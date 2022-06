Zoom 和 Genesys 宣佈特別就 Zoom Phone 達成獨特策略協議,期望改善合作與客戶體驗

Genesys 將結合 Zoom Phone 和 Genesys Cloud CX 解決方案積極啟用間接與直接渠道

June 06, 2022 12:25 ET | Source: Zoom Video Communications, Inc. Zoom Video Communications, Inc.

San Jose, California, UNITED STATES