1,7 milliard de dollars (2,9 milliards de pieds carrés) avec un vaste réseau de distribution et une offre de produits qui comprend la céramique émaillée, la porcelaine, les mosaïques et les carreaux décoratifs. En 2021, Vitromex a généré un chiffre d'affaires d'environ 204 millions de dollars.

À propos de cette acquisition, Jeffrey S. Lorberbaum, président-directeur général de Mohawk, a déclaré : « Au cours des dix dernières années, nous avons considérablement accru notre participation au marché mexicain des carreaux de céramique, notamment en développant une organisation de classe mondiale et en construisant une installation de pointe à Salamanca. Les carreaux de céramique sont le principal revêtement de sol utilisé au Mexique, et le marché a augmenté d'environ 11 % en pesos par an au cours des cinq dernières années. En combinaison avec Vitromex, nous proposerons à nos clients une gamme complète de produits résidentiels et commerciaux à tous les prix avec des capacités de service améliorées. Vitromex est l'une des marques les plus réputées du marché mexicain et est reconnue comme un leader de l'innovation et du design. Nous sommes ravis d'accueillir son équipe talentueuse au sein de l'activité céramique mondiale de Mohawk. Nous fournirons des commentaires supplémentaires sur l'acquisition de Vitromex lors de notre conférence téléphonique du deuxième trimestre avec les investisseurs. »

À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries est le leader mondial de la fabrication de revêtements de sol, spécialisé dans la création de produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et commerciaux partout dans le monde. Les procédés de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk lui fournissent des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux en céramique, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierre et en vinyle. L'innovation révolutionnaire que nous avons apportée à notre secteur a permis d'obtenir des produits et des technologies qui différencient nos marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Nos marques comptent parmi les plus reconnues du secteur et incluent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step et Unilin. Au cours de la dernière décennie, Mohawk a transformé son entreprise de fabricant de tapis américain en la plus grande entreprise de revêtements de sol au monde avec des opérations dans le monde entier.

Certains énoncés des paragraphes précédents, notamment ceux qui portent sur le rendement futur, les perspectives commerciales, la croissance et les stratégies d'exploitation, et d'autres sujets similaires, et ceux qui incluent l'emploi du conditionnel et les termes « croire », « anticiper », « prévoir » et « estimer » ou d'autres expressions du même type, constituent des « énoncés prospectifs ». Pour ces énoncés, Mohawk invoque la protection de la règle-refuge au sujet des énoncés prospectifs, contenue dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts puisqu'ils reposent sur de nombreuses suppositions, assujetties à des risques et incertitudes. Les facteurs importants suivants pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et les prévisions : l'évolution de la conjoncture économique ou industrielle ; la concurrence ; l'inflation et la déflation des prix des matières premières et autres coûts des entrants ; l'inflation et la déflation sur les marchés de consommation ; les coûts et l'offre en matière d'énergie ; le moment et le montant des dépenses en immobilisations ; le moment et l'application d'augmentations du prix des produits de la Société ; les charges de dépréciation ; l'intégration des acquisitions ; les exploitations internationales ; le lancement de nouveaux produits ; la rationalisation des activités ; les réclamations en matière de fiscalité, de produits et autre ; les litiges ; les risques et incertitudes liés à la pandémie de COVID-19 ; les changements réglementaires et politiques dans les juridictions dans lesquelles la Société exerce ses activités et d'autres risques, ainsi que d'autres risques présentés dans les annonces publiques et les rapports déposés par Mohawk auprès de la SEC.

Contact : James Brunk, directeur financier (706) 624-2239