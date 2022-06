English French Dutch

Kinohold (Bis) SA meldt de onderhandse verkoop van 180.001 aandelen aan Eddy Duquenne (CEO van Kinepolis) en leden van de familie Bert

Voorwetenschap – Gereglementeerd bericht

7 juni 2022, 7u00

Kinepolis Group NV werd ervan op de hoogte gebracht dat Kinohold (Bis) SA, het investeringsvehikel dat uiteindelijk economisch eigendom is1 van vier leden van de familie Bert2, door middel van een onderhandse verkoop 180.001 bestaande gewone Kinepolis-aandelen of ca. 0,66% van het huidige uitstaande aandelenkapitaal heeft overgedragen. Kinepolis heeft geen opbrengsten ontvangen uit deze private plaatsing. Kinohold heeft de aandelen verkocht op verzoek van Geert en Koenraad Bert.

Om hun geloof in de toekomst en de groeistrategie van Kinepolis te bevestigen en een stabiel aandeelhouderschap te verzekeren, heeft Eddy Duquenne, CEO van Kinepolis, 100.000 van de aandelen verworven en werden 80.001 van de aandelen herverdeeld onder de leden van de familie Bert3.

Na een reeks transacties tussen de familieleden om de verkoopopbrengst van de 180.001 aandelen te laten toekomen aan Geert en Koenraad Bert en na de uitvoering van de beoogde hercertificering van de 80.001 aandelen in STAK Kinohold, zal Kinohold nog steeds 46,04% van de aandelen in Kinepolis in handen hebben.4 Krachtens de overeengekomen verkoopvoorwaarden zal Kinohold gedurende de komende vier jaar ook de stemrechten behouden van de 100.000 aandelen die aan de CEO zijn verkocht.

Contact

Kinepolis Press Office Kinepolis Investor Relations

+32 (0)9 241 00 16 +32 (0)9 241 00 22

pressoffice@kinepolis.com investor-relations@kinepolis.com

Over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 58 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Digital Cinemas, telt Kinepolis ook 40 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 108 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1 097 schermen en bijna 200 000 zitplaatsen. Kinepolis’ medewerkers bezorgen miljoenen bioscoopbezoekers elke dag een onvergetelijke filmervaring. Meer info op www.kinepolis.com/corporate

1 Via STAK Kinohold, de familiale holdingstructuur.

2 Joost Bert (via Pentascoop NV), Peter Bert (via Adorea BV), Koenraad Bert (via Movieking BV) en Geert Bert (via Cine Light BV).

3 Op basis van de waarderingsregels die bepaald zijn in de oprichtingsdocumenten van STAK Kinohold, die een aanzienlijke korting op een gemiddelde referentiemarktprijs inhouden en zijn aangepast om rekening te houden met de omvang en de aard van de transactie.

4 Verkoop van 180.001 aandelen Kinepolis tussen Kinohold en Pentascoop NV, Adorea BV en Movieking BV, gevolgd door (i) de verkoop van 100.000 aandelen Kinepolis aan DDN Invest Comm. V., (ii) een hercertificering in STAK Kinohold van de 80.001 aandelen Kinepolis, en (iii) een herschikking van de certificaten op het niveau van STAK Kinohold, zodat Cine Light BV en Movieking BV uiteindelijk de netto verkoopopbrengst ontvangen.