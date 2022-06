L'Association canadienne du vapotage : La THR devrait jouer un rôle dans la stratégie canadienne " Pour en finir avec le tabac "

English French

BEAMSVILLE, Ontario, 06 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Canada s'est fixé l'objectif ambitieux de réduire la prévalence du tabagisme à moins de 5 % d'ici 2035. Cependant, il semble maintenant peu probable que le Canada atteigne cet objectif, certains qualifiant le plan de "lutte antitabac incrémentielle, erratique et réactive ". Il est clair que les mesures traditionnelles de lutte antitabac, qui se traduisent par des baisses modestes, ne suffiront pas à atteindre cet objectif.



Les produits de réduction des méfaits du tabac (RDT) ont donné des résultats considérables en matière de réduction de la prévalence du tabagisme. "Nous connaissons les risques du tabagisme depuis de nombreuses décennies. Nous savons que c'est la fumée, et non la nicotine, qui est responsable. Nous savons également qu'il est possible d'administrer la nicotine d'une manière qui présente un risque minimal", a déclaré le professeur David Sweanor, président du Center for Health Law, Policy and Ethics et professeur adjoint de droit à l'Université d'Ottawa.

"En conséquence, les taux de maladies et de décès liés au tabac en Suède sont de loin les plus bas de l'Union européenne. Les taux de tabagisme sont maintenant suffisamment bas pour que de nombreuses personnes considèrent la Suède comme une société sans fumée. Lorsque la Norvège a autorisé la commercialisation des snus, le tabagisme a diminué de moitié en dix ans seulement. Lorsque l'Islande a autorisé à la fois les produits de vapotage et le snus sur le marché, le tabagisme a chuté d'environ 40 % en trois ans seulement", a-t-il déclaré.

L'objectif déclaré de la Loi sur les produits du tabac et du vapotage (LPTV) est de protéger les jeunes et les non-fumeurs contre les incitations au tabac et aux produits de vapotage et de veiller à ce que les Canadiens soient correctement informés des risques associés. Les modifications de 2018 " ... cherchaient à réglementer les produits de vapotage d'une manière qui soulignait que ces produits étaient nocifs pour les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac. Dans le même temps, il reconnaissait les preuves émergentes indiquant que, même s'ils n'étaient pas inoffensifs, les produits de vapotage étaient une source de nicotine moins nocive pour une personne qui fume et arrête complètement de fumer."

Bien que la TVPA ait créé un cadre solide pour protéger les jeunes et les non-fumeurs, en dehors de la reconnaissance du risque réduit du vapotage, la loi a empêché les fumeurs de recevoir des informations précises sur le vapotage. Ces dernières années, la réglementation a été réactive et contraire à la reconnaissance par Santé Canada du profil de risque réduit du vapotage. La réglementation de plus en plus restrictive a joué un rôle considérable dans le renforcement des perceptions erronées du public sur le vapotage. 48 000 Canadiens continuent de mourir chaque année de maladies liées au tabagisme, alors que les autorités sanitaires envoient des messages contradictoires aux fumeurs et laissent perdurer les mythes sur le vapotage.

"Le Canada a peu de chances d'atteindre son objectif sans un plan réalisé qui adopte des approches modernes. La santé des Canadiens est mieux servie par la mise en œuvre de stratégies THR, comme en témoigne l'impact du vapotage sur les taux de tabagisme. Les résultats de la politique traditionnelle de

politique de lutte contre le tabagisme ont été relativement stagnants pendant des années avant l'adoption par le grand public du vapotage à la nicotine. Les ventes de cigarettes ont diminué lentement entre 2011 et 2018, puis rapidement en 2019, qui était la période d'adoption maximale du vapotage ", a déclaré Darryl Tempest, conseiller en relations gouvernementales auprès du conseil d'administration de la CVA.

La Nouvelle-Zélande est confrontée à des défis similaires pour éradiquer le tabagisme, notamment une prévalence accrue du tabagisme chez les populations indigènes. La Nouvelle-Zélande a envoyé un message clair aux fumeurs, à savoir que le vapotage est moins nocif que la cigarette, et elle autorise les produits de vapotage aromatisés. Une approche moderne et à multiples facettes de la réduction du tabagisme a permis à la Nouvelle-Zélande de rester sur la bonne voie pour devenir un pays sans fumée d'ici 2025.

Le Canada doit cesser d'apporter des modifications réactionnaires à la TVPA et adopter des solutions modernes pour que le Canada devienne une société sans fumée d'ici 2035.

Darryl Tempest

Conseil des relations gouvernementales du conseil d'administration de l'ACV

dtempest@thecva.org

647-274-1867