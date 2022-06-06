Mohawk Industries宣布收购Grupo Industrial Saltillo的Vitromex陶瓷砖业务

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佐治亚州卡尔霍恩, June 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.（纽约证券交易所股票代码：MHK）今天宣布，该公司已签署协议，以大约2.93亿美元现金的价格从Grupo Industrial Saltillo（GIS）收购Vitromex陶瓷砖业务。这项交易预计将在2022年下半年完成，但须经GIS股东的批准，以及政府的常规批准和交易完成条件。Vitromex业务预计将提升我们的盈利。



Vitromex成立于1967年，包括四个分布在墨西哥的战略性生产工厂。与Mohawk目前在墨西哥的运营结合后，将扩大公司的业务足迹，提升公司的客户群、制造效率和物流能力。Vitroex在价值17亿美元（29亿平方英尺）的墨西哥陶瓷砖市场中建立了领先的地位，拥有广泛的分销网络和产品，包括釉面陶瓷砖、陶瓷砖、马赛克砖和装饰性瓷砖。2021年，Vitromex创造了约2.04亿美元的收入。

Mohawk董事长兼首席执行官Jeffrey S.Lorberbaum在评论收购时表示：“在过去十年中，我们大幅增加了在墨西哥瓷砖市场的参与度，包括在萨拉曼卡建立了一个世界级组织和建造了一个一流设施。陶瓷砖是墨西哥主要使用的地材，过去五年来，该市场每年的增长率约为11%（以墨西哥比索计）。Vitromex的加入将为我们的客户提供各种价格的完整的住宅和商用产品系列，同时提升我们的服务能力。Vitromex是墨西哥市场上最受推崇的品牌之一，也是公认的创新和设计领导者。我们很高兴欢迎他们才华横溢的团队加入Mohawk全球陶瓷业务。我们将在第二季度投资者电话会议期间提供有关收购Vitromex的更多评论。”

关于MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries是全球领先的地材制造商，致力于创造可提升全球住宅和商业空间的优质产品。Mohawk的垂直整合生产和分销流程在生产地毯、块毯、瓷砖、复合地板、木质地板、石材地板和塑胶地板方面提供了竞争优势。依托业内领先的创新方式，我们的产品和技术令公司品牌在市场上脱颖而出，满足各种改造和新建工程的需求。我们拥有业内最受认可的众多品牌，包括：American Olean、Daltile、Durkan、Eliane、Feltex、Godfrey Hirst、IVC、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Quick-Step和Unilin。在过去十年中，Mohawk已从一家美国地毯制造商成功转型为全球最大的地材公司，业务遍布全世界。

前面几段中的某些陈述，特别是预测未来业绩、业务前景、增长、经营策略以及类似事项和包括“可能”、“应该”、“相信”、“预期”、“预测”、“估计”或类似表达词语的内容均构成“前瞻性陈述”。针对以上陈述，Mohawk有权要求受到1995年《私人证券诉讼改革法案》中关于前瞻性陈述的安全港保护。前瞻性陈述建立于涉及风险和不确定性的诸多假设基础上，因此无法保证其准确性。以下重要因素的改变可能导致未来业绩发生变化：经济或行业状况；竞争；运费、原材料价格、其他投入成本的上涨和下降；消费市场的膨胀和紧缩；货币价格波动；能源成本和供应；资本支出的时间和水平；公司产品价格上涨的时间和实施；减值费用；收购整合；国际业务；推出新产品；运营合理化；税收和税收改革、产品和其他索赔；诉讼；与新冠疫情相关的风险及不确定性；公司业务所在司法管辖区内的监管和政治变化，以及Mohawk提交给美国证券交易委员会的报告和公告中提及的其他风险。

联系人：James Brunk，首席财务官 (706) 624-2239