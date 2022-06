Sectigo inaugure l'essor de la sécurité axée sur l'identité lors d'événements majeurs sur la cybersécurité, la RSA Conference 2022 et le FIC 2022

French German

ROSELAND, N.J., 06 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sectigo ®, un leader mondial en matière de certificats numériques et de gestion automatisée du cycle de vie des certificats (CLM), a annoncé aujourd'hui son parrainage et son intervention lors de deux des plus grands événements internationaux sur la cybersécurité, RSA Conference (RSAC) 2022 à San Francisco, Californie, et l'International Cybersecurity Forum (FIC) à Paris, France, cette semaine. Les dirigeants de Sectigo discuteront de l'essor de la sécurité basée sur la priorité axée sur l'identité et des raisons pour lesquelles la confiance numérique et la gestion de l'identité doivent être des priorités absolues pour que chaque entreprise puisse effectuer des transactions en toute sécurité dans des environnements de travail à distance et hybrides.



La RSAC (qui se tiendra du 6 au 9 juin) et le FIC (du 7 au 9 juin) présentent les penseurs les plus influents de la cybersécurité aujourd'hui, discutant des tendances actuelles et futures pour permettre aux organisations du monde entier de faire face aux cybermenaces. Sectigo, sponsor Or de la RSAC (stand #S-1627) et partenaire Bronze du FIC (stand E22), présentera la plateforme CLM la plus ouverte, la plus simple, la plus rentable et la plus complète, fournissant ainsi aux organisations une solution unique pour la sécurité de l'homme et des machines.

« Les cybermenaces d'aujourd'hui sont de plus en plus sophistiquées et la mise en œuvre de cadres de sécurité axés sur l'identité afin d'authentifier et de valider toutes les identités numériques – à la fois des êtres humains et des machines – est désormais un enjeu pour chaque organisation. Les conséquences de l'absence de priorité accordée à la confiance numérique sont catastrophiques, d'autant plus que nous allons de l'avant avec le multicloud hybride, la décentralisation et le Web3, et que l'informatique quantique se rapproche de la réalité », a déclaré David Mahdi, directeur de la stratégie et conseiller CISO chez Sectigo et ancien analyste de Gartner.

M. Mahdi a poursuivi : « Sectigo reconnaît que les directeurs informatiques, les directeurs de la sécurité informatique et leurs équipes ont du mal à faire face à un périmètre de sécurité croissant avec des millions de points d'extrémité et à gérer les nombreuses solutions de sécurité cloisonnées et incompatibles dans leurs piles technologiques informatiques. C'est pourquoi nous innovons en matière de technologies ouvertes et interopérables, qui aident les directeurs informatiques et leurs équipes avec des stratégies de consolidation. En outre, nous développons des solutions rentables avec de nombreux environnements informatiques, notamment les types de certificats numériques, les cas d'utilisation et les origines. En fin de compte, cela permet aux directeurs de la sécurité informatique et aux directeurs informatiques de consolider leurs solutions existantes et cloisonnées de certificat numérique, de gestion du cycle de vie et de PKI en une seule offre. Nous sommes ravis de rejoindre les discussions critiques qui se déroulent autour de la cybersécurité lors de ces événements majeurs de l'industrie et sommes impatients de nous connecter avec les participants et les partenaires stratégiques pour les aider à renforcer leurs postures de sécurité et à mener leurs activités en toute sécurité. »

La direction de Sectigo présentera des solutions de démonstration lors des deux événements qui résolvent des cas d'utilisation nouveaux et émergents en entreprise pour les certificats numériques, notamment :

CA Agnostic CLM – Gérez les certificats publics et privés de Sectigo avec une approche moderne pour sécuriser les identités humaines et des machines à grande échelle à partir d'un portail central dans le cloud.

– Gérez les certificats publics et privés de Sectigo avec une approche moderne pour sécuriser les identités humaines et des machines à grande échelle à partir d'un portail central dans le cloud. Authentification sans mot de passe – En utilisant les certificats comme base pour réduire et éliminer l'utilisation des mots de passe, la solution de Sectigo fournit une connexion sécurisée conviviale et de niveau défense pour les appareils et employés distants, réduisant ainsi le risque d'attaques par vol de mot de passe.

– En utilisant les certificats comme base pour réduire et éliminer l'utilisation des mots de passe, la solution de Sectigo fournit une connexion sécurisée conviviale et de niveau défense pour les appareils et employés distants, réduisant ainsi le risque d'attaques par vol de mot de passe. Authentification CLM pour SSH (Secure Shell) – Gérez l'authentification SSH dans un nouveau module au sein de la plateforme Sectigo Certificate Manager afin de réduire la complexité de la gestion des certificats SSH pour les entreprises.

