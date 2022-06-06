Mohawk Industries 宣佈從 Grupo Industrial Saltillo 收購 Vitromex 瓷磚業務

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喬治亞州卡爾霍恩, June 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) 今天宣佈已達成協議，以約 2.93 億美元現金從 Grupo Industrial Saltillo (GIS) 收購 Vitromex 瓷磚業務。該交易預計將於 2022 年下半年完成，尚需獲得 GIS 股東的批准，以及慣常的政府批准和完成條件。Vitromex 業務預計將增加我們的收入。

Vitromex 於 1967 年成立，包括四個分佈在墨西哥各地的製造工廠策略地點。與 Mohawk 目前在墨西哥的業務結合，這擴大的足跡將增強公司的客戶、製造效率和物流能力。Vitromex 在價值 17 億美元（29 億平方呎）的墨西哥瓷磚市場上建立了領先地位，擁有廣泛的分銷網絡和包括釉面陶瓷、瓷器、鑲嵌畫和裝飾瓷磚的產品。2021 年，Vitromex 的收入約為 2.04 億美元。

Mohawk 主席兼行政總裁 Jeffrey S. Lorberbaum 在評論此次收購時表示：「在過去十年，我們顯著增加對墨西哥瓷磚市場的參與，包括發展一個世界級的組織和在薩拉曼卡建造最先進的設施。瓷磚是墨西哥使用的主要地板，在過去五年，市場每年以披索計算增長約 11%。與 Vitromex 的結合，我們將為客戶提供各種價位的全套住宅和商業產品，並增強服務能力。Vitromex 是墨西哥市場上備受推崇的品牌之一，獲公認為創新和設計領域的領導者。我們非常歡迎他們才華橫溢的團隊加入 Mohawk 全球陶瓷業務。我們將在第二季度的投資者電話會議上就收購 Vitromex 提供更多評論。」

關於 MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries 是全球領先的地板製造公司，致力創造可提升全球住宅和商業空間的產品。Mohawk 垂直整合的製造和分銷流程在地毯、小毛毯、瓷磚、層壓板、木材、石材和乙烯基地板的生產方面擁有競爭優勢。我們行業領先的創新產品及技術使我們的品牌在市場上脫穎而出，並滿足所有改造及新建工程要求。我們是在行內最受認可的品牌，並包括 American Olean、Daltile、Durkan、Eliane、Feltex、Godfrey Hirst、IVC、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Quick-Step 及 Unilin。在過去十年間，Mohawk 已憑藉全球業務將其業務從一家美國地毯製造商演化為世上最大的地板公司。

前面幾段中的某些陳述，特別是那些預期未來業績、業務前景、增長和經營策略以及類似事項以及包括「可能」、「應該」、「相信」、「預期」、「預期」和「估計」或類似表達構成「前瞻性陳述」的陳述。」 對於這些陳述，Mohawk 受 1995 年《美國私人證券訴訟改革法案》中包含的前瞻性陳述的保護。無法保證前瞻性陳述是準確的，因其基於許多假設、涉及風險及不確定性。以下重要因素可能導致未來結果有所不同：經濟或行業狀況的變化；競爭；貨運的通貨膨脹與通貨緊縮，原材料價格及其他投入成本；消費市場的通貨膨脹與通貨緊縮；貨幣波動；能源成本與供應；時間和資本支出水平；公司產品的價格上調時間和實施；減值費用；收購的整合；國際業務；新產品的推出；操作的合理性; 稅收與稅收改革，產品及其他索賠；訴訟；與 COVID-19 疫情相關的風險和不確定性；公司營業的司法管轄區的監管和政治變化；以及 Mohawk 的 SEC 報告和公開公告中指出的其他風險。

聯絡人：James Brunk－財務總監 (706) 624-2239