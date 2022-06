Zoom und Genesys kündigen strategische Vereinbarung mit einzigartiger Positionierung rund um Zoom Phone zur Verbesserung der Zusammenarbeit und des Kundenerlebnisses an

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

SAN JOSE, Kalifornien, und SAN FRANCISCO, Kalifornien (USA), June 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) und Genesys®, ein weltweit führendes Cloud-Unternehmen für die Orchestrierung des Kundenerlebnisses, haben ihre Partnerschaft ausgebaut, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ein müheloses Kundenerlebnis zu bieten, wobei sie auf ihrer Integration zwischen Zoom Phone und Genesys Cloud CX™ aufbauen. Zusammen bieten die Angebote Unternehmen ein einfach zu konfigurierendes und funktionsreiches Cloud-basiertes Kontaktzentrum und eine einheitliche Kommunikationslösung, die es Teams ermöglicht, besser zusammenzuarbeiten, um Kundenanforderungen zu erfüllen.



Die erweiterte Partnerschaft der Unternehmen umfasst eine Go-to-Market-Beziehung, bei der Genesys es auf dem globalen direkten und indirekten Kanal des Unternehmens ermöglichen wird, die kombinierte Lösung aus Zoom Phone und Genesys Cloud CX bereitzustellen.

InflowCX, ein Anbieter von Beratungs- und professionellen Dienstleistungen für Kontaktzentrums-, Kundenerlebnis- und einheitliche Kommunikationslösungen, sieht ein erhöhtes Potenzial für Unternehmen, Zoom und Genesys als Teil ihrer UCaaS- und CCaaS-Transformation einzusetzen.

Das Unternehmen hat kürzlich zwei Organisationen, einen Gesundheitsdienstleister für Kinder und eine Autoversicherungsgesellschaft, dabei unterstützt, die integrierten Angebote von Zoom und Genesys zu implementieren. Beide Organisationen wollten den Mitarbeitern die Weitergabe von Informationen zwischen den Benutzern des Kontaktzentrums und anderen Geschäftsbereichen erleichtern, damit Kunden und Patienten nahtloser bedient werden können – unabhängig davon, ob sie anrufen, mit digitalen Kanälen interagieren oder ein Büro aufsuchen.

Mike Dolloff, Chief Revenue Officer von InflowCX, erklärte: „Heute wollen sich Unternehmen nicht mit schwerfälligen und frustrierenden Arbeitsabläufen herumschlagen, nur um Kundeninteraktionen zwischen Technologiestacks zu verschieben. Durch die Zusammenarbeit lösen Zoom und Genesys eine große Hürde für viele unserer Kunden, indem sie die Kommunikation über ganze Organisationen hinweg überbrücken und das Mitarbeiter- und Kundenerlebnis verbessern. In allen Branchen und unabhängig von der Unternehmensgröße hören wir immer wieder von Unternehmen, dass Präsenz und Verzeichnisverfügbarkeit zwischen Zoom Phone und Genesys Cloud entscheidend sind, damit Mitarbeiter einen Kunden in Echtzeit an die richtige Ressource weiterleiten können.“

„Durch die Vertiefung der Ausrichtung aus unserer Partnerschaft mit Genesys werden wir die Einführung von Zoom Phone in den robusten Kundenstamm von Genesys Cloud CX beschleunigen und diesen Unternehmen eine moderne Cloud-Telefonlösung als Teil einer nahtlosen, einheitlichen Plattform bieten, um die Zusammenarbeit der Mitarbeiter zu verbessern und stärkere, aussagekräftigere Kundenerlebnisse zu schaffen“, so Ryan Azus, Chief Revenue Officer, Zoom. „Die innovative Telefonlösung von Zoom passt perfekt zu den Experience Orchestration-Fähigkeiten von Genesys und dem Ziel, die Art und Weise, wie Unternehmen mit ihren Kunden und Mitarbeitern in Kontakt treten, zu verändern. Wir freuen uns, diese verstärkte Integration in unser offenes Partner-Ökosystem zu integrieren, um Unternehmen die Flexibilität und Möglichkeit zu bieten, ihre Cloud-basierten Kontakzentrums- und Kommunikationslösungen zu optimieren.“

