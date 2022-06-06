Zoom 和 Genesys 宣佈特別就 Zoom Phone 達成獨特策略協議，期望改善合作與客戶體驗

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加州聖荷西和三藩市, June 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc.(NASDAQ: ZM) 與作為協調客戶體驗的全球雲領導者 Genesys® 兩者擴大了合作夥伴範疇，在 Zoom Phone 和 Genesys Cloud CX™ 之間的整合基礎上幫助企業提供輕鬆的客戶體驗。這些產品共同為組織提供了易於配置且功能豐富的雲端聯絡中心和統一通訊解決方案，讓團隊能夠更好地協調以解決客戶需求。



兩家公司擴大的合作夥伴關係包括進入市場的關係，Genesys 將令自身全球直接和間接渠道能夠提供組合的 Zoom Phone 和 Genesys Cloud CX 解決方案。

InflowCX 是一家提供聯絡中心、客戶體驗及統一通訊解決方案的諮詢和專業服務的供應商。公司發現組織部署 Zoom 和 Genesys 作為其 UCaaS(統一通訊即服務) 與 CCaaS(客服中心即服務) 轉型的一部分的潛力越來越大。{

該公司最近幫助兩家機構，一家兒科醫療保健供應商及一家汽車保險公司，落實 Zoom 和 Genesys 的整合產品。這兩個組織的目標都是讓員工更容易在聯絡 中心用戶和其他業務領域之間傳遞資訊，以及其他業務領域，以便客戶與患者能夠得到更無縫的服務，無論他們致電、與數碼渠道互動，還是走進辦公室。

InflowCX 營運總監 Mike Dolloff 表示：「今天，企業不想處理笨重且令人沮喪的工作流程，只是為了在技術棧之間移動客戶互動。透過攜手合作，Zoom 和 Genesys 正在為我們許多的客戶解決巨大障礙，在整個組織之間架起溝通的橋樑，並改善員工與客戶體驗。在各個行業中，無論公司規模如何，我們一直從企業那裡得知 Zoom Phone 和 Genesys Cloud 之間的存在和目錄可用性對於讓員工能夠實時為客戶提供正確的資源尤為重要。」

Zoom 營運總監 Ryan Azus 表示：「透過深化與 Genesys 的合作，我們將加速將 Zoom Phone 引入 Genesys Cloud CX 強大的客戶群，為這些企業帶來現代雲端電話解決方案，作為無縫、統一平台的一部分，以改善員工合作並創建更強大的，更有意義的客戶體驗。Zoom 的創新電話解決方案與 Genesys 的體驗編排功能以及改變公司與客戶和員工聯繫方式的目標完美配合。我們很高興能夠將這種加強了的整合併入到我們的開放合作夥伴生態系統中，為企業提供優化其雲端聯絡中心以及通訊解決方案的靈活性與能力。」

Genesys 首席收益總監 ML Maco 表示：「市場對統一通訊和聯絡中心組合解決方案的需求不斷增加，是企業承認最終每位員工都為客戶服務，無論是否面向客戶。這就是為什麼 Zoom 與我們一起在減少企業的障礙，並讓我們的生態系統能夠幫助共同客戶更好地連接企業，並在不斷變化的數碼世界中超越消費者的期望。」

如欲了解更多資訊，請在本週加入 GGenesys Xperience 2022，以聆聽 Zoom Zoom 的產品總監 Oded Gal 與 Genesys 策略總監 Peter Graf 在由 CX 網紅、COMMfusion 總裁兼首席分析師 Blair Pleasant 主持的會議上，討論公司如何攜手合作，幫助企業贏得客戶和員工的信任。與 Zoom 和 Genesys 的聯合會議在 Xperience 的第二天上午 5:30-6:00 時（美國東部時間）舉行；6 月 9 日下午 1:30-2:00 時（美國東部時間）；並在活動結束後點播。 立即註冊 。

關於 Zoom

專為您服務的 Zoom。我們可助您表達想法、與他人建立聯繫，並助您實現未來，只要您想像得到，就不受任何限制。我們的無障礙通訊平台是唯一以視像作為基礎的平台，自此之後，我們成功為創新樹立標準。正因如此，我們成為大型企業、小型企業和個人的直接、可擴展和安全的選擇。Zoom 成立於 2011 年，可公開交易 (NASDAQ:ZM)，總部設於美國加州聖荷西。請瀏覽 zoom.com 請瀏覽 @ zoom 。

關於 Genesys

Genesys 每年都會為 100 多個國家/地區的組織安排超過 700 億次卓越的客戶體驗。透過我們雲端、數碼和人工智能技術的力量，機構可以實現體驗即服務SM，是我們對大規模移情客戶體驗的願景。憑藉 Genesys，機構能夠提供主動、預測及高度個性化的體驗，以在任何渠道的每個市場營銷、銷售和服務時刻加深客戶連繫，同時提高員工的生產力和參與度。透過將後台技術轉變為現代收入速度引擎，Genesys 可以大規模實現真正的親密關係，以培養客戶的信任與忠誠度。請瀏覽 www.genesys.com.

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Zoom 新聞關係

Bridget Moriarty

合作夥伴公關專員

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Genesys

Rachel Faulkner Perez

外部傳訊資深總監

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