– Gérez l'authentification SSH dans un nouveau module au sein de la plateforme Sectigo Certificate Manager afin de réduire la complexité de la gestion des certificats SSH pour les entreprises. Automatisation avancée – Alors que les durées de vie des certificats continuent de raccourcir, les entreprises doivent continuellement les renouveler. De nouvelles fonctionnalités d'automatisation peuvent provisionner, installer et renouveler automatiquement des certificats pour tous les cas d'utilisation humaine et machine.

De plus, les experts de Sectigo se tourneront vers l'avenir pour aider les responsables informatiques à pérenniser leurs activités de gestion des identités dans le nouveau monde du Web3 et du Métavers, et pour l'avènement de l'informatique quantique, qui nécessitera l'adoption de la cryptographie résistante à l'informatique quantique. Sectigo Quantum Labs permet aux entreprises de créer des certificats hybrides de sécurité quantique.

« L'informatique quantique est une menace très réelle et le moment est venu de commencer à planifier un déploiement rapide, efficace et sans erreur vers de nouvelles normes cryptographiques qui seront bientôt disponibles », a affirmé Tim Callan, directeur de la conformité chez Sectigo. « Les gouvernements et l'industrie privée devraient se préparer aujourd'hui, sinon ils risquent d'être en retard. »

Sectigo organise deux sessions exclusives lors de la RSAC :

Confiance numérique et cybersécurité 2022 : un appel à l'ouverture et à l'interopérabilité : 9h40 PT, le 8 juin, présentée par David Mahdi de Sectigo : avec le volume croissant d'identités numériques, les entreprises ont besoin d'une approche moderne pour sécuriser et gérer leurs identités à travers des infrastructures informatiques complexes. Pour y parvenir, les leaders de la sécurité doivent se concentrer sur la confiance numérique avec des solutions et des fournisseurs qui offrent une technologie ouverte et interopérable compatible avec la pile de sécurité de l'entreprise. Dans le cadre d'une présentation en deux parties, M. Mahdi soulignera la nécessité de se concentrer sur la confiance numérique en tant que « sur-ensemble » de la cybersécurité et mettre en relief le besoin essentiel de l'industrie en matière d'ouverture et d'interopérabilité.

9h40 PT, le 8 juin, présentée par David Mahdi de Sectigo : avec le volume croissant d'identités numériques, les entreprises ont besoin d'une approche moderne pour sécuriser et gérer leurs identités à travers des infrastructures informatiques complexes. Pour y parvenir, les leaders de la sécurité doivent se concentrer sur la confiance numérique avec des solutions et des fournisseurs qui offrent une technologie ouverte et interopérable compatible avec la pile de sécurité de l'entreprise. Dans le cadre d'une présentation en deux parties, M. Mahdi soulignera la nécessité de se concentrer sur la confiance numérique en tant que « sur-ensemble » de la cybersécurité et mettre en relief le besoin essentiel de l'industrie en matière d'ouverture et d'interopérabilité. Votre mot de passe est-il vraiment sans mot de passe ? Comment le savoir et pourquoi cela compte : 10h50 PT, le 9 juin, présentée par Tim Callan de Sectigo : avec l'intérêt croissant pour l'authentification sans mot de passe, il existe toujours une confusion quant aux approches technologiques qui sont, ou non, sans mot de passe. L'authentification véritablement sans mot de passe offre des avantages au-delà d'une expérience utilisateur améliorée, notamment une approche plus sécurisée de l'accès et des droits. M. Callan discutera de la différence entre une authentification sans mot de passe véritable et des plateformes qui semblent sans mot de passe mais qui ne le sont pas.

Sectigo a également remporté deux Global InfoSec Awards 2022 du Cyber Defense Magazine, annoncés aujourd'hui lors de la RSA : « Editor's Choice Security Company of the Year » et « Cutting Edge in Enterprise Security ».

«Sectigo incarne trois caractéristiques majeures que nous recherchons pour devenir gagnants : comprendre les menaces de demain, aujourd'hui, fournir une solution rentable et innover de manière inattendue qui peut aider à atténuer le cyber-risque et faire un pas en avant sur la prochaine violation », a révélé Gary S. Miliefsky, éditeur du Cyber Defense Magazine.

Rendez-vous sur www.sectigo.com/rsac22 pour planifier une réunion à la RSAC.

À propos de Sectigo

Sectigo est un fournisseur de premier plan de solutions de certification numérique et de gestion automatisée du cycle de vie des certificats (CLM) qui bénéficie de la confiance des plus grandes marques au monde. Sa plateforme CLM universelle basée sur le cloud génère et gère les cycles de vie des certificats numériques émis par Sectigo et d'autres autorités de certification (AC) afin de sécuriser chaque identité humaine et machine dans l'ensemble de l'entreprise. Forte de plus de 20 années d'expérience dans l'établissement de la confiance numérique, Sectigo est l'une des AC les plus anciennes et les plus importantes, comptant plus de 700 000 clients dont 36 % d'entreprises figurant au palmarès Fortune 1000. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.sectigo.com .