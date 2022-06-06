Zoom和Genesys宣布围绕Zoom Phone达成独特战略协议，以改善协作和客户体验

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加利福尼亚州圣何塞和旧金山, June 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc.（纳斯达克股票代码：ZM）和客户体验编排领域的全球云领导者Genesys®扩大了双方之间的合作伙伴关系，通过在Zoom Phone和Genesys Cloud CX™之间创建集成，帮助众多企业提供轻松的客户体验。这些产品共同为各组织提供了易于配置且功能丰富的云联络中心和统一的通信解决方案，使众多团队能够更好地开展协作以满足客户需求。



这两家公司扩展后的合作伙伴关系包括一项进入市场合作关系，Genesys将使其全球直接和间接通道能够提供Zoom Phone和Genesys Cloud CX组合型解决方案。

InflowCX是一家联络中心、客户体验和统一通信解决方案咨询与专业服务提供商，见证了各组织将Zoom和Genesys作为其UCaaS和CCaaS转型的一部分进行部署的潜力越来越大。

该公司最近帮助两家组织（儿科医疗保健提供商和汽车保险公司）实施Zoom和Genesys的集成产品。这两家组织的目标都是让员工能够更轻松地在联络 中心用户和其他业务领域之间传递信息，无论是通过致电方式，还是运用数字渠道互动，亦或是到办公室当面沟通，都能更加顺畅地为客户和患者提供服务。

InflowCX首席营收官Mike Dolloff表示：“如今，企业不想仅为了在两个技术栈之间移动客户交互内容而处理笨拙且令人沮丧的工作流。Zoom和Genesys通过共同努力，为我们的许多客户解决了一个巨大障碍，跨越整个组织建立了沟通桥梁，并改善了员工和客户的体验。在各个行业，我们都不断从各种规模的企业那里获知，Zoom Phone和Genesys Cloud的存在和目录可用性对于让员工能够实时获得适合某位客户的资源来说至关重要。”

Zoom首席营收官Ryan Azus表示：“通过深化与Genesys的合作，我们将加速把Zoom Phone引入到Genesys Cloud CX强大的客户群，为这些企业提供现代化的云电话解决方案，作为无缝统一平台的一部分来改善员工协作，创造更强大、更有意义的客户体验。Zoom的创新型手机解决方案完美契合Genesys的体验编排能力，以及改变众多公司与其客户及员工建立联系的目标。我们很高兴将这一增强型集成纳入我们的开放式合作伙伴生态系统，为企业提供优化云联络中心和通信解决方案的灵活性及能力。”

Genesys首席营收官ML Maco表示：“市场对组合型统一通信和联络中心解决方案的需求不断增长，这表明企业认识到，无论是否直面客户，每位员工最终都将为客户服务。正因如此，我们与Zoom共同减少了企业所面临的障碍，并使我们的生态系统能够帮助联合客户在不断变化的数字世界中更好地连接企业并超越消费者的期望。”

如需了解更多信息，请加入本周的Genesys Xperience 2022，聆听Zoom首席产品官Oded Gal和Genesys战略官Peter Graf在由CX影响者暨COMMfusion总裁兼首席分析师Blair Pleasant主持的会议上探讨公司如何携手合作，帮助企业赢得客户和员工的信任。Zoom和Genesys的联席会议将在Xperience的第二天（美国东部时间6月9日上午5:30至6:00和下午1:30至2:00）举行，并将在活动结束后提供点播。 立即注册 。

关于Zoom

Zoom以用户为本。我们帮助用户阐述构想，建立沟通，并针对用户的想象蓝图打造明媚未来。我们的无障碍通信平台是唯一的以视频为基础发展而来的平台，自创立以来我们已经为创新设定了标准。正是鉴于此，我们才能够成为众多大型企业、小型公司以及个人用户的直观、可扩展和安全的选择。Zoom是一家成立于2011年的上市公司（纳斯达克股票代码：ZM），总部位于加利福尼亚州圣何塞。访问 zoom.com 并关注@ zoom 。

关于Genesys

Genesys每年为100多个国家和地区的组织编排超过700亿项卓越的客户体验。通过我们云技术、数字技术和人工智能技术的力量，组织可以实现体验即服务（Experience as a Service）的理念，即我们对大规模共情客户体验的愿景。通过Genesys，各组织可以提供前瞻性的、预测性的和高度个性化的体验，在各个渠道中的每个营销、销售和服务瞬间加深与其客户的联系，同时提高员工的工作效率和参与度。通过将后台技术转化为现代的收入速度引擎，Genesys能够实现真正的大规模亲密关系，帮助培养客户的信任和忠诚度。请访问www.genesys.com。

©2021 Genesys. 保留所有权利。Genesys、Genesys标志、Genesys Cloud CX、Genesys Multicloud CX、Genesys DX和Experience as a Service是Genesys的商标、服务标志和/或注册商标。所有其他公司名称和标志可能是其各自公司的注册商标或商标。

Zoom新闻关系

Bridget Moriarty

合作伙伴公关专员

press@zoom.us

Genesys

Rachel Faulkner Perez

外部通信高级总监

Rachel.FaulknerPerez@genesys.com

+1 317.403.1781