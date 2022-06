Zoom และ Genesys ประกาศข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายเฉพาะอยู่ที่ Zoom Phone เพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันและประสบการณ์ของลูกค้า

Genesys เปิดใช้งานช่องสัญญาณทางตรงและทางอ้อมด้วยโซลูชัน Zoom Phone และ Genesys Cloud CX ร่วมกัน

June 06, 2022 12:25 ET | Source: Zoom Video Communications, Inc. Zoom Video Communications, Inc.

San Jose, California, UNITED STATES