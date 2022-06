Zoom dan Genesys Mengumumkan Perjanjian Strategis yang Memiliki Posisi Unik pada Zoom Phone untuk Meningkatkan Kolaborasi dan Pengalaman Pelanggan

Genesys akan secara aktif memungkinkan saluran tidak langsung dan langsung dengan solusi gabungan Zoom Phone dan Genesys Cloud CX

June 06, 2022 12:25 ET | Source: Zoom Video Communications, Inc. Zoom Video Communications, Inc.

San Jose, California, UNITED STATES