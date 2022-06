ImmunOs Therapeutics lève 74 millions de dollars lors d’un tour de table de série B

English German French

- L’entrée au capital de Samsara, Lightspeed, Gimv et Mission BioCapital renforce le panel d'investisseurs de la société et lui permet d’asseoir sa présence outre-Atlantique

- La société crée une filiale aux Etats-Unis pour accélérer ses activités à l’international

Schlieren (près de Zurich), Suisse, et Gaithersburg (Maryland), Etats-Unis, le 7 juin 2022 – ImmunOs Therapeutics AG, une société biopharmaceutique qui s’appuie sur une plateforme technologique basée sur les HLA (human leukocyte antigen - antigènes des leucocytes humains) pour développer des thérapies first-in-class pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes, annonce aujourd’hui avoir clôturé un tour de table de série B sursouscrit d’un montant total de 74 millions de dollars (70 millions d’euros). Ce tour a été piloté par Samsara BioCapital, Lightspeed Venture Partners et Gimv, rejoints par Mission BioCapital, GL Capital, PEAK6 Strategic Capital et Fiscus Financial, tous nouveaux entrants au capital. Les investisseurs historiques de la société, Pfizer Ventures, BioMed Partners et Schroder Adveq, ont également participé. Dans le cadre de ce tour, le Dr. Shelley Chu, PhD, partner chez Lightspeed, Marcos Milla, PhD, venture partner chez Samsara, et Andreas Jurgeit, PhD, partner chez Gimv, rejoignent, au sein du conseil d'administration de la société, Reinhard Ambros, PhD, président et ancien directeur du Novartis Venture Fund, le Dr. Daniel Vasella, vice-président et ancien président et directeur général de Novartis AG, Markus Hosang, PhD, general partner chez BioMed Partners, Michael Baran, PhD, partner chez Pfizer Ventures, et Sean R. Smith, directeur général d'ImmunOs.

Les fonds levés lors du tour de table de série B seront utilisés pour financer le développement clinique du principal programme d'ImmunOs, IOS-1002 (anciennement iosH2), jusqu’aux essais cliniques de phase II. La société fera également progresser vers la clinique d'autres programmes issus de sa plateforme HLA, en oncologie et dans les maladies auto-immunes. IOS-1002 est un agent multifonctionnel first-in-class basé sur un antigène de leucocyte humain (HLA) naturel, qui cible des composants clés du système immunitaire inné, notamment LILRB1 (ILT2), LILRB2 (ILT4) et KIR3DL1. ISO-1002 entre en synergie avec le système immunitaire adaptatif, générant ainsi une activité antitumorale profonde. Un essai clinique de phase I devrait démarrer au second semestre 2022.

Dans le même temps, ImmunOs vient d’ouvrir une filiale aux Etats-Unis afin d’augmenter sa présence à l’international, de réaliser de futurs essais cliniques dans ce pays et de renforcer son équipe et ses opérations transatlantiques.

« Nous sommes ravis de clôturer cet important tour de financement mené par un groupe d'investisseurs américains et européens de premier plan », déclare Sean R. Smith, directeur général d'ImmunOs Therapeutics. « Ce résultat souligne le potentiel de notre approche d'immunothérapie prometteuse et first-in-class pour le traitement des tumeurs solides et liquides. Ces fonds nous permettent de faire progresser notre programme principal, IOS-1002, vers les essais cliniques, d'élargir notre pipeline en oncologie et dans les maladies auto-immunes, et de renforcer nos opérations transatlantiques. Nous sommes très honorés d’accueillir à notre capital des investisseurs de renom comme Samsara, Lightspeed, Gimv, Mission BioCapital, GL Capital, PEAK6 et Fiscus. »

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée d'investir dans ImmunOs Therapeutics, qui dispose d’une plateforme technologique innovante basée sur les HLA, d’une équipe de direction experte et d’un solide portefeuille d'investisseurs », ajoute le Dr. Shelley Chu, PhD, partner chez Lightspeed Venture Partners. « La société est idéalement positionnée pour faire progresser vers la clinique ses immunothérapies au potentiel de first-in-class pour des patients dont les options thérapeutiques sont aujourd’hui limitées. Nous sommes ravis d’accompagner ImmunOs vers le succès. »

« Les thérapies des points de contrôle myéloïdes pourraient être la prochaine percée majeure en immuno-oncologie. Nous pensons qu'ImmunOs Therapeutics peut contribuer à ce domaine en évolution rapide en développant des médicaments prometteurs pour aider les patients atteints de cancer », poursuit Marcos Milla, PhD, venture partner chez Samsara. « Nous attendons avec impatience les données des premiers essais cliniques d'IOS-1002. »

« L'approche d'ImmunOs, qui consiste à identifier des molécules HLA avec des profils d'affinités et de spécificités naturellement optimisés, est élégante, tout en sortant du lot. Il s’agit d’une nouvelle approche qui tire parti de la coévolution des mécanismes de régulation immunitaire », conclut Andreas Jurgeit, PhD, partner chez Gimv. « Les progrès réalisés par ImmunOs sont très enthousiasmants et nous sommes fiers de soutenir l'équipe dans son processus de validation clinique au profit des patients. »

A propos d’ImmunOs Therapeutics AG

ImmunOs Therapeutics AG s'appuie sur sa plateforme technologique basée sur les HLA (human leukocyte antigen - antigènes des leucocytes humains) pour développer des thérapies first-in-class pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes. La société a identifié des molécules HLA spécifiques connues pour activer le système immunitaire. Elle utilise ces molécules comme base pour de nouvelles thérapies capables de stimuler à la fois le système immunitaire inné et adaptatif des patients atteints de cancer afin d’éliminer les cellules tumorales. Le programme principal d'ImmunOs est une protéine de fusion multifonctionnelle qui bloque les récepteurs spécifiques LILRB (leukocyte immunoglobulin-like) et KIR (killer cell immunoglobulin-like) et active la réponse antitumorale. ImmunOs développe également des anticorps pour bloquer l'activation de molécules de protéines HLA spécifiques associées aux maladies auto-immunes.

www.immunostherapeutics.com



Contact société

ImmunOs Therapeutics AG

Wagistrasse 14

8952 Schlieren (Zurich Area), Switzerland

info@immunostherapeutics.com