Zoom e Genesys anunciam acordo estratégico posicionado exclusivamente em torno do Zoom Phone para aprimorar a colaboração e experiência do cliente

SAN JOSE, Calif. e SAN FRANCISCO, June 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) e a Genesys®, líder global na nuvem de orquestração de experiência do cliente, expandiram sua parceria para ajudar as empresas a oferecer experiência ao cliente sem esforço, com base na integração do Zoom Phone com o Genesys Cloud CX™. Juntas, as ofertas fornecem para empresas um centro de contato na nuvem fácil de configurar com vastos recursos e uma solução de comunicação unificada que permite que as equipes colaborem melhor para resolver as necessidades do cliente.



A parceria expandida das empresas inclui um relacionamento de entrada no mercado, onde a Genesys permitirá que seu canal global direto e indireto ofereça a solução combinada Zoom Phone plus Genesys Cloud CX.

A InflowCX, um prestador de serviços de consultoria e profissionais para soluções de centro de contato, experiência do cliente e comunicações unificadas, está vendo um aumento potencial das empresas implantarem o Zoom e a Genesys como parte da sua transformação UCaaS e CCaaS.

A empresa recentemente ajudou duas empresas, uma prestadora de serviços de saúde pediátrica e uma seguradora de automóveis, a implementar as ofertas integradas da Zoom e da Genesys. As duas empresas visavam facilitar o repasse das informações entre os usuários do centro de contato e outras áreas da empresa para que os clientes e pacientes pudessem ser atendidos de forma mais integrada – nas ligações, interações com canais digitais ou entrada no escritório.

O Diretor de Receita da InflowCX, Mike Dolloff, disse: “As empresas hoje em dia não querem lidar com fluxos de trabalho complicados e frustrantes para mover as interações dos clientes entre as pilhas de tecnologia. Com o seu trabalho conjunto o Zoom e a Genesys resolvem um enorme obstáculo para muitos de nossos clientes, fazendo a ponte entre as comunicações em toda a empresa e aprimorando a experiência dos funcionários e clientes. Empresas de todos os tamanhos de vários setores têm indicado que a presença e a disponibilidade de diretórios entre o Zoom Phone e a Genesys Cloud são essenciais para capacitar os funcionários a obter um cliente para o recurso certo em tempo real.”

“Ao aprofundar o alinhamento da nossa parceria com a Genesys, aceleraremos a introdução do Zoom Phone para a robusta base de clientes da Genesys Cloud CX, que oferece para essas empresas uma solução moderna de telefone na nuvem como parte de uma plataforma unificada e contínua para aprimorar a colaboração dos funcionários e criar experiências mais fortes e significativas para os clientes”, disse Ryan Azus, Diretor de Receita da Zoom. “A inovadora solução de telefone do Zoom se alinha perfeitamente com os recursos de orquestração de experiência da Genesys e com o objetivo de transformar a forma como as empresas se conectam com seus clientes e funcionários. Estamos entusiasmados em incorporar essa integração reforçada ao nosso ecossistema de parceiros abertos para fornecer às empresas a flexibilidade e a capacidade de otimizar suas soluções de centro de contato e comunicações na nuvem.”

“O aumento da demanda do mercado por comunicações unificadas combinadas e soluções de centro de contato é um reconhecimento por parte das empresas de que, em última análise, cada funcionário atende o cliente, falando ou não diretamente com ele”, disse ML Maco, Diretor de Receita da Genesys. “É por isso que, juntamente com o Zoom, estamos reduzindo as barreiras para as empresas e permitindo que nosso ecossistema ajude em conjunto os clientes a conectarem melhor a empresa e exceder as expectativas dos consumidores em um mundo digital em mudança.”

Para mais informação, junte-se à Genesys Xperience 2022 esta semana para ouvir o Diretor de Produtos da Zoom, Oded Gal, e o Diretor de Estratégia da Genesys, Peter Graf, discutirem como as empresas estão trabalhando em conjunto para ajudar as empresas a conquistarem a confiança dos clientes e funcionários numa sessão moderada pela influenciadora de CX, Blair Pleasant, Presidente e Analista Principal da COMMfusion. A sessão conjunta com o Zoom e a Genesys será realizada no segundo dia do Xperience das 5h30 às 6h ET; 13h30 às 14h ET no dia 9 de junho; e sob demanda após o evento. Inscreva-se agora .