„Die steigende Marktnachfrage nach kombinierten einheitlichen Kommunikations- und Kontaktzentrumslösungen ist eine Bestätigung der Unternehmen, dass letztendlich jeder Mitarbeiter dem Kunden dient, ob mit oder ohne Kundenkontakt“, so ML Maco, Chief Revenue Officer, Genesys. „Deshalb bauen wir gemeinsam mit Zoom Barrieren für Unternehmen ab und ermöglichen unserem Ökosystem, gemeinsame Kunden dabei zu unterstützen, das Unternehmen besser zu vernetzen und die Erwartungen der Verbraucher in einer sich verändernden digitalen Welt zu übertreffen.“

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie diese Woche die Genesys Xperience 2022, um Oded Gal, Chief Product Officer von Zoom, und Peter Graf, Strategy Officer von Genesys, darüber sprechen zu hören, wie die Unternehmen zusammenarbeiten, um anderen Unternehmen dabei zu helfen, das Vertrauen von Kunden und Mitarbeitern zu gewinnen. Moderiert wird die Sitzung von CX-Influencer Blair Pleasant, President und Principal Analyst, COMMfusion. Die gemeinsame Sitzung mit Zoom und Genesys findet am zweiten Tag der Xperience am 9. Juni von 5:30 bis 6:00 Uhr ET und 13:30-14:00 Uhr ET statt – und ist on-demand im Anschluss an die Veranstaltung abrufbar. Jetzt registrieren .

Über Zoom

Zoom ist für Sie. Wir helfen Ihnen, Ihre Ideen auszudrücken, mit anderen in Kontakt zu treten und eine Zukunft zu gestalten, in der alles möglich ist. Unsere reibungslose Kommunikationsplattform ist die einzige, die von Anfang an auf Video gesetzt hat – und seitdem setzen wir den Maßstab für Innovationen. Damit sind wir die intuitive, skalierbare und sichere Wahl für große Unternehmen, kleine Unternehmen und Privatpersonen. Zoom wurde 2011 gegründet und ist ein börsennotiertes Unternehmen (NASDAQ:ZM) mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. Besuchen Sie zoom.com und folgen Sie @ zoom .

Über Genesys

Jedes Jahr orchestriert Genesys mehr als 70 Milliarden bemerkenswerte Kundenerlebnisse für Unternehmen in mehr als 100 Ländern. Durch die Leistungsfähigkeit unserer Cloud-, Digital- und KI-Technologien können Unternehmen „Experience as a ServiceSM“ verwirklichen, unsere Vision für empathische Kundenerlebnisse in großem Maßstab. Mit Genesys haben Unternehmen die Möglichkeit, proaktive, vorausschauende und hyperpersonalisierte Erfahrungen bereitzustellen, um ihre Kundenbindung in jedem Marketing-, Vertriebs- und Servicemoment auf jedem Kanal zu vertiefen und gleichzeitig die Produktivität und das Engagement der Mitarbeiter zu verbessern. Durch die Umwandlung der Back-Office-Technologie in einen modernen Umsatzmotor ermöglicht Genesys echte Intimität in großem Umfang, um das Vertrauen und die Loyalität der Kunden zu fördern. Besuchen Sie www.genesys.com.

©2021 Genesys. Alle Rechte vorbehalten. Genesys, das Genesys-Logo, Genesys Cloud CX, Genesys Multicloud CX, Genesys DX und Experience as a Service sind Warenzeichen, Dienstleistungsmarken und/oder eingetragene Warenzeichen von Genesys. Alle anderen Firmennamen und Logos können eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen sein.

Zoom Pressearbeit

Bridget Moriarty

Partner PR Specialist

press@zoom.us

Genesys

Rachel Faulkner Perez

Sr. Director, External Communications

Rachel.FaulknerPerez@genesys.com

+1 317.403.1781