Sectigo läutet auf den führenden Cybersicherheitsveranstaltungen RSA Conference 2022 und FIC 2022 den Aufstieg der Identity-First-Sicherheit ein

ROSELAND, New Jersey (USA), June 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sectigo ®, ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Zertifikate und automatisiertes Certificate Lifecycle Management (CLM), hat heute bekanntgegeben, dass es diese Woche zwei der führenden internationalen Cybersicherheitsveranstaltungen, die RSA Conference (RSAC) 2022 in San Francisco, Kalifornien, und das International Cybersecurity Forum (FIC) in Paris, Frankreich, sponsert und dort auch Vorträge halten wird. Führungskräfte von Sectigo werden den Aufstieg der Identity-First-Sicherheit erörtern und warum digitales Vertrauens- und Identitätsmanagement für jedes Unternehmen oberste Priorität haben muss, um in Remote- und hybriden Arbeitsumgebungen sicher Transaktionen durchzuführen.



Auf der RSAC, die vom 6. bis 9. Juni stattfindet, und der FIC, die vom 7. bis 9. Juni stattfindet, präsentieren sich die einflussreichsten Denker im Bereich der Cybersicherheit von heute und diskutieren über aktuelle und zukünftige Trends, um Organisationen auf der ganzen Welt zu befähigen, sich gegen Cyberbedrohungen zu wehren. Sectigo, ein Gold-Sponsor der RSAC (Stand Nr. S-1627) und ein Bronze-Partner der FIC (Stand E22) wird die offenste, einfachste, kostengünstigste und umfassendste CLM-Plattform vorstellen, die Organisationen eine einzige Lösung für ihre gesamte menschliche und maschinelle Sicherheit bietet.

„Die Cyberbedrohungen von heute werden immer ausgefeilter und die Implementierung von Identity-First-Sicherheits-Frameworks zur Authentifizierung und Validierung aller digitalen Identitäten – sowohl von Menschen als auch von Maschinen – ist heute für jedes Unternehmen ein Muss. Die Folgen davon, digitales Vertrauen nicht zu priorisieren, sind verheerend, insbesondere da wir Hybrid-Multicloud, Dezentralisierung und Web3 vorantreiben und Quantencomputer der Realität immer näher kommen“, so David Mahdi, Chief Strategy Officer und CISO Advisor bei Sectigo und ehemaliger Gartner Analyst.

Mahdi fuhr fort: „Sectigo sieht, dass CISOs, CIOs und ihre Teams Schwierigkeiten haben, mit einem sich erweiternden Sicherheitsperimeter mit Millionen von Endpunkten umzugehen und die vielen isolierten und inkompatiblen Sicherheitslösungen in ihren IT-Tech-Stacks zu verwalten. Aus diesem Grund entwickeln wir offene und interoperable Technologien, die CISOs und ihren Teams bei Konsolidierungsstrategien helfen. Darüber hinaus entwickeln wir kostengünstige Lösungen mit einer Vielzahl von IT-Umgebungen, einschließlich digitaler Zertifikatstypen, Anwendungsfälle und Ursprünge. Letztendlich ermöglicht dies CISOs und CIOs, ihre alten und isolierten digitalen Zertifikate, Lifecycle-Management- und PKI-Lösungen in einem Angebot zu konsolidieren. Wir freuen uns, an den kritischen Diskussionen rund um Cybersicherheit bei diesen führenden Branchenveranstaltungen teilnehmen zu können, und freuen uns auch darauf, mit Teilnehmern und strategischen Partnern in Kontakt zu treten, um ihnen dabei zu helfen, ihre Sicherheitslage zu stärken und ihre Geschäfte sicher zu führen.“

Die Führungskräfte von Sectigo werden auf beiden Veranstaltungen Lösungen vorstellen, die neue und aufkommende Unternehmensanwendungsfälle für digitale Zertifikate lösen, darunter:

CA-unabhängiges CLM – Verwaltung öffentlicher und private Zertifikater von Sectigo mit einem modernen Ansatz zur Sicherung menschlicher und maschineller Identitäten in großem Umfang über ein zentrales Portal in der Cloud.

– Verwaltung öffentlicher und private Zertifikater von Sectigo mit einem modernen Ansatz zur Sicherung menschlicher und maschineller Identitäten in großem Umfang über ein zentrales Portal in der Cloud. Passwortlose Authentifizierung – Auf der Grundlage von Zertifikaten zur Reduzierung und Eliminierung der Verwendung von Passwörtern bietet die Lösung von Sectigo eine benutzerfreundliche und verteidigungssichere Anmeldung für Remote-Geräte und -Mitarbeiter, wodurch das Risiko von Passwortdiebstahl-Angriffen verringert wird.

