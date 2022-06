Mohawk Industries annuncia l'acquisizione dell'attività delle piastrelle in ceramica Vitromex del Grupo Industrial Saltillo

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch French German Italian Spanish

CALHOUN, Georgia, June 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo per l'acquisizione dell'attività delle piastrelle di ceramica Vitromex dal Grupo Industrial Saltillo (GIS) per circa 293 milioni di dollari in denaro. La conclusione della transazione è prevista per la seconda metà del 2022 ed è soggetta all'approvazione degli azionisti di GIS, nonché alle consuete approvazioni governative e alle condizioni di chiusura. L'attività Vitromex dovrebbe aumentare i nostri ricavi.



Vitromex è stata fondata nel 1967 e comprende quattro stabilimenti di produzione ubicati strategicamente in tutto il Messico. Se combinata con le attuali operazioni messicane di Mohawk, l'espansione della presenza sul territorio aumenterà la base di clienti dell'azienda, l'efficienza produttiva e le capacità logistiche. Vitromex ha conquistato una posizione di leadership nel mercato messicano delle piastrelle di ceramica da 1,7 miliardi di dollari (2,9 miliardi di piedi quadrati) con un'ampia rete di distribuzione e un'offerta di prodotti che include ceramica smaltata, porcellana, mosaici e piastrelle decorative. Nel 2021, Vitromex ha generato ricavi per circa 204 milioni.

Nel commentare l'acquisizione, Jeffrey S. Lorberbaum, presidente e CEO di Mohawk, ha dichiarato: "Nell'ultimo decennio, abbiamo notevolmente aumentato la nostra presenza nel mercato messicano delle piastrelle di ceramica, incluso lo sviluppo di un'organizzazione di livello mondiale e la costruzione di una struttura allo stato dell'arte a Salamanca. Le piastrelle di ceramica sono la pavimentazione principale utilizzata in Messico e negli ultimi cinque anni il mercato è cresciuto circa dell'undici per cento in pesos all'anno. In combinazione con Vitromex, offriremo ai nostri clienti una gamma completa di prodotti residenziali e commerciali su ogni segmento di prezzo, con una migliorata capacità di assistenza. Vitromex è uno dei marchi più apprezzati nel mercato messicano ed è riconosciuto come leader nell'innovazione e nel design. Siamo lieti di accogliere il loro talentuoso team nell'attività globale della ceramica Mohawk. Forniremo ulteriori commenti sull'acquisizione di Vitromex durante la nostra chiamata del secondo trimestre con gli investitori".

INFORMAZIONI SU MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries è il principale produttore mondiale di pavimenti, che crea prodotti per valorizzare gli spazi residenziali e commerciali in tutto il mondo. I processi di produzione e distribuzione verticalmente integrati di Mohawk offrono vantaggi competitivi nella produzione di moquette, tappeti, piastrelle in ceramica e pavimentazioni in laminato, legno, pietra e vinile. La nostra eccezionale capacità di innovazione ha portato alla creazione di prodotti e tecnologie che differenziano i nostri marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti di ristrutturazione e di nuova costruzione. I nostri marchi sono tra i più apprezzati nel settore e comprendono American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step e Unilin. Nell'ultimo decennio, Mohawk ha trasformato la sua attività da semplice produttore statunitense di tappeti nella più grande azienda globale di pavimenti con attività in tutto il mondo.

Alcune delle affermazioni nei paragrafi immediatamente precedenti, in particolare quelle che anticipano la performance futura, le prospettive di business, la crescita e le strategie operative e questioni simili e quelle che includono le parole "potrebbe", "dovrebbe", "ritiene", "anticipa", "prevede” e “stima” o espressioni simili costituiscono “dichiarazioni previsionali”. Per tali dichiarazioni, Mohawk rivendica la protezione "porto sicuro" per le dichiarazioni previsionali contenute nel Private Securities Litigation Reform Act del 1995 (Legge sulla riforma del contenzioso sui titoli privati). Non è possibile assicurare l'esattezza delle dichiarazioni previsionali in quanto si fondano su numerose ipotesi che comportano rischi e incertezze. I seguenti fattori rilevanti potrebbero causare uno scostamento dei risultati futuri: cambiamenti delle condizioni economiche o settoriali; concorrenza; inflazione e deflazione dei prezzi del trasporto e delle materie prime e altri costi dei fattori di produzione; inflazione e deflazione nei mercati di consumo; costi e fornitura di energia; tempistiche e livello degli investimenti in conto capitale; tempistiche e realizzazione degli aumenti dei prezzi dei prodotti della Società; oneri di svalutazione; integrazione delle acquisizioni; operazioni internazionali; introduzione di nuovi prodotti; razionalizzazione delle operazioni; imposte e riforme fiscali; cause relative a prodotti o di altro genere; controversie legali; rischi e incertezze correlati alla pandemia di COVID-19 e altri rischi segnalati nelle relazioni di Mohawk al SEC e nelle sue dichiarazioni pubbliche.

Contatti: James Brunk, Chief Financial Officer (706) 624-2239