금융범죄와의 전쟁에서 확대되고 있는 한국의 역할과 다양한 리스크 협의 세미나 개최

국회 의원회관에서 열리는 본 행사, 국민의힘 김용판 의원과 민간 분야 최초 자금세탁방지(AML) 유공자 표창 수상자인 송근섭 자금세탁방지 전문가협회 한국대표가 참석

June 06, 2022 19:00 ET | Source: Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists

London, UNITED KINGDOM