– Auf der Grundlage von Zertifikaten zur Reduzierung und Eliminierung der Verwendung von Passwörtern bietet die Lösung von Sectigo eine benutzerfreundliche und verteidigungssichere Anmeldung für Remote-Geräte und -Mitarbeiter, wodurch das Risiko von Passwortdiebstahl-Angriffen verringert wird. CLM für die SSH-Authentifizierung (Secure Shell) – Verwaltung der SSH-Authentifizierung in einem neuen Modul innerhalb der Sectigo Certificate Manager-Plattform, um die Komplexität der SSH-Zertifikatsverwaltung für Unternehmen zu reduzieren.

– Verwaltung der SSH-Authentifizierung in einem neuen Modul innerhalb der Sectigo Certificate Manager-Plattform, um die Komplexität der SSH-Zertifikatsverwaltung für Unternehmen zu reduzieren. Erweiterte Automatisierung – Da die Lebensdauer von Zertifikaten immer kürzer wird, müssen Unternehmen sie kontinuierlich erneuern. Neue Automatisierungsfunktionen können Zertifikate für alle menschlichen und maschinellen Anwendungsfälle automatisch bereitstellen, installieren und erneuern.

Darüber hinaus werden Experten von Sectigo einen Blick in die Zukunft werfen, um IT-Führungskräften dabei zu helfen, ihre Unternehmen für die Verwaltung von Identitäten in der neuen Welt von Web3 und des Metaverse zukunftssicher zu machen – und für das Aufkommen von Quantencomputern, was die Einführung einer quantenresistenten Kryptografie erfordert. Sectigo Quantum Labs ermöglicht es Unternehmen, quantensichere Hybridzertifikate zu erstellen.

„Quantencomputer sind eine sehr reale Bedrohung, und jetzt ist es an der Zeit, mit der Planung für eine schnelle, effiziente und fehlerfreie Bereitstellung für neue kryptografische Standards zu beginnen, die bald verfügbar sein werden“, so Tim Callan, Chief Compliance Officer, Sectigo. „Sowohl Regierungen als auch die Privatwirtschaft sollten sich heute vorbereiten, sonst riskieren sie, dass es zu spät ist.“

Sectigo veranstaltet zwei exklusive Sitzungen auf der RSAC:

Digital Trust & Cybersecurity 2022: A Call for Openness & Interoperability: 9:40 Uhr PT, 8. Juni, präsentiert von David Mahdi, Sectigo: Da das Volumen digitaler Identitäten exponentiell wächst, benötigen Unternehmen einen modernen Ansatz, um ihre Identitäten über komplexe IT-Infrastrukturen hinweg zu sichern und zu verwalten. Um dies zu erreichen, müssen sich führende Kräfte im Bereich der Sicherheit auf digitales Vertrauen mit Lösungen und Anbietern konzentrieren, die offene und interoperable Technologien anbieten, die mit dem Enterprise Security Stack kompatibel sind. In einer zweiteiligen Präsentation wird Herr Mahdi die Notwendigkeit hervorheben, sich auf digitales Vertrauen als übergeordnetes Element der Cybersicherheit zu konzentrieren, und auf das entscheidende Bedürfnis der Branche nach Offenheit und Interoperabilität hinweisen.

Sectigo hat auch zwei Global InfoSec Awards 2022 des Cyber Defense Magazine erhalten, was heute auf der RSA bekanntgegeben wurde: „Editor’s Choice Security Company of the Year“ und „Cutting Edge in Enterprise Security.“

„Sectigo verkörpert drei Hauptmerkmale, nach denen wir suchen, um Gewinner zu werden: die Bedrohungen von morgen schon heute zu verstehen, eine kostengünstige Lösung bereitzustellen und Innovationen auf unerwartete Weise zu entwickeln, die dazu beitragen können, das Cyberrisiko zu mindern und der nächsten Verletzung einen Schritt voraus zu sein“, so Gary S. Miliefsky, Herausgeber des Cyber Defense Magazine.

Besuchen Sie www.sectigo.com/rsac22 , um ein Treffen auf der RSAC zu vereinbaren.

Über Sectigo

Sectigo ist ein führender Anbieter von digitalen Zertifikaten und automatisierten CLM-Lösungen (Certificate Lifecycle Management), denen die größten Marken der Welt vertrauen. Die cloudbasierte, universelle CLM-Plattform des Unternehmens verwaltet die Lebenszyklen digitaler Zertifikate, die von Sectigo und anderen Zertifizierungsstellen (CAs) ausgestellt wurden, um alle menschlichen und maschinellen Identitäten im gesamten Unternehmen abzusichern. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Aufbau von digitalem Vertrauen ist Sectigo eine der am längsten bestehenden und größten CAs mit mehr als 700.000 Kunden, darunter 36 % der Fortune 1000. Weitere Informationen finden Sie unter www.sectigo.com .