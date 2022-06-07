HERE Technologies 攜手宏佳騰，以智慧導航實現更安全的騎乘體驗

English Chinese (Traditional)

宏佳騰動力科技股份有限公司（Aeonmotor）選擇採用HERE SDK為其多款產品提供兩輪車實時導航功能和安全提醒服務，包括：CROXERA® M 智慧後照鏡、CROXERA® 智慧儀表與配套APP應用程序。

作為 CROXERA® 安全車聯網聯盟 成員之一，HERE Technologies以提昇道路騎乘安全為目標，長期來致力於與核心行業玩家合作開發智慧安全技術。

台北，2022年6月7日 – 領先的位置數據和技術平台 HERE Technologies 宣布，將為知名摩托車製造商 宏佳騰 全新推出的後裝市場產品 CROXERA® M 智慧後照鏡及配套應用程序CROXERA® EDGE，提供交通事件的安全提醒服務。

市場研究報告顯示，2021 至2027 年，全球智慧網聯摩托車市場的年均複合增長率將達到 46.9%[1]。智慧網聯摩托車通常會配備一個車載聯網設備，用於監控實時交通導航、駕駛輔助系統與設備狀態等。隨著5G的廣泛應用與互聯網普及率提升，摩托車騎乘者對上述聯網功能的需求也逐漸增加。

自2018年以來， HERE SDK 通過賦能宏佳騰的智慧儀表CROXERA® 及其配套移動應用程序 CROXERA，為騎乘者提供可適應實時變化的實時（TBT）輔助導航及測速照相提醒。 HERE SDK可通過導航數據為騎乘者提供準確的預計到達時間和預計抵達目的地距離，並整合到其摩托車儀表中，無需安裝其他外置設備。

除此以外，通過專有的數據高度壓縮格式，HERE SDK能夠快速預加載地圖，同時提供路線計算、位置搜索和即時導航等離線功能。

2022 年 3 月，宏佳騰發布了全新的CROXERA® M 智慧後照鏡與移動應用程序CROXERA® EDGE。為支持上述新產品，HERE SDK已同步推出擴展版本。騎行者在超速或經過測速攝像頭時，CROXERA® M 智慧後照鏡能夠通過鏡面上的LED圖標和LED守護光條，發出安全警示。

宏佳騰動力科技股份有限公司董事長特助鍾亞成表示：“在亞太地區，兩輪車是人們日常生活的重要出行工具，因此騎行者的道路安全問題備受關注。宏佳騰已售出超過23,000輛配備實時導航功能的兩輪車，均由 HERE 提供支持。多年來HERE提供的數據質量與靈活性為我們留下了極為深刻的印象，自應用HERE SDK起，我們的逐向導航功能就一直廣受消費者好評。可以說，HERE領先的位置科技幫助我們的產品在激烈的行業競爭中脫穎而出。”

為了整合行業專業知識，並推展智慧和安全技術方面的相關合作，宏佳騰於2021年成立了 CROXERA® 安全車聯網聯盟 ，以提昇道路騎行安全為使命，現已擁有包括HERE Technologies在內的13個合作夥伴。

鍾亞成補充道：“在我們的智慧騎乘應用與產品開發中，HERE始終具有不可替代的作用，因此我們誠邀HERE加入CROXERA® 安全車聯網聯盟，更好地發揮HERE的技術優勢與專業經驗，助力宏佳騰加速實現利用先進科技提升騎行者騎乘安全的使命。”

HERE Technologies 大中華區總經理奚寧表示：“作為知名摩托車品牌，宏佳騰始終以應用最前線技術於其產品而聞名。我們非常榮幸能夠幫助宏佳騰通過 CROXERA® 安全車聯網聯盟實現更大範圍的品牌影響力增長。加入CROXERA® 安全車聯網聯盟，也像徵著HERE與宏佳騰多年來的戰略合作夥伴關係持續深化。同時，我們也十分期待繼續為宏佳騰提供技術支持，為眾多騎行者帶來更加安全的騎乘體驗。”

Media contacts

AEONMOTOR

Nicky Lu / 盧念筠

+886 6578 3988

nicky@aeonmotor.com.tw

HERE Technologies

Camy Cheng

+65 9088 4127

Camy.cheng@here.com

萬卓睿橋公關

週冉 / Joyce Zhou 高子芊 / Emily Gao

電話：+86 186-1293-8379 電話：+86 150-1066-5818

郵箱： joycez@we-redbridge.com 郵箱： egao@we-redbridge.com

關於宏佳騰動力科技股份有限公司

宏佳騰動力科技股份有限公司設立於1998年，並創立品牌 『Aeonmotor』

秉持著「品質第一，精益求精，顧客滿意，永續經營」政策，產品朝向「重型化、 多元化、休閒化、生活化、創意化 」目標發展。 讓Aeonmotor成功的開發了速克達、 ATV (All Terrain Vehicle，全地形車輛或沙灘車，簡稱ATV)、 UTV (Utility Vehicle，多功能越野車，簡稱UTV)、機車及電動車等多元產品，先後通過ISO9001與QS9000等品保系統的認證與多國認證。Aeonmotor將持續以『用心、知心、維新、創新』的態度打開市場新紀元。

關於HERE Technologies

HERE是全球領先的位置數據和技術平台，利用位置科技的力量推動人們、企業和城市向前發展。通過利用我們的開放平台，我們使客戶能夠實現更好的結果——從幫助城市管理其基礎設施或企業優化其資產到引導司機安全抵達目的地。了解更多關於HERE的信息，請訪問 www.here.com 和 www.360.here.com 。

[1] Connected Motorcycle Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, And Forecast (2022 - 2027), Mordor Intelligence

Attachment