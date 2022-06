Mohawk Industries kondigt overname aan van onderdeel keramische tegels Vitromex van Grupo Industrial Saltillo

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch French German Italian Spanish

CALHOUN, Georgia, June 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) kondigde vandaag aan dat het een overeenkomst is aangegaan voor de aankoop van het bedrijfsonderdeel keramische tegels Vitromex van Grupo Industrial Saltillo (GIS) voor een bedrag van ongeveer 293 miljoen Amerikaanse dollar in contanten. Naar verwachting wordt de transactie in de tweede helft van 2022 afgesloten, op voorwaarde van goedkeuring van de aandeelhouders van GIS, en op voorwaarde van de gebruikelijke goedkeuring van overheden en de eindvoorwaarden. Het Vitromex-onderdeel zal naar verwachting de omzetcijfers verhogen.

Vitromex is opgericht in 1967 en behelst vier productievestigingen die zich op verschillende strategische plekken in Mexico bevinden. In combinatie met de huidige Mexicaanse activiteiten van Mohawk zal deze grotere omvang een positief effect hebben op van het klantenbestand van het bedrijf, op de efficiëntie van de productie en op de logistieke capaciteit. Vitromex heeft een leidende positie opgebouwd in de Mexicaanse markt voor keramische tegels met een omvang van 1,7 miljard dollar (goed voor 269 miljoen vierkante meter), met een uitgebreid distributienetwerk en productaanbod met daarin keramische glazuur, porselein, mozaïeken en decoratietegels. In 2021 was Vitromex goed voor een omzet van ongeveer 204 miljoen dollar.

Gevraagd naar de overname verklaarde Jeffrey S. Lorberbaum, de voorzitter en CEO van Mohawk, dat "We in de afgelopen tien jaar ons aandeel in de Mexicaanse markt voor keramische tegels aanzienlijk hebben vergroot, onder meer door de ontwikkeling van een organisatie van wereldklasse en de bouw van een supermoderne vestiging in Salamanca. In Mexico worden vooral keramische tegels in vloeren toegepast, en in de afgelopen vijf jaar is de markt met ongeveer elf procent gegroeid, gerekend in peso's. In combinatie met Vitromex kunnen we onze klanten in alle prijscategorieën een volledig palet aan residentiële en commerciële producten aanbieden, met een verbeterde servicecapaciteit. Vitromex is een van de meest gewaardeerde merken op de Mexicaanse markt en wordt erkend als toonaangevend ten aanzien van innovatie en design. We heten hun talentvolle team van harte welkom in de wereldwijde keramische business van Mohawk. Op onze beleggersbijeenkomst voor het tweede kwartaal zullen we meer vertellen over de overname van Vitromex."

OVER MOHAWK INDUSTRIES

